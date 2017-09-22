Передышка для террористов

Москва выступила с рядом обвинений в адрес Вашингтона по поводу действий американских военнослужащих в Сирии. Упреки РФ сводятся к поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и распространении ложных сведений о российских войсках в САР. Не безоблачное сотрудничество двух держав в Сирии оказалось под угрозой срыва в тот момент, когда ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ) практически разгромлена.

Был бы повод

20 сентября начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской обвинил американские спецслужбы в инициировании наступления «Джебхат ан-Нусры» в районе города Хама. В окружении боевиков оказались 29 сотрудников военной полиции. Российские военнослужащие были вынуждены проводить операцию по прорыву блокады.

21 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Вашингтон «не щадить» «Джебхат ан-Нусру». Глава МИД добавил, что достиг с американским коллегой Рексом Тиллерсоном соответствующей договоренности.

В этот же день официальный представитель штаба антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» Райан Диллон отказался комментировать обвинения Минобороны РФ. А 22 сентября Госдепартамент вновь уличил российскую и сирийскую авиацию в ударах по мирным жителям, причем на территориях, где не присутствует ДАИШ.

Как утверждает Госдеп, жертвами бомбардировок 19-20 сентября стали трое медиков. По мнению внешнеполитического ведомства США, «эти атаки напоминают уже знакомый сценарий, при котором медицинские объекты и их персонал, а также мирные жители, которым они служат, становятся жертвами авиаударов сирийского режима и его российских союзников».

Форсаж Евфрата

Подлинная причина ссоры между РФ и США, как ни сложно догадаться, заключается отнюдь не в кознях ЦРУ и оплакивании гибели несчастных медиков. Суть российско-американских противоречий намного глубже и в целом может отражать разные взгляды на будущее Сирии.

Предположительно, 16-17 сентября сирийские войска форсировали Евфрат. На восточный берег, который Пентагон считает зоной своего влияния, были переброшены штурмовые отряды и подразделения 4-й танковой дивизии САР. Воздушную поддержку операции оказывали российские ВКС.

Неудивительно, что в период форсирования Евфрата Вашингтон заявил об ударах со стороны РФ по сирийской оппозиции, которая представлена «Союзом демократических сил» (СДС) — арабо-курдскими формированиями, действующими совместно с американскими военнослужащими.

Минобороны отвергло обвинение, хотя не стоит исключать подлинность инцидента в виду отсутствия четкой линии фронта. На Фрунзенской набережной предоставили стандартное объяснение возможного поражения оппозиционных Асаду группировок.

«За последние несколько суток на восточном берегу Евфрата российскими средствами контроля и разведкой не было выявлено ни одного боестолкновения террористов ИГИЛ с вооруженными представителями какой-либо «третьей силы». Поэтому каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть «оппозиционеры» или «военные советники стран

международной коалиции» могут ответить только сами представители международной коалиции», — говорится в сообщении Минобороны.

Вынужденная необходимость

Форсирование Евфрата является вынужденной мерой для освобождения последнего крупного оплота ДАИШ в Сирии — Дейр-эз-Зора, который расположен по обеим берегам реки. В начале сентября сирийской армии удалось деблокировать гарнизон города. При поддержке авиации правительственные силы развернули дальнейшее наступление на оккупированные городские кварталы.

Очевидно, что окончательная победа возможна лишь после того, как будет освобождена восточная часть Дейр-эз-Зора. С этой целью было принято решение переправить войска через Евфрат. При этом Москва и Дамаск не могли не осознавать, что данный шаг обернется серьезным конфликтом с США и СДС. Ранее курды заявили о готовности нанести удар по сирийской армии, если она рискнет форсировать реку.

В итоге в район Дейр-эз-Зора может стать точкой боестолкновений пророссийских и проиранских сил с проамериканскими формированиями. Горячий конфликт может сорвать планы наступления на ДАИШ: Москва и Дамаск рассчитывают, как можно быстрее освободить территорию в долине Евфрата, а США и СДС — завершить сражение за центр Ракки, бывшей столицы исламистов.

В ходе весенней и летней кампаний сирийской армии и курдам удалось достичь значительных успехов в борьбе с ДАИШ. СДС очистили практически весь северо-восток и вошли в Ракку, которую осаждали около полугода. Правительственные войска САР освободили Пальмиру и практически всю центральную часть страны. Террористы удерживают не более 20% территории САР и могут быть вытеснены к иракской границе.

Обе наступательные операции развивались достаточно равномерно. Кроме того, между курдами и войсками Асада не происходили серьезных столкновений, хотя, судя по карте, боевых действий они продвигались вдоль Ефрата буквально плечом к плечу. Данные факторы свидетельствую о тесной координации борьбы с ДАИШ, которую установили Минобороны РФ и Пентагон.

Непубличная сделка

На официальном уровне Москва и Вашингтон не подтверждают очевидные факты тактического взаимодействия. Белый дом, вероятно, опасается нарваться на очередные обвинения «в связях с Россией», а руководство РФ не желает признавать существенный вклад американцев в разгром ДАИШ.

Сегодня из-за споров о принадлежности восточного берега Евфрата в районе Дейр-эз-Зора и баталий вокруг «Джебхат ан-Нусры» Россия и США рискуют потерять набранный темп наступления. В результате террористы могут получить столь необходимую передышку для перегруппировки и пополнения новыми рекрутами.

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