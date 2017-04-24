Последняя надежда Франции

Кто бы ни победил в результате президентских выборов во Франции, ясно одно: страна никогда не будет прежней. Причина – несомненный успех Марин Ле Пен, лидера «Национального фронта». Она и ее основной конкурент, глава движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон шли практически вровень, лишь после подсчета 85% бюллетеней с небольшим отрывом он вышел вперед. Если Макрон и обойдет соперницу во втором туре, игнорировать половину страны, выразившей свои симпатии ультраправому кандидату, он уже не сможет.

Для «Национального фронта» результат в 21% - лучший за всю историю. Марин Ле Пен выдвигается в президенты уже во второй раз: в 2012 году она набрала 17%. В этот раз все решит второй тур, который пройдет 7 мая. Эксперты единодушны в прогнозах, что победу, скорее всего, одержит ее соперник, поскольку не прошедшие во второй тур кандидаты призвали своих сторонников отдать голоса именно ему.

Так поступил бывший премьер-министр Франсуа Фийон, которого в преддверии президентских выборах СМИ окрестили «другом Путина». Он набрал всего 19,6% голосов. «Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов. Это мое поражение, но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах. Голос правых должен быть услышан», — приводит слова Фийона ТАСС.

Макрона поддержали и другие выбывшие кандидаты и даже некоторые европейские лидеры. Ангела Меркель явно считает Макрона «своим» человеком во Франции в плане укрепления единства Евросоюза, в то время, как Марин Ле Пен призывала выйти из него. «Хорошо, что Эмманюэль Макрон со своим курсом, направленным на построение сильного ЕС и развитие социальной рыночной экономики, имел успех», - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Как и ожидалось, проигравшие кандидаты уже начинают отдавать голоса за Макрона. Ле Пен придётся рассчитывать только на себя. И все же надежда умирает последней», - написал на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, схватка между Макроном и Ле Пен похожа на соперничество Клинтон и Трампа. «И там сошлись, и тут во втором туре будут соперничать безнадежность в упорстве сохранить прежнюю политику с одной стороны, и надежды на перемены с другой. Там, правда, безнадега была женского рода, а здесь, наоборот, мужского», - добавил он.

Эммануэль Макрон - бывший министр экономики, кандидат от партии «Вперед». В своей предвыборной программе он пообещал придерживаться центристских ценностей, что вполне в духе нынешних настроений французов, а молодой возраст (39 лет) и приятная внешность сделали его героем грез французских женщин – несмотря на то, что Макрон женат.

То обстоятельство, что супруга Макрона старше его почти в два раза, стало поводом для пересудов о том, что его брак – всего лишь прикрытие гомосексуализма. Но, кто бы что ни говорил, кроме этих слухов, на Макрона нет компромата, а неравный брак подается как красивая история любви. 15-летний юноша влюбился в свою школьную учительницу и пообещал на ней жениться. Бриджит тогда только рассмеялась: ей было 39, она была замужем и растила троих детей. Через несколько лет судьба свела их вместе. Своих детей у пары нет, молодой кандидат в президенты нянчится с внуками своей супруги.

Если верить опросам, те, кто планировал голосовать за Франсуа Фийона, в случае непопадания его во второй тур были готовы голосовать за Макрона, и лишь 20% - за Ле Пен. Однако сюрпризов еще можно ожидать – подобных выборам президента США, например. Ведь Франция, по сути, голосует не столько за кандидата, сколько за глобализацию либо против нее. Выборным циклом раньше, выборным циклом позже – так или иначе евроскептицизм на континенте набирает обороты. А впечатляющие результаты Ле Пен – лишь первый шаг к победе правых идей.

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