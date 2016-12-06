Операция «Госпиталь»
Мобильный госпиталь МО РФ в Алеппо после обстрелла / фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

Мобильный госпиталь МО РФ в Алеппо после обстрелла / фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

С каждой новой потерей в Сирии Россия узнает о той огромной, почти героической работе, которую делают наши граждане

Молох сирийской войны никого не щадит. В каком-то смысле мы уже свыклись с этой ужасной мыслью: 400 тысяч погибших от снарядов и пуль, 70 тысяч умерших из-за отсутствия еды, воды и медикаментов, почти два миллиона раненных и искалеченных. Такова статистика ООН за пять лет беспрерывных боевых действий в истерзанной арабской стране.

На просторах ближневосточной пустыни в смертельной схватке сошлись войска Башара Асада, восставшее против него население, а также обезумевшие от крови террористы разных мастей. Какие преступления совершили и те, и другие мы можем только догадываться. Но в сирийский конфликт вовлечены и внешние силы, для которых происходящее в арабской республике – дело политической важности.

Великие державы не забрасывали в пустыню многотысячные десанты и не понесли больших потерь. Они руководствуются холодным политическим расчетом и собственными национальными интересами. У них есть пространство для маневра и возможность обдумать каждое действие, отбросив эмоции. «Обстрелы по ошибке» могут быть вызваны совершенно разными причинами, но вопиющий инцидент, произошедший накануне в Алеппо, совершенно из другой оперы.

Хладнокровное убийство

«5 декабря 2016 года с 12.21 до 12.30, во время приема местных жителей, медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в Алеппо подвергся артиллерийскому обстрелу боевиков. В результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя, одна российская военнослужащая-медик погибла. Двое медицинских работников получили тяжелые ранения. Пострадали и местные жители, прибывшие на прием к врачам», – говорится в сообщении Минобороны.

Позднее появилась информация, что жертвами обстрела стали трое мирных жителей и еще одна женщина-медик. Ранения получили 44 гражданских и один детский врач. Российское военное ведомство не сомневается, что убийство медиков и жителей Алеппо на совести боевиков, окапавшихся в восточной части города и пообещало наказать убийц. При этом в Минобороны уверены, что за спиной палачей стояли западные государства.

«Вне всяких сомнений обстрел вели боевики «оппозиции». Мы понимаем от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики. Поэтому вся ответственность за убийство и ранения наших медиков, оказывавших помощь детям Алеппо, лежит не только на непосредственных исполнителях», – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями «оппозицией».

Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании,

Франции и прочих сочувствующих им стран и образований», – уточнил Конашенков.

Не забыл представитель Минобороны упомянуть о постоянных причитаниях антиигиловской коалиции под предводительством США по поводу «тягот», которые испытывает «умеренная оппозиция». «Особенно ярко это наблюдается при освещении ситуации вокруг Алеппо. С каждой неделей, по подсчетам западных политиков, среди боевиков в этом городе, оказывается все меньше террористов и все больше так называемой оппозиции. Ей срочно, как они заявляют, требуется гуманитарная помощь», – отметил Конашенков.

Представитель Минобороны подчеркнул, что боевики сейчас не в состоянии наносить прицельные удары. Существует только одно единственное объяснение бомбежки госпиталя – хладнокровное убийство. Запад регулярно снабжает мятежников разведывательной информацией о расположении позиций сирийских военнослужащих и гражданских объектов. Обстрел госпиталя Минобороны – расплата за «вторжение» российских ВКС и военную помощь «кровавому тирану».

«Гуманитарные» потери

С каждой новой потерей в Сирии Россия узнает о той огромной, почти героической работе, которая не освещается в СМИ. Мы все знали, что МЧС и Минобороны оказывает масштабную гуманитарную помощь сирийским городам и в первую очередь частично оккупированным и страдающим от бомбежек Алеппо и Дамаску. Однако россиян не информировали о деятельности наших военных врачей и педиатров.

Скорее всего, власти РФ опасались того шума, который поднялся бы вокруг отправки в зону боевых действий женщин, пусть и состоящих на военной службе. Обстрел госпиталя – далеко не первые потери России в Сирии при выполнении гуманитарных миссий. С начала операции ВКС, пытаясь оказать помощь гражданским, погибли семь военнослужащих.

15 июня 2016 года военнослужащий охранения гумконвоя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Андрей Тимошенков предотвратил прорыв к месту выдачи гуманитарной помощи автомобиля, начиненного взрывчаткой, и скончался на следующий день от полученных ранений.

22 июля Минобороны сообщило о гибели контрактника Никиты Шевченко в результате взрыва бомбы на въезде в один из населенных пунктов провинции Алеппо. Военнослужащий сопровождал автоколонну с продуктами питания и водой. 1 августа в провинции Идлиб боевики сбили новейший вертолет Ми-8АМТШ «Терминатор», который возвращался на базу после доставки гуманитарной помощи. Жертвами стали три члена экипажа и два офицера Центра примирения.

После гибели двух медицинских работниц перед нами открывается картина, скрытая не только западной аудитории. Насколько велико военное и гуманитарное присутствие России в Сирии, и какую огромную работу ценой собственной жизни делают наши офицеры и врачи. Информация об этой деятельности, видимо, не всегда подлежит огласке. Но имена погибших россиян должны войти в историю нашей страны.

Отбросив лицемерие

Накануне мы узнали, что в развернутом Минобороны госпитале действуют приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, анестезиологии и реанимации, рентгеновский кабинет, отделение лабораторной диагностики и специализированной медицинской помощи.

То есть военной ведомство РФ создало полноценную медицинскую инфраструктуру для оказания помощи мирным жителям. А что за пять лет войны сделали те, кто помог мятежным группировкам встать на ноги? Сколько погибло американских, британских и французских военных и медиков под бомбежками во время выполнения гуманитарных миссий?

Вызывает уважение откровенная реакция Москвы в лице Конашенкова, который не стал сглаживать углы и предельно откровенно дал характеристику политике западных держав. Представитель Минобороны решил не делать отсылки к пресловутому коллективном Западу, которые можно часто услышать из уст наших дипломатов и политиков, и перечислил тех, кто пестовал боевиков и продолжает снабжать их всем необходимым.

Если окончательно отбросить лицемерие, то Россия тоже не является непогрешимой участницей сирийской войны. Возможно, от бомбардировок российских ВКС тоже гибли гражданские. Правозащитники рапортуют о нескольких тысяч погибших мирных жителей от действий ВКС с сентября 2015 года. Оценить достоверность этих сведений, наверное, невозможно, и Москва, конечно же, подобные сведения никогда не подтвердит.

В таких войнах наводчики работают в тяжелейших условиях, а разведка (если она сирийская) вполне вероятно, может давать неверные координаты. Как бы это цинично ни звучало, невозможно знать наверняка, что в подлежащем уничтожению квадрате не находится женщина или ребенок. Что тут можно сказать про бои в густонаселенном Алеппо, где каждый артиллерийский удар при наступлении может собирать свою кровавую жатву.

Всегда на этот счет можно развести вой о беспощадной путинской авиации и кровожадном Асаде, а потом тактично промолчать о реальных обстоятельствах трагедий на сирийской земле. В чем отличие войны, которую ведет Россия, от того, что делает Запад? Минобороны РФ никогда сознательно не ставило под угрозу жизнь гражданских лиц и иностранных военнослужащих. И в этом российский подход к сирийскому кризису при всей его противоречивости радикально отличается от западного.

Теги:
События: терроризм
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