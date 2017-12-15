Потерянный «МиГ»

Минобороны Болгарии объявило тендер на оказание «комплекса услуг по логистической поддержке» легких истребителей МиГ-29. Об этом сообщает неофициальный блог Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) со ссылкой на редактора ресурса AERO/aeropress-bg.com Александра Младенова. По данным источников, София де-факто решила отдать тендер российскому АО «РСК «МиГ», который является единственным оригинальным производителем истребителей.

«Закупка у единственного поставщика предполагает поставку запасных частей и технической документации, ремонт комплектующих и систем, проведение тяжелых форм обслуживания (также известны как планово-предупредительные работы после 1000 часов налета), обучение технических специалистов и т.д.», — сообщает ЦАСТ.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассчитывает, что в течение четырех лет исполнитель тендера вернет 15 МиГ-29, включая три машины в учебно-боевой комплектации («спарки»), в исправное состояние. На сегодняшний день в боеготовности находятся только семь самолетов, «а ресурса двигателей у некоторых из них хватит еще на несколько летных часов».

В требованиях к тендеру указано, что суммарный налет парка МиГ-29 должен быть равен 1450 часам в год. Уровень исправности парка в любой момент времени не должен опускаться ниже 66,7%, то есть двух третей. Бюджет программы логистической поддержки составляет 41,6 миллиона евро. Минобороны Болгарии рассчитывает продолжить эксплуатацию МиГ-29 до конца 2020-х годов.

В обход России

За годы пребывания в НАТО болгарские ВВС оказались в плачевном состоянии. Альянс не поставил Софии ни одного боевого самолета, правда, поддержал транспортную авиацию поставками восьми машин: Dassault Falcon 2000, Pilatus PC-12, LET L-410UVP-E, Airbus A318, Alenia C-27J Spartan.

Нынешняя боевая авиация Болгарии состоит исключительно из советских образцов: 12 МиГ-29 и 12 штурмовиков Су-25. До 2016 года в составе вооруженных сил находились 12 истребителей МиГ-21, но они были списаны в связи с окончанием срока службы.

Такая ситуация в боевой авиации вызвана двумя причинами: отсутствием денег в военном бюджете и стремлением болгар решить проблемы с парком истребителей в обход России.

С 2009 года по причине кризиса София последовательно снижала расходы на военные нужды. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), в 2015 году затраты на оборону Болгарии составили лишь 599 миллионов долларов, хотя в середине 2000-х годов они слегка превышали один миллиард, а в 1989 году военный бюджет оценивался в свыше четырех миллиардов долларов. В 2016 году расходы на оборону Болгарии были увеличены до 700 миллионов долларов.

Болгария долгое время пыталась самостоятельно решить проблемы с парком МиГ-29, однако потерпела неудачу в попытках заменить оригинальные комплектующие и агрегаты, и отремонтировать двигатели.

«В конце 2016 года министерство обороны Болгарии заключило контракты с болгарской компанией Aviostart OOD (выступала в качестве посредника) на поставку для болгарских истребителей МиГ-29 десяти двигателей РД-33 (четырех новых и шести из наличия после проведения ремонта), а также семи новых коробок самолетных агрегатов КСА-2А нового производства», — уточняет ЦАСТ.

На эти нужды было выделено 33 миллиона евро. Также София получила партию запчастей от украинской компании «Укринмаш» за два миллиона евро. В 2017 году Минобороны Болгарии выделило 13,3 миллиона евро на поддержку парка истребителей, но исполнитель так и не был найден.

В феврале 2017 года глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что София отказалась от предложения по ремонту МиГ-29, но в конце 2016 года с корпорацией были подписаны несколько соглашений. Скорее всего, речь идет о поставках некоторых комплектующих.

Стоит отметить, что Болгария как член НАТО не имеет право покупать российское вооружение, однако запрет на сотрудничество с РФ не касается ремонта и поставок запчастей для поддержания военной техники в боеспособном состоянии. Иными словами, Софии ничего не мешало гораздо раньше отдать тендер РСК «МиГ» и забыть про головную боль с самолетами.

Тупиковый путь

Сейчас в вопросе с МиГ-29 София вернулась к исходной точке. Скорее всего, это вынужденное решение. В то же время не исключено, что перемены в политике могли произойти в связи с приходом к власти генерал-майора запаса Румена Радева, который перед победой на выборах был командующим ВВС. Нынешний президент не может не понимать тупиковость пути, по которому шла страна, пытаясь игнорировать Россию.

Несмотря на видимый прогресс, болгарская боевая авиация с большой вероятностью обречена на вымирание. Выделенных на логистическую поддержку 41,6 миллиона евро вряд ли хватит, чтобы реализовать поставленные задачи.

Для понимания: на эту сумму можно купить только один современный МиГ с комплектом вооружения, а новый западный истребитель обойдется в 50-100 миллионов долларов. В идеале болгарам стоило бы сохранить истребительную эскадрилью, заменив парк советских машин на абсолютно новые.

Самое затратное в тендере — это, конечно, ремонт двигателей. По информации ЦАСТ, за обеспечения двигателями 10 МиГ-29 (остальные две машины получат двигатели, закупленные в 2016 году) Минобороны Болгарии заплатит не менее 28,1 миллиона евро.

«Имеются серьезные сомнения в отношении того, что парк болгарских МиГ-29, который требует крупных инвестиций в проведение ремонтов и закупку запчастей, в условиях относительно скромных финансовых ресурсов министерства обороны Болгарии, сможет отработать весь свой ресурс, и что возможно вернуть летную годность всему парку машин», — подытожил ЦАСТ.

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