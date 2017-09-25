Победила, но недовольна

Жители Германии выбрали новый состав Бундестага. Альянс, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель, вновь получил большинство голосов. Однако после выборов канцлеру придется непросто: результаты стали самыми плохими за все 12 лет правления Меркель. А в Бундестаг впервые прошли немецкие правые, которые пообещали устроить на канцлера охоту и «вернуть наш народ себе».

«Не будем ходить вокруг, да около, конечно, мы надеялись на более хороший результат, это абсолютно ясно», - заявила Меркель после объявления результатов экзит-поллов. «Теперь перед нами стоит большой вызов — попадание «Альтернативы для Германии» в Бундестаг. Мы проведем подробный анализ, и мы хотим исправить ошибки и отбить у АдГ (Альтернативы для Германии — прим. редакции) избирателей».

Всего в Бундестаг прошли шесть партий. После подсчета голосов на всех участках ЦИК Германии объявил результаты голосования. «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), лидером которого является Ангела Меркель, вкупе с «Христианско-социальным союзом» (ХСС) набрали 33% голосов. Второй силой в парламенте стала «Социал-демократическая партия Германии» во главе с Мартином Шульцем, они получили 20,5% голосов. На третьем месте – националисты из «Альтернативы для Германии»: это можно назвать дебютом — со времен Второй мировой войны правых партий в Бундестаге не было ни разу. Партия получила 12,6% голосов. В Бундестаг прошли также «Свободная демократическая партия», «Зеленые» и «Левые».

Альянс, возглавляемый Меркель, ухудшил свой результат по сравнению с предыдущими выборами. В прошлом созыве у альянса было 311 голосов, сейчас – только 246. Ни одна партия не набрала трети голосов, необходимой для формирования кабинета министров. Мартин Шульц, глава «СДПГ», признал, что итоговый результат для его партии можно назвать поражением. По его мнению, причина проигрыша в том, что социал-демократы не смогли достучаться до своего избирателя. Не лучшим образом обстоят дела и у «Христианско-социального союза», верного союзника Меркель.

В родной Баварии, которая считается своеобразной вотчиной Союза, им удалось набрать 38,8% голосов, и это исторический минимум за все время существования партии. Раздосадованные результатами, СДПГ объявили об уходе в оппозицию, сделав невозможным формирование коалиции и создание парламентского большинства. Впрочем, коалиция еще может сложиться — если СДПГ выторгует себе условия получше и сумеет договориться с Меркель.

Жители Германии устали — все-таки, четвертый срок есть четвертый срок, даже если это Ангела Меркель. Они теряют веру в старые партии, но довериться новым пока не готовы. Безусловно, «Альтернатива для Германии» выступила на выборах весьма успешно — но победа не полная: уж слишком неповоротлив Левиафан. Результат мог бы быть намного лучше, коли б за партией не тянулся шлейф «нацистов» и «ультраправых».

Эти ярлыки с усердием вешают на партию и телеканалы, и печатная пресса, причем не только в Германии, но даже порой и в России. После объявления данных экзит-поллов, когда стало ясно, что АдГ проходит в Бундестаг, на улицы нескольких городов вышли противники партии с плакатами «Нет расизму».

Поздравила партию с победой Марин Ле Пен, лидер французского «Национального фронта». Успех АдГ на выборах она назвала «новым символом пробуждения европейского народа. Правые националисты из «Австрийской партии свободы» также поздравили единомышленников из АдГ с успехом. «Исследовательские институты снова ошибались!» - так прокомментировал неожиданный успех «Альтернативы» глава Австрийской партии Ханс-Христиан Штрахе.

Меркель же принимала поздравления от президентов и канцлеров соседних стран. При этом канцлер Австрии Кристиан Керн отметил, что результат «Альтернативы для Германии» говорит о том, что нельзя игнорировать проблемы, накопившиеся в немецком обществе, и скрываться за статистикой и пустыми формулами.

А что же сама Меркель? Выступая перед своими однопартийцами после объявления итогов выборов, канцлер обозначила ключевые задачи на ближайшее время. И это вовсе не решение проблем немецкой экономики, которых накопилось немало. И не устранение последствий мигрантского кризиса. И даже не укрепление Евросоюза, которому Меркель порой служит куда лучше, чем родной стране.

Главная проблема, по словам канцлера – борьба за ушедшие к «Альтернативе для Германии» голоса. Если верить исследованиям социологов, к правым переметнулся почти миллион бывших сторонников альянса ХДС\ХСС, возглавляемого Меркель. Что ж, ответ на вопрос, как вернуть симпатии людей, лежит на поверхности: разобраться с мигрантами и начать наконец думать о своей стране в первую очередь, так, как это делают националисты. Глядишь – и никому больше не придет в голову объявлять на тебя охоту.

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