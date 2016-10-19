Победа или катастрофа?

Операция по взятию Мосула, которая началась в минувший понедельник, грозит серьёзными последствиями не только для Ирака, но и для всего региона и даже для Европы. Поспешность в наступлении на город может обернуться тяжелыми гуманитарными последствиями для мирных жителей, обострить межнациональные проблемы в регионе и привести к новой волне террора в странах ЕС.

Иракская армия при поддержке курдов и авиации стран коалиции под началом США начала наступление на Мосул – город, расположенный на севере Ирака. Этот город называют иракской столицей ИГИЛ, запрещенного в РФ: более двух лет он контролируется радикальными исламистами.

Угрозы для жителей

По оценкам экспертов, в городе на данный момент находится немногим более 700 тысяч жителей (до взятия Мосула исламистами там проживало почти 1,4 миллиона человек). Количество боевиков, по разным оценкам – от 5 до 11 тысяч человек.

Тактика, по которой коалиция атакует город, проста: сперва по городу работает авиация и артиллерия, затем – подключаются наземные группы. В листовках, которые перед началом операции иракская авиация разбрасывала над Мосулом, мирных граждан призывали не выходить из убежищ и не приближаться к местам скопления боевиков. Однако вряд ли можно рассчитывать, что бомбардировки города не приведут к потерям среди простых жителей. Террористы начали жечь покрышки и мусор, создавая серьезные помехи в работе авиации.

По последним сведениям, распространенным ООН, с начала наступления на город его смогли покинуть примерно 900 человек. Много это или мало? В нынешних условиях – скорее, много: так, агентству Reuters стало известно о том, что радикальные исламисты используют жителей в качестве живого щита, весь город перекрыт блокпостами, и террористы попросту не дают жителям возможности уехать из города, насильно удерживая их в зоне боев. Сообщалось также, что людей принудительно сгоняют в стратегически важные здания – с расчетом, что по ним не будет бить авиация.

Ранее ООН высказывала опасения, что в результате операции по взятию Мосула может возникнуть угроза для безопасности более, чем полутора миллионов человек. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен, выражая опасения о судьбе людей, заявил, что десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты.

Речь не только о тех, кто погибнет во время штурма города или из-за зверств боевиков, которые проводят в Мосуле показательные казни, но и о тех, кто будет вынужден покинуть прежнее место обитания. Центров содержания на всех не хватит, несмотря на все усилия, предпринимаемые на данный момент в районе Мосула: финансовых возможностей международных гуманитарных организаций не хватает, у них попросту нет денег. А значит, сотни тысяч людей останутся без крыши над головой и без возможности разместиться в безопасном месте.

Долгоиграющие последствия

Скепсис по поводу успешности операции высказывался еще до ее начала. Дело в том, что в наступлении на Мосул участвуют одновременно слишком разные силы – например, Турция и курды. Более того, нахождение турецких военных на территории Ирака без официального запроса на помощь с иракской стороны – вообще не легитимно. Полноценное взаимодействие между турками и курдами навряд ли возможно: это ставит под вопрос успе операции как таковой. Потенциальную линию разлома намечают также отношения между шиитами и суннитами. Если сохранить единство в альянсе не удастся – различные группы, входящие в коалицию, могут начать воевать между собой.

В случае, если операция все же будет происходить успешно, может возникнуть новый очаг напряженности в регионе. В окрестностях Мосула проживают преимущественно сунниты. Однако в наступлении на город принимают участие шиитские боевики. Есть опасения, что в дальнейшем шиитские силы могут начать конфликтовать с суннитским населением, что, в свою очередь, приведет к росту количества беженцев из этого района.

Много вопросов вызывает и то, каким будет Мосул после завершения операции. Этот регион богат нефтяными месторождениями, все региональные лидеры – Ирак, Турция, Саудовская Аравия и другие страны – заинтересованы в контроле над энергетическими потоками. Свой кусок пирога хотят получить все. Ирак, разумеется, рассчитывает оставить город под своим контролем.

Сунниты не хотят, чтобы он достался шиитам, а шииты – чтобы там жили сунниты. Участие Турции в операции – отдельный вопрос: Анкара рассматривает данную территорию как свою неотъемлемую историческую часть, хотя пока что осторожно держит свои амбиции при себе.

Турецкие притязания на регион неизбежно приведут к столкновению интересов с курдами, воюющими за Мосул. Курдские формирования уже заявили о том, что все территории, которые они отвоюют у «Исламского государства», оставят за собой.

Аукнется Европе

Как известно, если где-то убыло, значит, где-то прибудет. Наступление на позиции «Исламского государства» на иракской территории неизбежно приведет к тому, что боевики будут вынуждены покинуть Ирак и перебраться на территорию Сирии, в Ракку – город, до освобождения которого из рук террористов пока еще очень далеко. Однако стараниями американцев наступление на тот же Алеппо, который осуществляют сирийские военные при поддержке российской авиации, уже серьезно осложнилось.

Вероятнее всего, на данный момент между странами сложился негласный договор: Сирия – территория действий России, Ирак – американцев. Москве придется менять темпы операции в Алеппо с таким расчетом, чтобы боевики, которые побегут в Сирию с территории Ирака, не создавали дополнительных сложностей.

Как бы то ни было, наступление на террористов продолжится – и на территории Ирака, и на территории Сирии. Какой выход будет у боевиков? «Освобождение Мосула чревато тем, что в Европу могут вернуться боевики ИГИЛ, готовые к активным действиям. Это серьезная угроза, к которой мы должны быть готовы», считает еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг. В интервью изданию Die Welt он подчеркнул, что даже небольшое количество террористов несет в себе серьезную опасность для стран ЕС.

Единственная возможность противостоять этому – ужесточить паспортный контроль на границе, поскольку сейчас подавляющая часть людей предоставляет фальшивые документы либо не предоставляет их вовсе. Брюсселю стоит поспешить: пока что разработка ужесточающих мерь лишь в планах, и за это время в Европу под видом беженцев успеет перебраться значительное количество боевиков. По мнению Кинга, необходимо создать единую базу данных, так, чтобы все пограничные страны ЕС могли к ней обращаться.

Победа обернется катастрофой

Именно так считает американский полковник в отставке Дэниэл Дэвис. В своей статье для издания the National Interest, сообщают РИА Новости, он пишет, что еще до начала операции был очевиден разлад между слишком уж разными силами, вошедшими в коалицию, а дипломатические и политические препоны могут оказаться куда более серьезной преградой на пути к победе, чем сами боевики ИГИЛ, считает он.

Виной тому – упрямство Вашингтона и стремление подчинить все и вся с помощью военной силы. Между тем, проблемы в регионе – очень сложные, и решить их просто не удастся. Подобная привычка решать проблемы с плеча может привести к усугублению проблем не только региональных, но и подорвать национальную безопасность самих США, уверен Дэвис.

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