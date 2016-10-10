Погорели на девочках

Не успела новость о возможной замене Дональда Трампа другим кандидатом от республиканцев облететь мировые СМИ, как разгорелся новый скандал. И вновь вокруг деликатной темы отношений между полами. Но если Трампу вменяли в вину уничижительное отношение к женщинам, то по Хиллари нанесен куда более серьезный удар: ее мужа обвинили в изнасилованиях.

Сегодняшним ранним утром по московскому времени в США состоялся второй раунд дебатов кандидатов в президенты – миллиардера Дональда Трампа и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Отличие от предыдущих дебатов было в том, что на этот раз было много вопросов от зрителей, а не только от ведущего. Дискуссия, к слову, получилась куда более оживленной. Соперники много спорили о запрещенном в РФ Исламском государстве, о мировом терроризме, Асаде и о России. Но главные козыри были выложены на стол заранее. И карты эти были весьма интимного характера.

Буквально за день до дебатов издание The Washington Post выложило скандальное видео десятилетней давности, в котором Дональд Трамп в частном разговоре перед записью какого-то шоу, не стесняясь в выражениях, обсуждает методы соблазнения женщин, в том числе и замужних.

«Меня автоматически привлекают красивые женщины — я просто начинаю их целовать. Как магнит. И когда ты звезда, тебе позволяют. Ты можешь делать все что угодно. Хватать их за… Все что угодно», - так откровенничал бизнесмен в те времена, когда и не думал идти в политику, однако уже был три месяца как женат на своей третьей (нынешней) супруге Мелани.

Деньги и известность - это и есть секрет метода съема замужних женщин от Трампа. «Я пытался к ней подкатить, кстати. Тогда, в Палм Бич, я подкатил к

ней, но не получилось. Я признаюсь, я действительно пытался ее ... И я очень сильно пытался к ней подкатить, мы с ней ходили покупать мебель. Ей нужно было купить какую-то мебель, и я ей сказал: «О, я знаю, где продают хорошую мебель». И я повел ее покупать мебель и пытался подкатить к ней. Но не получилось. И она была замужем. И теперь я внезапно ее вижу, теперь у нее большие искусственные…» - откровенничал Трамп.

Казалось бы, ничего предосудительного Трамп не сказал: подумаешь, обычный грубый мужской разговор, к тому же, запись была сделана очень давно и не предназначалась к эфиру. Но следует помнить, что дело происходит в Америке, а феминистские организации там крайне сильны, и за подобные сексистские, с их точки зрения, высказывания, они вполне могут растереть кого угодно в порошок.

Скандал вокруг этой записи вызвал такой резонанс, что от Дональда Трампа отвернулись даже однопартийцы. Кондолиза Райс, например, предложила снять его кандидатуру с выборов и заменить другим членом партии, а другие видные республиканцы наперебой стали отказываться от всех совместных выступлений с Трампом и встреч с ним.

Что же до Хиллари, то она, похоже, торжествовала. «Такой человек не может быть президентом», написала она в своем twitter. Но за несколько часов до дебатов и миссис Клинтон не удалось избежать секс-скандала, причиной которому стал ее муж, бывший президент США.

Встречный удар от Трампа был нанесен в том же городе, где прошли дебаты: в одном из отелей Сент-Луиса, буквально за час до второго тура дебатов. Там кандидат в президенты собрал четырех женщин, которые раньше обвиняли Билла Клинтона в сексуальных домогательствах. Их истории не новы: были и разбирательства, и судебные иски, ни одна из четырех женщин свою правоту не доказала.

Но если сальные мужские разговорчики могут стоить президентского кресла, то почему бы и не вспомнить о более серьезных инцидентах, касающихся темы секса? Миллиардер пообещал дамам провести ревизию и вновь открыть уголовные дела против бывшего американского

президента. Заодно пригрозил судом и его жене, Хиллари, за использование служебной почты в личных целях. «Еще никогда не было так много лжи, так много скрытых вещей. Вы были бы в тюрьме, если бы я был президентом США», - заявил Трамп.

Как и ожидалось, столь серьезные взаимные обвинения всплыли и в ходе дебатов. Трамп извинился перед женщинами за сказанные им глупости во время того шуточного разговора. Извинилась и Клинтон, за использование почты в личных целях. «Это была ошибка, и я беру на себя полную ответственность за это. За использование личной электронной почты. Я не ищу оправданий, это была ошибка», - повторилась Хиллари.

Во втором раунде дебатов Трампу удалось главное: перевести разговор с обсуждения его сальных и не особо приятных обсуждений метода съема женщин на реальные вопросы – борьба с терроризмом, война с Исламским государством.

Неожиданная пресс-конференция с женщинами, которые обвиняли мужа Клинтон не просто в грязных комментариях, а в серьезном уголовном преступлении, поставила Хиллари на место: она явно боялась идти на Трампа в атаку, размахивая секс-скандалом, как флагом, ее аргументы вряд ли выглядели убедительно на фоне таких обвинений.

Подчеркивает это и то, как проходили сами дебаты: Хиллари много сидела, словно на штрафной скамейке, а Трамп стоял, атакуя соперницу не историями 10-летней давности, а реальной политикой.

Несмотря на то, что рейтинги Трампа после опубликования скандальной видеозаписи поползли вниз, у него по-прежнему есть шанс одержать победу в борьбе за президентское кресло. Канал CNN присудил победу во втором туре дебатов Хиллари Клинтон, ориентируясь на результаты опросов: 57%. Однако 67% респондентов ответили, что Трамп выступил куда лучше, чем ожидалось.

Признаемся: будет жаль, если Трамп проиграет. И даже не потому, что он призывает объединиться с Россией и вместе громить ИГИЛ. Если единственной причиной его проигрыша в итоге окажется та самая скандальная, но в целом невинная запись – мы узнаем истинную цену американской демократии. Когда быть обвиненным в насилии над женщиной оказывается куда менее страшным преступлением, чем модное нынче слово сексизм.

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