Последнее сирийское предложение

США планируют решить с Россией вопросы по Сирии до ухода Обамы
России не придется ждать инаугурации нового президента США Дональда Трампа, чтобы договориться по Сирии. По крайней мере, Джон Керри, которому вскоре предстоит покинуть пост госсекретаря, прилагает к заключению сделки по Сирии «бешеные дипломатические усилия». Главный резон такого решения – не допустить, чтобы новый хозяин Белого дома, рассматривающий различные варианты договоренностей с Москвой, отказался от поддержки сирийской оппозиции и, по сути, поддержал диктатора Башара Асада, пишет издание The Washington Post.
Американцы по-прежнему беспокоятся из-за ситуации вокруг Алеппо. В настоящий момент там идут тяжелые бои. До сих пор несколько сотен мирных жителей удерживаются боевиками в городских кварталах в качестве живого щита. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению в Сирии, сирийские войска в воскресенье освободили от террористов восемь кварталов в восточном Алеппо, откуда эвакуировано более двух с половиной тысяч человек.
Больше всего уходящую администрацию США пугают планы Дональда Трампа касаемо возможных путей договоренности с Россией. На прошлой неделе в Париже сын Трампа, Дональд Трамп-младший, провел переговоры с группой западных и ближневосточных экспертов и политиков по решению сирийского конфликта, причем эти эксперты, как пишут американские СМИ, согласны с позицией России в том, что окончание войны в Сирии возможно лишь при участии нынешнего президента страны Башара Асада. Сам Дональд Трамп-младший, по его собственным словам The New York Times, разговаривал с Путиным о Сирии дважды. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, впрочем, опроверг причастность Москвы к проведению этих переговоров, тем не менее, они серьезно напрягли действующих представителей американской власти.
При этом США рассчитывают сузить фокус переговоров – таким образом, что обсуждение ситуации вокруг Мосула, например, в этот круг не войдет – но расширить количество сторон, влияющих на процесс и включить туда Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Несмотря на то, что переговоры между Керри и Лавровым проходят достаточно часто, два раза в неделю, сторонам не удалось договориться, например, о том, что будет с Восточным Алеппо.
Керри стоит поспешить. Судя по тому, как продвигаются дела в Алеппо, у уходящей администрации США осталось не так много времени. Сегодня правительственные войска Сирии достигли большого успеха в битве за Алеппо. Несколько кварталов города удалось занять практически без боя, в итоге войскам удалось рассечь единое базирование боевиков и создать, таким образом, несколько мини-котлов в пределах городских кварталов. Освобожденные кварталы ранее считались ключевыми на карте боев и обеспечивали боевикам преимущество.
Это можно назвать удачей. Из-за паники в рядах боевиков, удерживавших эти районы, большому количеству мирных жителей удалось выбраться из города по гуманитарным коридорам. Бегут и сами боевики: представители нескольких группировок предпочитают сдаться в плен, вместо того, чтобы продолжать защищаться в условиях, когда поражение неминуемо. Тем более, правительство Сирии объявило воюющим повстанцам амнистию.
При этом в Вашингтоне немало политиков, которые придерживаются варианта таких договоренностей с Москвой, при которых уход Асада будет вовсе не обязательным. Например, член Палаты представителей конгресса, демократка Тулси Гадбард, которая считает, что США должны перестать поддерживать «сирийских повстанцев, чтобы закончить войну и прекратить страдания», пишет The Washington Post. По мнению издания, такая перспектива заманчива, однако Трамп может впоследствии достичь своих условий по сделке с Россией, выиграв там, где Керри успеха не добьется. Но это будет пиррова победа, поскольку, как считает газета, сирийская оппозиция по-прежнему будет сражаться против «тирана» Асада.Далее в рубрике Хамадан страстейПроизошедший в августе конфуз с авиабазой, видимо, не отрезвил Москву Читайте в рубрике «В мире» Казус УлюкаеваВ деле бывшего министра экономики множество неподдающихся логическому объяснению эпизодов
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