Память подвела?

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко, в один прекрасный октябрьский день, обнаружил, что действие санкций Киева в отношении России истекло еще в сентябре, и вот уже почти месяц ограничительные меры не действуют...

Народный избранник возмутился этим «безобразием» настолько, что тут же не поленился написать о нем на своей странице в Facebook : «16 сентября 2015 года указом президента Порошенко были введены санкции сроком на один год. 16 сентября 2016 санкции закончились. И уже месяц нет указа Порошенко о возобновлении», — негодовал Лещенко. И привел в пример США, Канаду и Евросоюз, которые не просто сохраняют санкции против России, но и регулярно продлевают их.

Но если предположить, что президент Украины Петр Порошенко так заработался, что забыл подписать новый указ о санкциях против России, то тогда как объяснить его статью под названием «Конец маскарада» в Frankfurter Allgemeine Zeitung, вышедшую на этой неделе? В ней лидер незалежной утверждает, что «минский процесс натыкается на извечный маскарад России», а «ее намерения представляют собой угрозу для безопасности и стабильности в Европе». Порошенко призвал ЕС сохранить санкции против России. Вот как получается – Брюссель должен и дальше давить на Россию санкциями, а Киев по забывчивости или умышленно этого делать не будет.

Санкционный список Киева достаточно объемен: в него входят почти 400 физических лиц и более ста организаций. Вводя год назад эти санкции, Киев, по свидетельству многих неангажированных экспертов, фактически поставил крест на отношениях с Россией во всех областях – от промышленности до культуры. Космическую отрасль Украины, к примеру, можно считать похороненной заживо после введения санкций против России. Та же ситуация наблюдается практически по всем отраслям. Как тут не вспомнить и о том, что даже десяткам российским артистам, «скомпрометировавших» себя заявлениями по Крыму или участием в фильмах, не понравившимся чиновникам украинского Минкульта, въезд на Украину оказался «заказан»?

Итог всей этой череды «репрессий» оказался, как видим, комичен. Так хорохорилась украинская верхушка, так гордилась своими санкциями против России (цэ Европа же, как мы помним), что в нужный день и час продлить их забыла. Случайно ли? Вряд ли у Порошенко такая короткая память, что он не подписал очередной указ об их продлении, который его канцелярия, наверняка, подготовила загодя. Напрашивается вопрос – кому это выгодно, кто же проллобировал забывчивость президента?

Версия первая и очевидная – пресловутая «рука Москвы». Не секрет, что в окружении Порошенко есть разумно настроенная политическая элита, выступающая против разрыва отношений с ближайшим соседом. Гипотетически он мог пойти на поводу у пророссийских политиков, рискуя при этом получить серьезную головную боль от доморощенных националистов.

Версия вторая и, на наш взгляд, достаточно спорная. Ее собственно и озвучил украинский депутат Лещенко: пока длятся «санкционные каникулы», ушлые олигархи могут скупить недорогие активы, которые под эти санкции попали. «Ничего личного, просто бизнес», - пишет народный избранник.

Как бы там не было, заметим: России от действующих или недействующих украинских санкций одинаково комфортно. На что не раз указывали и продолжают указывать политики, экономисты и эксперты. Санкции - не только украинские, кстати - только лишь подстегнули собственное производство в России, дали серьезное развитие в сфере импортозамещения и, что также очевидно, привели к появлению новых научных разработок.

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