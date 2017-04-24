Последняя надежда Франции
РИА Новости, Кристина Афанасьева

РИА Новости, Кристина Афанасьева

Во втором туре Ле Пен придется рассчитывать только на себя

Кто бы ни победил в результате президентских выборов во Франции, ясно одно: страна никогда не будет прежней. Причина – несомненный успех Марин Ле Пен, лидера «Национального фронта». Она и ее основной конкурент, глава движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон шли практически вровень, лишь после подсчета 85% бюллетеней с небольшим отрывом он вышел вперед. Если Макрон и обойдет соперницу во втором туре, игнорировать половину страны, выразившей свои симпатии ультраправому кандидату, он уже не сможет.

Для «Национального фронта» результат в 21% - лучший за всю историю. Марин Ле Пен выдвигается в президенты уже во второй раз: в 2012 году она набрала 17%. В этот раз все решит второй тур, который пройдет 7 мая. Эксперты единодушны в прогнозах, что победу, скорее всего, одержит ее соперник, поскольку не прошедшие во второй тур кандидаты призвали своих сторонников отдать голоса именно ему.

Так поступил бывший премьер-министр Франсуа Фийон, которого в преддверии президентских выборах СМИ окрестили «другом Путина». Он набрал всего 19,6% голосов. «Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов. Это мое поражение, но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах. Голос правых должен быть услышан», — приводит слова Фийона ТАСС.

Макрона поддержали и другие выбывшие кандидаты и даже некоторые европейские лидеры. Ангела Меркель явно считает Макрона «своим» человеком во Франции в плане укрепления единства Евросоюза, в то время, как Марин Ле Пен призывала выйти из него. «Хорошо, что Эмманюэль Макрон со своим курсом, направленным на построение сильного ЕС и развитие социальной рыночной экономики, имел успех», - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Как и ожидалось, проигравшие кандидаты уже начинают отдавать голоса за Макрона. Ле Пен придётся рассчитывать только на себя. И все же надежда умирает последней», - написал на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, схватка между Макроном и Ле Пен похожа на соперничество Клинтон и Трампа. «И там сошлись, и тут во втором туре будут соперничать безнадежность в упорстве сохранить прежнюю политику с одной стороны, и надежды на перемены с другой. Там, правда, безнадега была женского рода, а здесь, наоборот, мужского», - добавил он.

Эммануэль Макрон - бывший министр экономики, кандидат от партии «Вперед».  В своей предвыборной программе он пообещал придерживаться центристских ценностей, что вполне в духе нынешних настроений французов, а молодой возраст (39 лет) и приятная внешность сделали его героем грез французских женщин – несмотря на то, что Макрон женат.

То обстоятельство, что супруга Макрона старше его почти в два раза, стало поводом для пересудов о том, что его брак – всего лишь прикрытие гомосексуализма. Но, кто бы что ни говорил, кроме этих слухов, на Макрона нет компромата, а неравный брак подается как красивая история любви. 15-летний юноша влюбился в свою школьную учительницу и пообещал на ней жениться. Бриджит тогда только рассмеялась: ей было 39, она была замужем и растила троих детей. Через несколько лет судьба свела их вместе. Своих детей у пары нет, молодой кандидат в президенты нянчится с внуками своей супруги.  

Если верить опросам, те, кто планировал голосовать за Франсуа Фийона, в случае непопадания его во второй тур были готовы голосовать за Макрона, и лишь 20% - за Ле Пен. Однако сюрпризов еще можно ожидать – подобных выборам президента США, например. Ведь Франция, по сути, голосует не столько за кандидата, сколько за глобализацию либо против нее. Выборным циклом раньше, выборным циклом позже – так или иначе евроскептицизм на континенте набирает обороты. А впечатляющие результаты Ле Пен – лишь первый шаг к победе правых идей.

Теги:
Места: Франция
События: выборы
Не шути с дядей Кимом Далее в рубрике Не шути с дядей КимомОтвет Пхеньяна на превентивный удар США будет непредсказуемым Читайте в рубрике «Политика» Держитесь и радуйтесь!Кого отчаянно выгораживал российский премьер во время отчета перед Госдумой? Держитесь и радуйтесь!

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО