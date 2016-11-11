Немецкий ТРАМПлин

В немецком истеблишменте развернулась дискуссия о том, как должна реагировать ФРГ на грядущий приход Дональда Трампа в Белый дом. Главной причиной беспокойства стали многочисленные заявления республиканца о сокращении финансирования военной инфраструктуры в Европе. Очевидно, что если Трамп начнет выполнять обещания, то бремя расходов ляжет на самую устойчивую в Европе экономику.

Немецкий экономист Хенрик Мюллер в своей колонке в журнале Der Spiegel подсчитал, что ежегодные военные расходы Берлина могут увеличиться с 37 млрд евро до 80. С одной стороны, для экономики ФРГ — это дополнительный балласт, который будет тянуть ее вниз, с другой — усиление роли в обеспечении европейской безопасности предоставляет Германии новые геополитические возможности. Но готов ли Берлин стать полноценным полюсом силы?

Берлин в растерянности

Судя по нервному заявлению министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, немецкая политическая элита по-прежнему ориентирована на «разнарядку» из Вашингтона. Речь не идет о пресловутых инструкциях, дело в понимании стратегического вектора отношений. Германия, как и другие союзники США, действуют в рамках общего военно-политического фарватера.

«Дональд Трамп должен прояснить, на чьей стороне он находится: стоит ли он на стороне правды, миропорядка, демократии или ему все равно, и он занимается своего рода установлением мужской дружбы», — сказала Ляйен в эфире телеканала ZDF, «тонко» намекнув на заигрывание Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Минобороны ФРГ подчеркнула, что у Вашингтона в Европе есть принципиальные союзники и потому не стоит выстраивать с ними отношения, исходя из коммерческих интересов: «Надеюсь, что его советники скажут, и он поймет, что НАТО не является бизнесом. Это не предприятие». Также Ляйен напомнила, что западный мир выступает с единой позицией по Крыму и бомбардировкам сирийского Алеппо.

Не стал скрывать своих опасений и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. «Многие уже пытались вычленить из высказываний Дональда Трампа его внешнеполитическую доктрину или по меньшей мере ясные и связные позиции. Без особого успеха. Поэтому еще очень много вопросов остаются открытыми», — отметил он в интервью Der Spiegel.

Штайнмайер полагает, что какое-то время внешняя политика США будет менее предсказуема. По его словам, даже внутри Соединенных Штатов отсутствует понимание того, что стоит ожидать от нового президента. Возможно, чтобы успокоить руководство ФРГ и внести ясность в будущие отношения, в ближайшие дни Германию посетит пока действующий глава Белого дома Барак Обама.

Американский щит

Значимость ФРГ для США, пожалуй, трудно переоценить. На территории Германии дислоцированы около 45 тысяч американских военнослужащих — это 30% численности бундесвера. Пентагон держит в ФРГ разведывательные подразделения, сухопутные силы и авиационные части, вооруженные крылатыми ракетами и атомными бомбами. Германия представляет собой мощнейшую в Европе военную базу США, которая позволяет оперативно реагировать на любые инциденты и купировать «российскую угрозу».

Российские политики и эксперты часто называют Германию «оккупированной страной». На первый взгляд, это действительно так. Вторая мировая война закончилась 70 лет назад, холодная — 25 лет назад, а американцы по-прежнему на боевом посту. Присутствие войск США в ФРГ России, конечно же, невыгодно, но неразумно утверждать, что Германия находится под неким гнетом и мечтает выгнать «оккупантов».

Немецкие СМИ и политики предпочитают не высказываться на столь скользкую тему. Масштабное американское военное присутствие не позволяет в полной мере проводить Берлину суверенную политику. И разгоревшийся в апреле 2015 года скандал с прослушкой — тому яркое подтверждение. Но хотят ли сами немцы большей самостоятельности? Хотят ли они видеть свою родину по-настоящему независимой державой?

Ответ на этот вопрос мы получим в сентябре 2017 года, когда в ФРГ пройдут парламентские выборы. На сегодняшний день можно констатировать, что в немецкой публичной среде отсутствует желание взять некий великодержавный курс. Скорее всего Германия не хочет политического отмежевания от США и дорожит американским «щитом безопасности».

Также вполне вероятно, что над обществом и элитой ФРГ довлеют комплексы, доставшиеся от поствоенной эпохи. Немцы подсознательно боятся, что окружающий мир повесит на их страну ярлык «рейха» и начнет понукать чудовищными преступлениями прадедов. Это одна из причин, почему Берлин воздерживается от претензий на более серьезную роль в мировой политике.

Однако беззубой Германию назвать нельзя. Шпионский скандал подтолкнул на реорганизацию работы спецслужб. 21 октября Бундестаг принял законопроект, ужесточающий контроль над разведывательной службой Германии (BND). 11 ноября газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что BND будет работать над развитием системы спутников совместно с бундесвером и немецким центром авиации и космонавтики.

Также Германия собирается значительно увеличить расходы на безопасность - с 1,2% ВВП до 3,4%. Берлин не обладает собственным ядерным арсеналом, но производит широкий спектр военной техники, экспорт которой увеличился по сравнению с прошлым годом. В конце октября федеральное правительство одобрило поставку вооружений за рубеж на общую сумму в 4,05 миллиарда евро, что на 500 миллионов больше показателя в 2015 году.

ФРГ постепенно закладывает фундамент для более самостоятельной внешней политики. Насколько далеко Берлин зайдет на этом пути, будет понятно ближе к концу 2017 года. Трамп возьмет бразды правления 20 января, и политологи не исключают, что, вступив в должность, экстравагантный республиканец откажется от множества залихватских заявлений.

Далее в рубрике