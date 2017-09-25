«Пособие по армии России»

На сайте Public intelligence появился любопытный доклад, где проанализированы боевые возможности Вооруженных сил РФ. Документ под названием «Пособие по армии России нового поколения» был подготовлен Asymmetric Warfare Group (AWG) — подразделением армии США, которое занимается консультированием высшего командования по поводу неотложных и скрытых угроз.

60-страничный отчет предназначен только для официального пользования и датирован декабрем 2016 года. Американские аналитики в целом объективно выявили преимущества и недостатки российских ВС. «Русская Планета» ознакомилась с основным содержанием доклада.

«Гибридные маневры»

Первоочередное внимание AWG уделило событиям в Крыму, в Донбассе и Сирии. Американцы небезосновательно считают, что именно на этих театрах боевых действий проявилась мощь и слабость русского медведя, который наконец-то вышел из спячки, чем, собственно, и напугал коллективный Запад. Утверждается, что «рука» Москвы отчетливо прослеживается в подготовке украинских «сепаратистов» и сирийских войск.

Общая численность российской армии составляет один миллион человек (на 200 тысяч меньше, чем в 2008 году), из них офицерский состав — 220 тысяч (против 355 тысяч в 2008 году). Аналитики считают, что Россия провела достаточно эффективную военную реформу, основываясь на анализе американского опыта в Афганистане, Ираке и результатах столкновения с грузинскими ВС в августе 2008 года.

В российской армии значительно увеличилась доля современной техники, были созданы новые перспективные образцы вооружений. В докладе упоминается о возросшей мощи боевых машин пехоты (в первую очередь имеется в виду БМП-3М). Большое значение придается наличию у России современных средств ПВО, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и внедрению экипировки «Ратник».

В войсках появились мобильные хорошо подготовленные батальонные тактические группы, которые позволили достичь успеха в Крыму и на востоке Украины. Также вырос уровень индивидуальной подготовки личного состава. Отчасти это объясняется более масштабным привлечением контрактников вследствие сокращения срока обязательной службы до одного года.

Минобороны РФ обновило доктринальные документы, адаптировав их под современные вызовы и угрозы. Инициатором нововведений и создателем концепции «гибридной войны» считается начальник Генштаба Валерий Герасимов. Благодаря «гибридным маневрам» Москва сравнительно небольшими ресурсами смогла «аннексировать» Крым и разжечь огонь восстания в Донбассе.

В заслуги Минобороны относят навык организации боевых группировок пророссийски настроенных жителей иностранных государств. Как полагают американцы, на Фрунзенской набережной грамотно провели операции по «воодушевлению», материальному снабжению и руководству боевыми действиями «сепаратистов» востока Украины. Основанная часть работы «в полях» легла на плечи упоминавшихся выше батальонных тактических групп.

Сила и слабость

Самое лучшее вооружение и средства индивидуальной защиты находятся в распоряжении Сил специальных операций (ССО) — существующей с 2013 года единой структуры по управлению подразделениями армейского спецназа. Докладчики приводят в пример опубликованное в Сети фото элементов экипировки российского спецназовца, убитого в Сирии, предположительно, в марте 2016 года.

Возможно, речь идет о герое России Александре Прохоренко, который погиб 17 марта 2016 года вблизи Пальмиры. Молодой человек выполнял функцию корректировщика и, будучи окруженным террористами, вызвал огонь на себя. Согласно законодательству РФ, потери ССО и участников секретных операций не подлежат огласке, однако гибель Прохоренко после сообщений в западных СМИ была официально подтверждена.

Особенностью операций ССО, как сообщает AWG, является эффективное взаимодействие с ВКС, армейской авиацией, артиллерией и частями ПВО. Спецназовцы получают информацию от беспилотников различного типа и передают координаты для нанесения ударов по объектам противника. В подразделения ССО входят снайперы, пулеметчики и минометные расчеты. Сами спецназовцы, помимо стрелкового оружия, вооружены гранатометами и противотанковыми комплексами.

Авторы отчета делают вывод о том, что обновленная тактика российского спецназа направлена на нивелирование преимуществ НАТО, которое обладает более технологичным оружием и господствует в воздушно-космической сфере. Еще одна задача ССО — противодействие военной кампании ВСУ. Аналитики дают понять, что заслугой российского спецназа стало уничтожение ударных украинских группировок летом 2014 года.

Фактической частью ССО, как указано в докладе, являются неформально существующие частные военные компании, которые подчинены различным структурам Минобороны. В документе упоминаются 10 подобных формирований, из них семь — воевали на территории Украины, восемь — в Сирии.

AWG похвалило возможности российской артиллерии, отметив, что российская армия может уничтожать цели на разных расстояниях при исправном целеуказании. Однако важным недостатком ВС является отсутствие ударных беспилотников, которые являются одной из визитных карточек армии США на протяжении последних 15 лет.

Еще одним слабым звеном Минобороны названа логистика. Причины перебоев в снабжении войск заключаются в чрезмерной децентрализации и коррумпированности. При этом в докладчики признают, что с 2008 года произошел ряд положительных изменений, которые приблизили принятую в РФ систему логистики войск к западным стандартам.

AWG обратило внимание на консервативное мышление российского командования, которое с советских времен привыкло организовывать систему логистики, не отдавая предпочтение текущим сиюминутным нуждам армии. Например, на выполнение боевых задач военнослужащим выдаются 4-6 рожков для АК-74, и терять их строго запрещено. По мнению авторов доклада, это ограничение в условиях боевых действий является бессмысленным.

Недостатком российской армии остается восстановленный до сих пор институт сержантов/старшин. Массовые сокращения в этом важнейшем звене, которые произошли в 2000-е годы были признаны ошибочными после югоосетинского конфликта, но на текущий момент Россия не восполнила дефицит сержантов.

Трезвый взгляд

В целом доклад AWG адекватно отражает реалии российской армии. Американцы, будучи ярыми патриотами, с уважением относятся к потенциальному противнику и явно незаинтересованы в том, чтобы предоставлять командованию ложные сведения. Однако в документе проскальзывают некоторые клише, распространенные в западных медиа. Это говорит о том, что «пособие» основывалось в том числе на открытых данных и потому априори немного теряет свою ценность.

В частности, не приводятся конкретные эпизоды боевых действий на Украине и в Сирии, где приняли участие ССО или российские наемнические организации. В докладе очень много «гладких» выводов как о преимуществах, так и недостатках российской армии. Хотя не исключено, что цель документа заключалась в том, чтобы сформировать некое общее представление о потенциальном противнике.

Возможно, именно поэтому ничего принципиально нового в пособии не сообщалось. Тем не менее для России этот документ имеет большое значение. Во-первых, американские аналитики трезво оценили оперативно-тактические возможности ВС РФ, указав на сильные и слабые стороны. К сожалению, в нашей стране и за рубежом взвешенный на взгляд на российскую армию является редкостью.

Во-вторых, в докладе содержится адекватная оценка проведенных Анатолием Сердюковым реформ. В России принято очернять период руководства предшественника Сергея Шойгу. Несмотря на очевидные грубые просчеты, связанные с пресловутой «оптимизацией» армии, концепция высокомобильных подразделений, которая появилась при Сердюкове, себя полностью оправдала. По сути, был внедрен западный опыт, и этот шаг оказался крайне удачным.

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