В ОПЕК договорились

Цены на нефть поползли вверх и достигли уровня выше 50 долларов за баррель, прибавив более, чем 9% на фоне решения стран ОПЕК о сокращении добычи нефти.

С 1 января количество добываемой нефти должно снизиться на 1.2 млн баррелей - до 32,5 млн долларов в сутки. Reuters сообщает, что изначально масштабы снижения должны были быть больше. В соглашении не указаны Ливия и Нигерия – в силу конфликтов в этих странах. Сохранить прежние уровни добычи разрешили Ирану.

Как полагают эксперты, на фоне этого решения цена на нефть может дойти до 60 долларов за баррель, но не выше. Российские рынки отреагировали на вчерашнее решение ОПЕК снижением курсов доллара и евро, до 64,78 и 68,94 рублей соответственно. Снижение продолжилось и сегодня: 63,91 и 67,80 – таков нынешний курс. Для нашей страны повышение цен на нефть в среднесрочной перспективе выгодно – это немного укрепит рубль, замедлит темпы инфляции, но не решит главных проблем: слишком сильной зависимости от рынка углеводородов, а также слабый рост собственного производства. И не стоит забывать про негативный эффект от санкций. Так что чудес в экономике ожидать вряд ли стоит. Тем более, цифра в 60 долларов за баррель – конечно, больше, чем 26 долларов, столько стоил баррель летом. Но все еще слишком низкая для бюджета.

Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти, контролирующих почти треть мировой нефтедобычи, еще в октябре анонсировала намерение ограничить добычу нефти с целью стабилизации цен на энергоресурс. Этого решения ждали несколько лет: картель впервые решилась на снижение добычи нефти с 2008 года. Последние 2,5 года на фоне значительного падения цен на нефть этого шага от ОПЕК ждали особенно сильно. Эксперты выражали опасение, что страны-участницы ОПЕК не договорятся в деталях и не смогут определить квоты для каждой страны.

Россия формально в ОПЕК не входит, однако вслед за решением картеля от нее также ожидают снижения объемов добычи ради укрепления цен на нефть – на 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Россия при этом согласилась уменьшить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки, как сообщил агентству Bloomberg министр нефти Катара. Кремль информацию пока не комментировал.

В долгосрочной перспективе решение ОПЕК навряд ли можно будет назвать историческим: на рынок нефти оно, конечно, повлияет, но, по прогнозам экспертов, не так сильно, как могло бы повлиять еще несколько лет назад. Дело в том, что ключевые нефтяные игроки были заинтересованы свалить американский нефтяной рынок, сделав нефтедобычу для американских компаний невыгодной, удерживая низкие цены на черное золото. Одновременно с этим сами США развивали индустрию добычу сланцевой нефти, которая кардинальным образом изменила внутренний рынок. В итоге американцы больше нефти стали потреблять внутри страны, и меньше экспортировать. Несмотря на то, что, по прогнозам экспертов, добыча нефти в США в следующем году снизится, тем не менее, в Штатах до сих пор производят больше нефти, чем два года назад, когда баррель нефти стоил почти в два раза больше, чем сейчас.

Вряд ли нынешний подъем будет устойчивым, поскольку сокращение добычи до 32,5 млн баррелей не сможет привести к балансировке рынка, считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. По его мнению, объем предложения в значительной степени превышает объем спроса. «Более того, сейчас, когда котировки «черного золота» получили шанс приблизиться к 50 долларам за баррель, стоит ожидать резкого повышения активности на сланцевых проектах в США. Порог рентабельности разработки сланца, по различным оценкам, находится в районе 43 – 45 долларов за баррель. Теперь же, когда цена приблизилась к 50, можно даже говорить о выходе производства в небольшой плюс. Это, в свою очередь, приведет к новому притоку нефти на мировой рынок. А рост предложения при стабильности спроса неминуемо вызовет откат цены в район 45-47 долларов в долгосрочной перспективе», - полагает эксперт.

Как считает Мельников, сейчас восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке можно только за счет увеличения спроса на углеводороды. Это возможно лишь в том случае, если крупнейшие импортеры «черного золота», такие как Китай и США, смогут разогнать свои экономики. В Китае такой вариант маловероятен, поскольку ВВП Поднебесной замедляется на протяжении 8 лет подряд. У США шансы на резкий рост выше, но здесь в игру вступает другой фактор. Избранный президент Дональд Трамп обещает всячески поддерживать внутреннюю нефтяную отрасль и, возможно, даже снимет ограничения на импорт углеводородов из США. Поэтому значительную часть потребностей в нефти Штаты смогут удовлетворить за счет собственных ресурсов.

«Фундаментально же ситуация на рынке нефти в обозримом будущем не изменится. В ближайшие 2-3 года поводов для долгосрочного закрепления барреля Brent над отметкой 50 долларов мы не видим», - заключил аналитик.

Далее в рубрике