Порошенко и его церковь

На днях Президент Украины Петр Порошенко сделал очередное заявление по острому церковному вопросу: «Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Соответствующее решение принял святой и священный синод Вселенского патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею».

Почему президент, не способный решить вопросы государственного характера, принялся регулировать вопросы церковной жизни на Украине, не понятно. Во-первых, это совсем не его профиль и компетенция, во-вторых, Порошенко является человеком с невнятной конфессиональной принадлежностью, он запросто может побывать на службе в храме Киевского Патриархата, «причаститься» у раскольников, и в этот же день дерзнуть подойти к Чаше в каноническом храме.

Забота Петра Алексеевича о православии и Церкви не находит никакого обоснования в его личных предпочтениях. А учитывая, что в период его нахождения у власти участились случаи нападения на мирян и духовенство, а также произошло большое количество захватов храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата раскольниками, Порошенко следует определить как человека крайне недружественного Церкви.

Безусловно униональные потуги Петра Порошенко являются часть большой геополитической игры, правила которой определяются фигурами более крупного масштаба. О причинах, которые заставляют главу государства вмешиваться в церковные дела «Русской Планете» рассказал политолог Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня».

Русская Планета (РП): На Украине Церковь разве не отделена от государства? Почему президент решает церковные вопросы?

Владимир Корнилов (ВК): Президенту и властям Украины не привыкать нарушать законы конституции, то, что сейчас делает Порошенко и то, что сделала Верховная Рада, поддержав президента, является прямым нарушением целого ряда законов Украины, и, конечно же, статьи конституции, которая свидетельствует о том, что Церковь отделена от государства. Т.е. не первый и не последний раз они так грубо попирают собственные законы. Самое главное, что в погоне за некими мифическими очками среди избирателей, Порошенко идет на углубление раскола среди верующих Украины, усугубляет тот раскол, который в стране с 1990-х годов. И это пагубно отражается и на Церкви, и на государстве, и в конечном итоге на рейтинге самого Порошенко, хотя он ожидает обратного.

РП: Не кроется ли причина обращения в Стамбул в том, что патриарх Варфоломей, как и Порошенко, имеет тесные контакты с Вашингтоном?

ВК: Во-первых, Порошенко до определенного времени был верным прихожанином Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И, кстати, выступал против проектов Ющенко о создании единой поместной Украинской Церкви, и всегда выражал приверженность канонической Церкви. Его действия в отношении Церкви уже в должности президента стали неожиданностью, в том числе и для многих деятелей Украинской канонической Православной Церкви. Так, что сегодня мы наблюдаем «переобувание» президента на ходу в зависимости от политического момента. Что касается патриарха Варфоломея, я не знаю о его связях с Америкой. Насколько мне известно, он является не самым влиятельным гражданином Турции, который не может даже появиться в церковном облачении за пределами административного здания Патриархии. Варфоломеем уже пытались манипулировать во времена Ющенко, во время визита в Киев ему устроили такую встречу, какую не устраивают лидерам крупных западных государств. И тогда его пытались купить, но не удалось. Видимо, проблемы, которые могли бы начаться у Варфоломея с другими Православными Поместными Церквями, перевесили, и здравый смысл восторжествовал. Кто знает, может он готовится уйти на покой и соответственно задумался о том, чем он будет харчеваться после того, как выйдет на пенсию. Если ему кто-то в Киеве предлагает хорошие отступные за этот провокационный проект, возможно, это может служить основанием для рассмотрения обращения Порошенко. Но это, конечно, мои предположения, не более того.

РП: В сценарии, разработанном заокеанскими «покровителями», церковный фактор прописан?

ВК: Да. Во всех методичках, во всех аналитических исследованиях по Украине, в том числе касающихся гуманитарной ситуации и идеологии, всегда говорится о том, что православный и церковный вопрос очень важен для Украины. Это факт. Во многих докладах, которые готовили прозападные украинские политологи различным президентам Украины, тема о необходимости создания поместной церкви для усиления духовного, ментального отрыва от России, звучала постоянно.

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