Последнее сирийское предложение

России не придется ждать инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чтобы договориться по Сирии. По крайней мере, Джон Керри, которому вскоре предстоит покинуть пост госсекретаря, прилагает к заключению сделки по Сирии «бешеные дипломатические усилия». Главный резон такого решения – не допустить, чтобы новый хозяин Белого дома, рассматривающий различные варианты договоренностей с Москвой, отказался от поддержки сирийской оппозиции и, по сути, поддержал диктатора Башара Асада, пишет издание The Washington Post.

Американцы по-прежнему беспокоятся из-за ситуации вокруг Алеппо. В настоящий момент там идут тяжелые бои. До сих пор несколько сотен мирных жителей удерживаются боевиками в городских кварталах в качестве живого щита. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению в Сирии, сирийские войска в воскресенье освободили от террористов восемь кварталов в восточном Алеппо, откуда эвакуировано более двух с половиной тысяч человек.

Больше всего уходящую администрацию США пугают планы Дональда Трампа касаемо возможных путей договоренности с Россией. На прошлой неделе в Париже сын Трампа, Дональд Трамп-младший, провел переговоры с группой западных и ближневосточных экспертов и политиков по решению сирийского конфликта, причем эти эксперты, как пишут американские СМИ, согласны с позицией России в том, что окончание войны в Сирии возможно лишь при участии нынешнего президента страны Башара Асада. Сам Дональд Трамп-младший, по его собственным словам The New York Times, разговаривал с Путиным о Сирии дважды. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, опроверг причастность Москвы к проведению этих переговоров, тем не менее, они серьезно напрягли действующих представителей американской власти.

При этом США рассчитывают сузить фокус переговоров – таким образом, что обсуждение ситуации вокруг Мосула, например, в этот круг не войдет – но расширить количество сторон, влияющих на процесс и включить туда Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Несмотря на то, что переговоры между Керри и Лавровым проходят достаточно часто, два раза в неделю, сторонам не удалось договориться, например, о том, что будет с Восточным Алеппо.

Керри стоит поспешить. Судя по тому, как продвигаются дела в Алеппо, у уходящей администрации США осталось не так много времени. Сегодня правительственные войска Сирии достигли большого успеха в битве за Алеппо. Несколько кварталов города удалось занять практически без боя, в итоге войскам удалось рассечь единое базирование боевиков и создать, таким образом, несколько мини-котлов в пределах городских кварталов. Освобожденные кварталы ранее считались ключевыми на карте боев и обеспечивали боевикам преимущество.

Это можно назвать удачей. Из-за паники в рядах боевиков, удерживавших эти районы, большому количеству мирных жителей удалось выбраться из города по гуманитарным коридорам. Бегут и сами боевики: представители нескольких группировок предпочитают сдаться в плен, вместо того, чтобы продолжать защищаться в условиях, когда поражение неминуемо. Тем более, правительство Сирии объявило воюющим повстанцам амнистию.

При этом в Вашингтоне немало политиков, которые придерживаются варианта таких договоренностей с Москвой, при которых уход Асада будет вовсе не обязательным. Например, член Палаты представителей конгресса, демократка Тулси Гадбард, которая считает, что США должны перестать поддерживать «сирийских повстанцев, чтобы закончить войну и прекратить страдания», пишет The Washington Post. По мнению издания, такая перспектива заманчива, однако Трамп может впоследствии достичь своих условий по сделке с Россией, выиграв там, где Керри успеха не добьется. Но это будет пиррова победа, поскольку, как считает газета, сирийская оппозиция по-прежнему будет сражаться против «тирана» Асада.

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