«Покушение на Скрипаля — предлог для смены режима в России»
Тереза Мэй Фото: Will Oliver/EPA-EFE

Тереза Мэй Фото: Will Oliver/EPA-EFE

Ветеран советских и российских спецслужб прокомментировал «Русской Планете» атаку Великобритании на РФ

Великобритания выдвинула России обвинение в покушении на жизнь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Перебежчик и его дочь Юлия (приехала погостить из России) были обнаружены 4 марта на скамейке в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок» (на момент выхода материала оба находились в критическом состоянии). Руководство РФ отрицает все претензии британцев, но выражает готовность к сотрудничеству.

Очередной «акт агрессии» Москвы «вынудил» Лондон выслать 23 российских дипломата, которые, по данным властей королевства, являются сотрудниками нелегальной резидентуры. Кроме того, против РФ могут быть введены новые экономические и политические санкции. О предателях, мотивации Лондона и причинах невероятного резонанса вокруг дела Скрипаля на правах анонимности «Русской Планете» рассказал ветеран советских и российских спецслужб.

— Была ли у России необходимость убирать экс-полковника ГРУ Скрипаля, спокойно проживавшего в Великобритании с 2010 года?

— Перебежчиков, двойных агентов  и прочих предателей в период холодной войны и после 1991 году было огромное количество. Даже не представляете сколько, и я уверен, что мы не обо всех знаем до сих пор. Представьте, если наши спецслужбы начнут их убивать или преследовать.

Напомню, что Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году. Его вели несколько лет, и мне только жаль, что вместо положенных 13 лет он отсидел за решеткой 4 года. Как вы помните, в 2010 году в разгар шпионского скандала с Великобританией его и других персонажей обменяли на группу наших нелегалов.

Я хочу сказать, что если за Скрипалем водились бы по-настоящему масштабные преступления, то он до тюрьмы не дожил бы. А тут его осудили по закону, и вполне себе гуманно.

Скрипаль, как и Литвиненко (отравлен в Великобритании полонием-210 в 2006 году), никакого интереса для нас не представлял. Чего с ними возиться? Свою подлую работу они сделали. Больше вредить России они не могли.

— Почему британцы решили приютить Скрипаля и обеспечить ему достойную старость?

— Перебежчики — это особая каста. С одной стороны, они нередко являются разменной монетой в шпионских и политических играх, но с другой — противнику надо создавать видимость того, что своих сукиных сынов он бросать  не будет. Подчеркну — это лишь видимость. К предателям все разведчики питают презрение, их жизнь после акта предательства ничего не стоит.  

Поэтому мне было смешно, когда выступая в парламенте, Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании — РП) назвала российских перебежчиков «диссидентами». Дескать, они борцы с «кровавым диктаторским режимом». Какие к черту диссиденты? Они продали свою страну и честь офицера!

— И все-таки: зачем Британия забрала Скрипаля?

— Все предатели обговаривают право на эвакуацию. Они понимают, что их жизнь висит на волоске. Возможно, Лондон решил выполнить свои обязательства. Опять же — надо создавать видимость этого покровительства.

Скрипаль, на мой взгляд, был поломанным в психологическом плане человеком. После 2010 года он потерял почти всю семью. На мой взгляд, его фигура была вполне подходящим кандидатом на выбор жертвы отравления. Пользу Лондону он принести не мог, а вот стать поводом  для обвинений в наш адрес — пожалуйста. Результат мы наблюдаем последние полторы недели. Россия вновь во всем виновата.

— Я правильно понимаю: вы намекаете на то, что англичане сами отравили Скрипаля?

— У меня, как и у Терезы Мэй, доказательств нет. Я не могу знать, кто это сделал. Но я скажу так: ликвидировать человека — это ни для одной спецслужбы ведущего государства мира — не проблема. Существуют сотни способов это сделать, не оставив практически никаких следов, которые могли бы со стопроцентной вероятностью указать на причастность какого-либо государства.

Но это лишь техническая сторона вопроса. В реальности применение оружия разведчиками на территории иностранного государства — мера исключительная. Любые акты насилия — это красная линия, которую нельзя переходить никому, и уж тем более нелегалам. Это прямое нарушение суверенитета, и поверьте, такие проделки вскроются моментально.

Единственный вариант устранить человека на территории другого государства — это сделка с властями. Но и в таком случае за право на ликвидацию придется заплатить чем-то очень дорогим.

— Англичане утверждают, что Скрипаль подвергся воздействию «Новичка»… Это якобы секретное русское химоружие…

Даже если это так — данный факт ни о чем не говорит. Это вещество можно приобрести на всем постсоветском пространстве. И для сведущих людей это не секрет. Англичане — не дураки. Они прекрасно понимают, что делать какие-либо выводы на основании применения «Новичка» — очевидная глупость. Посему и я заключаю, что в объективном расследовании Лондон не заинтересован.

Я в политике плохо разбираюсь, но британцы разыгрывают какой-то спектакль. Нашей стране перед выборами президента совершенно невыгодно убивать  бывшего офицера ГРУ, очень давно не представляющего опасность. Похожая трагикомедия произошла с убийством Немцова. С какой точки зрения ни посмотри — покушение на жизнь Скрипаля для России не имело смысла.

—  То есть Россию в очередной раз подставили, чтобы очернить ее репутацию?

— Это уж больно простая версия. Если Немцова могли убить за различные выкрутасы в бизнесе, связи с женщинами и оскорбления мусульман, то отравлять Скрипаля «Новичком» — слишком сложный маневр. Мне кажется, здесь совместилось множество факторов. И большая политика, и какие-то проблемы, которые Скрипаль мог создавать своим бывшим кураторам. А тут еще и выборы в России на носу. После нынешнего скандала в глазах западной аудитории офицер КГБ Путин совершенно однозначно будет кровавым тираном, с которым нет смысла разговаривать ближайшие шесть лет.

Я выражу свое частное мнение: покушение на Скрипаля — это повод для того, чтобы нарушить устоявшийся баланс сил и в итоге сменить режим в России. Смотрите, Лондон, не имея на руках никаких конкретных доказательств, объявляет о высылке 23 нелегалов, Мэй объявила войну нашей шпионской сети и грозит принять невероятно жесткие санкции.

Это должно лишить Москву глаз и ушей. При этом англосаксы (Великобритания и США) наверняка усилят разведывательную активность в России. Не исключаю, что покушение на Скрипаля они будут рассматривать как карт-бланш на акт насилия в нашей стране. Сейчас мы наблюдаем только начало масштабной атаки на Россию. Стратегическая цель, как и всегда, одна — смена неугодного политического режима.

К Путину можно относиться по-разному, голосовать за него или нет. Но дело в том, что он действительно стоит костью в горле у Лондона и Вашингтона. Россия как центр силы Западу не нужна. Собственно, на ослабление военной и экономической мощи нашей страны все усилия Запада и направлены.

— Что может противопоставить Россия в такой ситуации?

— Необходимо принимать симметричные меры. Высылать тех же нелегалов, принимать ответные законы и санкции. Очень важно не оправдываться, а дать нашему обществу и миру четкую картину, которая объяснит детали покушения на Скрипаля. Но англичане не зря отказываются сотрудничать с нашими спецслужбами. К расследованию Москву, скорее всего, не допустят. Или же наше участие в нем будет пустой формальностью.

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