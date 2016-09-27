Победителей судят и выбирают

Новости, комментирующие прошедшие сегодня ранним утром дебаты между Трампом и Клинтон, почему-то присуждают победу последней: опрос, проведенный СNN сразу после дебатов, показал, что так считают 62% опрошенных. Впрочем, это не помешало Трампу заявить, что дебаты выиграл именно он, сославшись на результаты опросов других, не менее авторитетных СМИ, например, Time. «Русская Планета» решила присмотреться к прошедшим дебатам повнимательнее: о чем спорили кандидаты, почему никого из них нельзя назвать однозначным победителем, а также вспомнить самые яркие моменты дебатов из истории США.

Традиция устраивать словесную дуэль между кандидатами на президентский пост – что-то вроде национальной особенности предвыборных кампаний в США. Это не просто обмен мнениями и презентация своих программ в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией. Это жесткая схватка, заставляющая соперников пускать в ход все свое обаяние, деловые качества, умение держаться перед публикой и ораторский талант.

Запрещенные приемы

Однако зрители прилипают к экранам телевизоров вовсе не по этой причине. Какое политическое шоу без запрещенных приемов? Кандидаты в президенты, помимо демонстрации своих лучших качеств, с нескрываемым удовольствием ставят своим оппонентам подножки и отвешивают словесные тумаки. Что ж, прошедшие дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом продемонстрировали готовность соперников биться до победного. А ведь впереди – еще два раунда.

Основное содержание предвыборных программ Клинтон и Трампа давно известно. Однако соперники предпочли спорить не о том, какими способами следует поднимать американскую экономику: каждый старался поддеть другого, заявляя, что его оппонент с заявленной проблемой уж точно не справится. Трамп подчеркивал, что его талант и опыт бизнесмена поможет привести страну к процветанию, а также указывал на ошибки Клинтон на посту Госсекретаря: благодаря ее лоббированию торговых соглашений производство уходило в Мексику или Китай, оставляя американцам все меньше рабочих мест. «Я могу вернуть рабочие места. Вы не можете», - заявил Трамп, намекнув Хиллари на то, что на протяжении последних 30 лет ни сама Клинтон, ни ее муж, экс-президент США Билл Клинтон, с этим не справились.

Тактика Хиллари была проста: ей во что бы то ни стало нужно было вывести Трампа из себя, представить его публике как вспыльчивого человека, непрофессионального политика, который не способен к руководству огромной страной. Отчасти ей это удалось. После подколки Трампа о том, что он разбогател благодаря своему отцу, ее оппонент начал срывать регламент – перебивал ведущего, стал более эмоциональным. Хиллари, напротив, старалась держать свои эмоции при себе. Комментаторы разошлись во мнениях: кто-то считает, что Клинтон вывела Трампа из себя, заставив его занять оборонительную позицию, другие, напротив, считают, что Трамп держался уверенно и не сделал того, чего от него ожидала противница: не сорвался.

Однако Трамп все же достаточно резко отреагировал на подколки Клинтон - резко развернув ход дебатов от обсуждения экономики в область международной политики. Он обвинил Клинтон в том, что она сливает государственные секреты США запрещенному в России «Исламскому государству». Хиллари, в свою очередь, обвинила Трампа в сокрытии налогов.

После предложения, ведущего обсудить проблему киберугроз, соперники наконец-то смогли разыграть еще один козырь – отношение к России. Клинтон с радостью ухватилась за возможность упрекнуть Трампа в любви к Путину. Трамп быстро взял себя в руки и язвительно ответил. «Клинтон постоянно обвиняет Россию в атаках. Но это невозможно доказать. Может быть, это был Китай. Или просто 200-килограммовый мужик за компьютером», - сказал он.

На этом тема России была исчерпана. Интересно, что последние скандалы, так или иначе касающиеся России, которые бурно обсуждались в американском обществе в последнее время, в дебатах затронуты не были. Например, связь бизнеса Трампа с российскими политиками, а также связь теперь уже бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа с Партией Регионов на Украине.

