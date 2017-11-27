Права важнее?
Фото wikipedia

Фото wikipedia

В Совете Европы испугались выхода России из организации и подумывают об отмене санкций

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в интервью Financial Times, что в организации опасаются возможного выхода России из ее состава. Чтобы не допустить этого, стоило бы рассмотреть возможность снятия санкций с России, ведь в противном случае по правам человека будет нанесен серьезный удар.

«Это несет негативные последствия для Европы, поскольку мы получим Европу без России. Это будет большим шагом назад», - заявил генеральный секретарь.

Ягланд также опроверг слухи о том, что представители России якобы встречались с ним и пытались угрожать выйти из Совета. Вместе с тем, неуплата членских взносов на протяжении длительного времени вполне может привести либо к добровольному выходу, либо по инициативе других стран.

Права человека для европейцев – по крайней мере, на словах – важнее санкций, которые были введены после присоединения Крыма. Впрочем, возвращение России права голоса в Совете Европы не стоит увязывать с изменением мнения по Крыму. «Речь не идет о подрыве этой принципиальной позиции, но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди», - добавил Ягланд.

После воссоединения с Крымом нам впаяли санкции и лишили права голоса в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы), запретили участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ Россия перестала платить взносы в фонд организации.

Как заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, Россия не намерена «платить деньги за русофобию», и, в случае, если нам не вернут право голоса, то будет стоять вопрос о выходе России из состава организации.

Формального выхода так до сих пор и не случилось, а летом прошлого года в Россию пожаловал глава Парламентской ассамблеи Совета Европы, Педро Аграмунт. Тогда он встретился с Валентиной Матвиенко, произнес дежурные мантры о снятии санкций только после выполнения минских соглашений, да и удалился восвояси.

Конечно, не стоит относиться серьезно к заявлению Ягланда: санкции с нас вряд ли снимут. Тем более, на подходе новые – в это самое время, за океаном, Конгресс США ищет все возможные рычаги для того, чтобы надавить на Трампа, который хоть и подписал закон о новых санкциях против РФ, не спешит претворять их в жизнь. Однако месседж предельно ясен: Европе скучно без России, ругать некого. Или денег хочет. Или и то и другое вместе.

 К счастью, в наших верхах действительно задумались – а для чего вообще нам ПАСЕ? Выслушивать в сотый раз о нарушении прав геев? А после воссоединения с Крымом - о нарушении прав всяких там крымских хизбуттахрировцев (Хизб ут-Тахрир, запрещенная в РФ террористическая организация), расплодившихся там в украинские времена? Да еще и за свой счет, будучи при этом четвертым по величине донором организации, после Франции, Германии и Италии?

За 2014-2015 годы мы отдали европейцам чуть более 32 миллионов долларов, почти 2 миллиарда рублей. И за эти деньги слушали вечные укоры за все подряд – за Осетию и Абхазию, за Ходорковского и ЮКОС, за чеченских «повстанцев»… смысл в Совете Европы может и был, на излете 90-х, как показатель принадлежности к ряду цивилизованных стран. Но теперь резона нет никакого, поскольку и Совет Европы, и ПАСЕ при нем, давным-давно превратились в клубы по интересам, и реальных проблем не решают.

Как заявил Ягланд, буквально через полтора месяца, в январе, должно состояться голосование за возвращение России права голоса. В этот раз стоит, наверное, порадоваться, что в Совете Европы столько ненавистников России из числа бывших советских сателлитов. И будем надеяться, что они проголосуют против, что позволит нам с чистой совестью забыть о том, что мы когда-то были членами этого серпентария, как о досадном недоразумении.

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