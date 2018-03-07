Незалежную прикрутили

Пока российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» спорят в Стокгольмском суде, кто кому должен деньги, а кто – газ, граждане «незалежной» организовали акцию «Прикрути!». С призывом к громадянам обратился и президент страны Петр Порошенко, посоветовав снизить температуру в помещениях ради экономии газа и сплотиться против «очередной провокации Кремля»: с 1 марта «Газпром» решил прекратить подачу «голубого топлива» Украине. Точка в «газовой войне» будет поставлена нескоро: стокгольмский суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов, российский газовый концерн с решением не согласен.

«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда, которое стало итогом почти трехлетних разбирательств. Суд постановил, что «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов за прежние контракты. Представители «Нафтогаза» настаивали на том, что Украина переплачивает за газ почти 34% - якобы из-за того, что Россия поставляет ей недостаточное количество «голубого топлива». Недостатки украинцам приходится закупать в Европе, разумеется, по более высокой цене. Вот эту разницу в стоимости Украина и потребовала компенсировать.

Что интересно, снижение объемов поставок российского газа Украине произошло вследствие решения того же самого Стокгольмского арбитражного суда. В декабре 2017 года был вынесен вердикт, отменяющий прежний принцип расчета за газ и снизивший обязательные закупки до 5 миллиардов кубометров газа. Еще и погода помогла: холода, установившиеся в Европе и на Украине, привели к росту потребления газа, и рассчитывать на реверс из Европы «Нафтогаз» уже не мог, европейцам самим холодно. «Нафтогаз» даже перечислил «Газпрому» деньги за март за поставки топлива сверх нормы, но при этом, дополнительных соглашений на поставку газа между Украиной и Россией не было – не подписали-с. «Газпром» решил прекратить отношения с ненадежным и странным партнером, полностью вернул предоплату и заявил о прекращении поставок топлива Украине с 1 марта.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз» Украины». … Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. Продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным. Газпром вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», - гласит заявление российской компании.

В Европе на эти новости смотрят сквозь пальцы: во-первых, все по закону – тяжба из-за долгов и разрыв контракта на поставку газа – процессы между собой не связанные. Во-вторых – проблемы индейцев (то есть, украинцев) шерифа не волнуют. А в-третьих, Европа, в принципе, готова к исключению Украины из цепи транзита российского газа до потребителей в ЕС. Германия уже дала свое согласие на прокладку труб по своей прибрежной территории, а значит, проект «Северный поток-2» совсем скоро станет реальностью. Возмущаются лишь в Польше и на Украине, но в ЕС их слушать не хотят: слишком важен для Европы российский газ.

Чуя неладное, Украина спешно ищет выходы, что ей делать со своей газотранспортной сетью (ГТС). Нардеп Верховной Рады Украины Виктор Балога предложил продать всю ГТС с потрохами, пока она не превратилась в груду металлолома. Ранее с подобной инициативой, пусть и не в столь резкой форме, выступил и Петр Порошенко: он предложил европейским партнерам использовать ГТС совместно. По сути – отдать им контроль над трубами. В ЕС к предложению отнеслись с интересом, но «Северный поток» все же выглядит для европейцев куда более привлекательно. Что ж, похоже, акцию «Прикрути!» на Украине можно объявлять бессрочной.

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