Судя по тому, что дебаты были жаркими, но накал страстей при этом не пересек определенной черты, ни Хиллари, ни Трамп не ставили перед собой однозначной цели во что бы то ни стало утопить оппонента. Впереди еще два раунда, а значит, запас красноречия и козырей в рукавах обоих кандидатов израсходован далеко не полностью.

Судьбоносные дебаты

Несмотря на то, что оба кандидата приписывают себе победу в дебатах, ни Трампу, ни Хиллари пока не стоит спешить надевать на себя корону. Во-первых, аудитория у каналов слишком разная, а от этого зависит и результат опроса. Более того: победа в дебатах сама по себе еще не гарантирует президентское кресло. В штатах на этот счет даже есть поговорка: выиграть в президентской гонке в дебатах нельзя, а вот проиграть – еще как можно.

Пожалуй, лишь несколько раз в истории Америки дебаты существенно влияли на итог президентской гонки. Самые первые дебаты в формате политического шоу на телевидении прошли в 1960-м году. Тогда сошлись Джон Кеннеди и Ричард Никсон. До дебатов фаворитом президентской гонки считался Никсон, Кеннеди же был слишком молодым для столь ответственного поста. Однако за несколько недель до дебатов Никсон умудрился повредить ногу. Он сильно похудел и выглядел хуже по сравнению с бодрым и энергичным Кеннеди. Как впоследствии показали опросы, симпатии избирателей качнулись в сторону Кеннеди именно после этого судьбоносного эфира.

Следующая решающая схватка случилась в 1980 году. Рональд Рейган, республиканец, консерватор, воспользовался своим актерским талантом по полной и заставил капитулировать своего оппонента Джимми Картера. Именно после этих дебатов рейтинг Рейгана резко подскочил вверх, и он победил на президентских выборах. Примечательно, что он стал самым старым президентом США в истории. И более того – в 1984 году, на следующих выборах, он вновь занял президентское кресло. Считается, что победу ему принесла такая фраза, сказанная оппоненту: «Уолтер, обещаю, что не буду использовать твою молодость и неопытность против тебя».

Одержать победу в борьбе за президентское кресло в 1988 году Джорджу Бушу-старшему помог юмор. Он был опытным политиком, однако не был силен в красноречии – как и его сын, впоследствии также ставший президентом. Упор в его выступлении был сделан на открытость и шутки, что расположило к Бушу симпатии зрителей. А добил своего соперника Буш фразой, сказанной по поводу вопроса о смертной казни, против которой рьяно выступал Майкл Дукакис: «если бы убили вашу жену, вы бы хотели подобной участи для убийцы?».

Схожей тактики в дебатах придерживался и Джордж Буш-младший, во время дебатов с Элом Гором в 2000 году. Гор считался фаворитом, однако выбрал неверную тактику: вместо того, чтобы говорить о своих достоинствах, он полностью сконцентрировался на том, чтобы утопить оппонента, представить его как невежду. Буш сыграл честно и просто: он не пытался строить из себя интеллектуала, а предстал перед зрителями таким, какой он есть: живым, открытым, внушающим доверие. В итоге Гор показал себя грубияном и задирой, что оттолкнуло симпатии телезрителей. В следующем раунде дебатов его консультанты поняли просчет и посоветовали сменить тактику, но было поздно: в итоге Овальный кабинет был занят Джорджем Бушем.

В этом смысле дебаты нынешнего, 2016 года, особых сюрпризов не несут. Ни Трампа, ни Клинтон нельзя назвать однозначным фаворитом предвыборной гонки. Однако, пожалуй, эти дебаты можно назвать одними из самых интересных в истории Америки. Женщина, бывшая первая леди США, профессиональный политик, и скандальный миллиардер, против которого выступали даже однопартийцы – это политическое шоу привлекло внимание всего мира, а не только американских телезрителей. И понятно, почему. Негативные процессы в мировой политике зашли слишком далеко, во многом – как раз по вине Соединенных Штатов.

От того, кто победит в борьбе за кресло президента, зависит слишком многое. Остается надеяться лишь на то, что все это в конечном итоге не сведется к политическому шоу на потеху телезрителям, а ляжет в основу кардинальных и столь необходимых перемен в американской политике. Нужных и самой Америке, и всему остальному человечеству.

Далее в рубрике