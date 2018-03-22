Не нужен нам рубль российский, и промышленность нам не нужна

Кабинет министров Украины единогласно проголосовал за разрыв экономического сотрудничества с Россией. По мнению министров, это сделано ради «национальных интересов страны», а также для того, чтобы «агрессор», то бишь Россия, «заплатил высокую цену». Итогом сворачивания программы сотрудничества станут закрытые заводы и фабрики, безработица и окончательный коллапс украинской экономики.

«Именно Россия сделала неприемлемые шаги — война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы разорвали программу экономического сотрудничества с РФ. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Через разрыв мы становимся только сильнее», - прокомментировал это решение премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Документ был подписан между Россией и Украиной еще в 2011 году и должен был действовать до 2020 года. Он предусматривал развитие режима свободной торговли, взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы расчетных операций, а также обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран. Надо ли думать, что после Майдана и событий в Крыму и Донбассе соглашение утратило всякий смысл, причем связи начали обрубать именно с украинской стороны.

По мнению украинского экономического аналитика Валентина Ингульского, данный шаг можно назвать формальным популистским решением. Соглашение было рамочным, а в последнее время его положения и так не работали. Как добавил Ингульский, для Украины сотрудничество с Россией было выгодным. Украина продавала в Россию промышленные товары с высокой надбавочной стоимостью, а закупала в основном энергоресурсы и сырье, то бишь Россия, была для «великой украинской державы» всего лишь сырьевым придатком. Правда, куда теперь девать эти самые товары с высокой добавочной стоимостью, эксперт не уточнил.

Разрыв экономических связей с Россией будет болезненным, прежде всего, для украинской стороны, с учетом глубокой экономической интеграции двух стран, а негативный эффект будет долгосрочным, цитирует слова замглавы экономического комитета Совфеда Валерия Васильева РИА Новости.

«Экономические отношения между нашими странами выстраивались десятилетиями и имели глубокие корни, поэтому в рамках программы экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы были очерчены не только основные направления режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, но и обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в области технического регулирования, инноваций и научных исследований, приграничное и межрегиональное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество», - считает Васильев.

По его мнению, Россия еще ни разу всерьез не ответила на все козни и провокации Киева. Но терпение не безгранично, яркий пример – решение «Газпрома» о разрыве контрактов с украинским «Нафтогазом». Россия была для Украины главным рынком, в ЕС украинские товары и даром не нужны, как итог – встанут заводы и фабрики, рабочих ждут массовые сокращения, промышленность будет попросту убита.

О чем думали украинские законодатели, обрекая свою страну на нищету? Вряд ли о своих согражданах. Главное – потешить патриотические чувства чубатых патриотов, которые то и дело призывают не только перестать сотрудничать с Россией в экономическом плане, но и полностью разорвать всякие отношения и объявить войну.

Даже несмотря на события последних лет, Россия была для Украины главным экономическим партнером. По итогам прошлого года наша страна стала лидером по объемам инвестиций в украинскую экономику, причем этот объем даже вырос по сравнению с 2016-м годом.

Что заставляло наших бизнесменов вкладывать деньги в непутевого соседа? Неужели внутри России подходящих проектов не нашлось? Ответ лежит сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, на Украине высока доля серых схем, которых боятся западные инвесторы, зато наши бизнесмены чувствуют себя в таких условиях вполне комфортно. Во-вторых, России все же не выгоден окончательный коллапс украинской экономики: если там совсем будет худо – куда ринутся толпы беженцев? Конечно, в Россию, а не в ЕС или в ту же Польшу. Так что российские инвестиции можно расценивать как своеобразную гуманитарную помощь соседу, который сегодня ведет себя как буйно помешанный, но надежда на то, что когда-нибудь он одумается, еще есть.

С другой стороны, чем Украине будет хуже – тем быстрее может произойти «отрезвление». Что путь на разрыв с самым близким соседом, близким не только территориально, но и культурно и исторически - тупиковый.

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