Персидская весна

Волна революций в арабских странах докатилась и до Ирана. Под Новый год неожиданно (хотя, для кого как) в исламской республике вспыхнули протесты, которые уже привели к гибели нескольких десятков человек. Требования митингующих - отставка аятоллы Али Хаменеи, наведение порядка в экономике и вывод иранских войск из сопредельных стран.

Акции протеста начались 28 декабря. Власти отреагировали на массовые протесты решительно, в нескольких крупных городах Ирана произошли столкновения с полицией. Были отключены практически все современные средства коммуникации – соцсети и мессенджеры. В беспорядках, по мнению иранских властей, виноваты США и Саудовская Аравия.

Американский президент Дональд Трамп, к слову, поддержал «стремление народа Ирана к лучшей жизни» - по мнению Трампа, люди просто-напросто изголодались по еде и свободе. Слова поддержки прозвучали также и из уст премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Мы в России знаем, что, если американский президент обращается с подобными словами к какому-то народу – украинскому, ливийскому, и так далее – жди беды: это своего рода заклинание, звучащее как приговор нынешним властям, завуалированный ультиматум. Сдайте власть мирно, и, быть может, вас не тронут. Но дыма без огня, как известно, не бывает. Чем вызваны эти протесты и сможет ли исламская республика справиться с внутренними проблемами самостоятельно?

Эксперты отмечают, что первопричина нынешних протестов в Иране – экономическая. Правда, требования быстро перешли в политическую плоскость, но изначальное недовольство было вызвано ухудшением уровня жизни иранцев. Мол, отмена санкций никак не сказалась на росте благосостояния народа, а все деньги правительство тратит на войну. И, разумеется, высокий уровень коррупции – без этого никуда.

Правда, так говорят в основном западные эксперты и политологи, в расчете на то, что рядовой читатель периодики ленив и не обучен пользоваться поиском. Более внимательные попробуют познать глубину падения иранской экономики в сравнении, например, с украинской. Для примера – инфляция в Иране всего 8,25%, тогда как на Украине – целых 13%. Безработица тоже не на самом высоком уровне – 8%. Выглядит не столь пугающе. Но проблемы в экономике и правда есть, в этом признались и сами иранские власти.

Президент Ирана, Хасан Рухани, выступая 31 декабря на заседании кабинета министров, признал проблему, заявив, что некоторые требования протестующих оправданны, а иранский народ имеет полное право критиковать правительство. После отмены санкций в Иране были осуществлены реформы, направленные на улучшение экономической ситуации – например, снижение налогов для бизнеса, однако вместе с этим были урезаны многие социальные программы. В результате чего в Новый год протестовать на улицы самых разных городов вышли самые незащищенные слои населения. И лишь позже к работникам и крестьянам присоединились студенты и другие «деструктивные» элементы.

Европейские СМИ пророчат нынешней волне протестов в Иране большое будущее. «Эти акции могут действительно стать началом чего-то очень большого», - заявила в интервью немецкому изданию Die Welt Ширин Эбади, иранская правозащитница, получившая в 2003 году Нобелевскую премию мира. По мнению Эбади, люди не хотят тратить ресурсы страны на войну и поддержку Хезболлы и Сирии, а сам Иран находится в тяжелом экономическом кризисе. Больше всего, по ее словам, в нынешней власти разочарована молодежь: слишком велика пропасть между богатыми и бедными, ужасающая коррупция, а также катастрофический уровень безработицы среди молодежи.

Правда, не все европейские СМИ написали и о других акциях – в поддержку нынешних иранских властей. Очень многочисленных, между прочим. К слову, в самом Иране у Роухани репутация либерала, а также целый ряд недругов из числа консервативных традиционалистов. Однако в условиях, когда западный мир столь недвусмысленно подбадривает протестующих, можно и забыть о внутренних разногласиях.

На данный момент протесты в Иране идут на спад. Власти, наученные опытом массовых народных выступлений в 2009 году, оперативно подняли Корпус стражей исламской революции, отключили каналы коммуникации, а также арестовали ряд зачинщиков, одновременно с этим обратившись к народу с обещанием решить экономические проблемы.

Вместе с этим, масла в огонь могут подлить новые санкции со стороны США в отношении Ирана, возможный разрыв ядерной сделки, которая так сильно не нравится Трампу, а также прямое спонсирование персидского «майдана» странами-недругами Ирана извне. Для России эта ситуация опасна тем, что Иран – наш самый надежный партнер на Ближнем Востоке. И чем стабильнее и «целее» будет эта страна – тем лучше будет и для региона, и для России. Правда, у тех, кто цинично использует внутренние проблемы Ирана для расшатывания ситуации во всем регионе, на этот счет иное мнение.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Иран»