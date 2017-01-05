Невеселый Новый год

Нашествие сотен тысяч мигрантов на европейский континент привнесло отнюдь не веселые новшества в новогодние традиции Европы, и не только. Похоже, пришло время признать: мечты встретить Рождество где-нибудь на улочках старой Европы, попивая глинтвейн, можно смело оставить в прошлом. Теракты, нападения на женщин, акты вандализма – теперь каждый крупный праздник, в особенности христианский, стал поводом сидеть дома и не выходить на улицу.

Привычный облик европейских городов до недавних пор включал в себя ярмарки, праздничную иллюминацию, богато украшенные елки и рождественские вертепы. Мигранты из ближневосточных стран, исповедующие ислам, на протяжении нескольких лет постепенно меняют эту картину. Любое упоминание Христа или изображение креста для них «оскорбительно», и толерантные европейцы сами предпочитали не ставить лишний раз ель и не размещать никакой рождественской атрибутики, дабы не задеть излишне нежные чувства своих новых соседей.

Однако этого новым жителям Европы оказалось мало. Вместе с последней мощной волной мигрантов, которую стоило бы назвать скорее цунами, в Европу хлынули те, кто предпочитает не обижаться, а действовать на опережение. Привычным методом: методом террора. После громких трагедий, когда исламисты в прямом смысле слова давили людей – сперва в Ницце, а затем на рождественской ярмарке в Берлине, к антуражу европейских городков добавились бетонные заграждения вокруг главных площадей и мест скоплений людей, не позволяющие проехать крупному автомобилю.

Крупных трагедий на сам Новый год удалось избежать благодаря усиленным мерам, которые предприняли правоохранительные органы крупных европейских городов. Для этого были мобилизованы дополнительные резервы полиции. По Берлину были расставлены металлоискатели, в Лондоне метро охраняли усиленные наряды полиции, а в Париже и Риме властям пришлось отменить праздничные фейерверки.

Тем не менее, праздник был подпорчен. Во Франции, например, в новогоднюю ночь сожгли свыше 650 автомобилей – новая национальная забава, похоже. В Польше убийство местного жителя выходцем из Туниса переросло в массовые беспорядки. А в Австрии, в городке Инсбрук нападениям со стороны мужчин «иностранной наружности» подверглись несколько десятков женщин. 19 из них обратились в полицию и заявили, что вышеописанные мужчины окружали их, хватали за интимные места – причем происходило это все прилюдно, прямо во время празднования Нового года. Подобную тактику мигранты опробовали еще год назад, тогда в Кельне и других городах Германии сексуальным нападениям подверглись свыше тысячи женщин.

По оценке немецкого издания Die Welt, нынешняя новогодняя ночь выдалась даже хуже предыдущей. «Если в 2015-м еще можно было сомневаться в существовании сговора, то в этом году сомнения неуместны. Толпы молодых людей, выходцы из Северной Африки, которые были задержаны для проверки документов полицией в преддверии новогодней ночи, и не скрывали, что приехали в Кельн «праздновать», - пишет автор статьи. «Судя по решительным действиям полиции, эти молодые люди под «празднованием» вряд ли имели в виду «веселый уличный праздник в духе мультикультурализма».

В Дортмунде около тысячи агрессивно настроенных «участников праздничных мероприятий» устроили потасовку с полицией, подожгли церковь, напали на пожарных и медиков, при этом скандируя: «Аллах Акбар». Местные СМИ решили выдать это за радость собравшихся по поводу перемирия в Сирии. С той же уверенностью можно утверждать, что в Европе насаждаются варварские традиции, а новые граждане используют праздники, обозначенные в грегорианском календаре, чтобы проверить, кто является хозяином в общественных местах, - приводит перевод статьи сайт Inopressa.

Не стоит думать, что исламские страны могут думать, что они в безопасности. Крупная трагедия произошла в одном из ночных клубов Стамбула – города, традиционно пользующегося высоким спросом у туристов. Террорист, одетый в костюм Санта-Клауса, расстрелял охрану на входе, а затем вошел в клуб и открыл стрельбу по посетителям, убив 39 человек и ранив 69.

Москва не осталась в стороне от европейских тенденций. На некоторых пешеходных улицах города власти также разместили бетонные заграждения, а вход на главное место встречи Нового года в столице – Красную площадь – осуществлялся лишь по пригласительным билетам. В целом Новогодняя ночь в Москве прошла спокойно. Однако не стоит забывать, что и у нас существуют серьезные проблемы с мигрантами. И если мы не хотим лишиться Нового года, Рождества, а заодно и Пасхи – эту проблему нужно решать, и куда более жестко, чем в соседней Европе.

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