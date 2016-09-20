НАТО на севере
Ине Серёйде, министр обороны Норвегии / фото: newsrbk.ru

Ине Серёйде, министр обороны Норвегии / фото: newsrbk.ru

Пятимиллионное королевство «подставляется», заискивая перед США

Норвежские власти готовятся к вероятному вооруженному конфликту с Россией. В распоряжении газеты Klassekampen оказались секретные материалы Минобороны страны. Документ описывает сценарий столкновения, а если быть точнее - нападения на позиции российских вооруженных сил. Королевские ВВС должны обладать возможностью нанести удары по российским истребителям и боевым кораблям в Баренцевом море.

«Вся наша боевая техника и наши умелые солдаты должны работать как можно лучше вместе с нашими союзниками. Норвегия — это НАТО на севере, поэтому мы наращиваем наши усилия именно здесь», — приводятся слова министра обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. В материалах указывается, что для реализации сценария войны с РФ королевство должно закупить 52 самолета F-35 американской Lockheed Martin, а для участия в зарубежных миссиях НАТО - 12 воздушных судов этой корпорации.

https://www.youtube.com/watch?v=NdH_GZDbG4c

Неоправданный риск

О намерении Норвегии приобрести новейшие истребители стало известно в сентябре 2015 года. Сёрейде заявила, что королевство опасается «явной демонстрации силы» со стороны России в Балтийском регионе. На закупку правительство страны может потратить около 10 миллиардов долларов. Это будет крупнейшим контрактом на поставку вооружений за всю историю Норвегии.

В норвежском обществе отсутствует однозначное мнение по поводу необходимости приобретения F-35. В норвежской прессе можно встретить два подхода: геополитический и сугубо экономический. Наращивая военную мощь, королевство рискует серьезно испортить отношения с Россией, обладательницей ядерного оружия и, пожалуй, мощнейших ударных средств в мире. К тому же рост военных расходов увеличит нагрузку на экономику, которая испытывает трудности вследствие падения цен на углеводороды.

Журналисты справедливо задают правительству вопрос: зачем ради покупки американских самолетов рисковать безопасностью и благосостоянием граждан? Кризис на нефтегазовом рынке, наплыв мигрантов, всплеск уличной преступности - первоочередные проблемы, стоящие на повестке дня. Однако руководство королевства проявляет больший интерес к отношениям с НАТО и противодействию РФ.

«Мы должны ясно показать России, что Норвегия плотно обоснуется на севере, что мы не создадим вакуум на территориях, граничащих с Россией. Мы не должны быть наивными», — подчеркнула Секретарь Социалистической левой партии Кари Элисабет Каски. По ее словам, партия будет добиваться усиления сухопутных сил с целью «показать России мускулы». В частности, социалисты выступают за наращивание войсковой группировки на граничащих с РФ северных районах королевства.

Чтобы понять размах авантюры, в которую власти Норвегии вовлекают ее граждан, посмотрим на нынешнее состояние вооруженных сил королевства. В рейтинге Global firepower армия Норвегия занимает 38-е место. По состоянию на 2016 год численность войск скандинавской страны составляет 26,5 тысячи человек. У Норвегии слабые сухопутные силы: на вооружении стоят 52 танка (немецкие «Леопарды»), 684 единицы различной бронетехники и 150 буксируемых артиллерийских орудий.

На уничтожение норвежских войск российской армии понадобится несколько часов. В этом контексте логику Минобороны Норвегии понять можно так: пятимиллионное королевство не в состояние оказать сопротивление и потому проще разработать план нападения с применением современных авиационных средств. Сейчас в распоряжении Минобороны Норвегии только 92 боевых самолета (в основном F-16) и нет ни одного ударного вертолета.

Таким образом запланированное приобретение 52 F-35 у Lockheed Martin и 14 транспортно-боевых вертолетов NH90 NFH у Eurocopter позволят в относительно короткие сроки создать достаточно эффективную ударную силу. Однако есть для Осло смысл проводить радикальную перестройку армии, и становится «северным кулаком НАТО», рискуя получить сокрушимую «обратку» со стороны России?

Русофобия или блеф

Судя по всему, норвежское правительство уже сделало стратегический выбор. В марте на территории королевства прошли небывалые по масштабу учения Cold Response — 2016 («Холодный ответ»). В маневрах приняли участие 15 тысяч человек из 14 государств с привлечением 6,5 тысячи единиц военной техники, которая под контролем США хранится в подземных пещерах в центральной части страны. 

Также Космическое командование ВВС США и норвежская разведка реализуют проект строительства радиоэлектронной станции (РЛС) Globus III, которая будет отслеживать передвижение российских вооруженных сил в Арктике и Северо-западном военном округе. Как сообщают норвежские СМИ, станция в заполярной провинции Финнмарк будет настолько мощной, что сможет фиксировать пуски ракет на всей территории России вплоть до Камчатки. Globus III должна быть сдана в эксплуатацию в 2020 году и, скорее всего, станет частью глобальной системы ПРО США. 

Насколько искренней является русофобия официальных лиц Норвегии, понять, пожалуй, невозможно. Если ситуация в головах норвежских политиков действительно тяжелая, то маленькое королевство в своем рвении усилить армию - пример прогрессирующего в западных элитах маразматического отношения к России. Трудно смириться с мыслью о том, что Минобороны Норвегии всерьез готово напасть на нашу страну? Конечно, у генштабов всех держав есть планы на случай военных конфликтов, но вменяемые представители военно-политической элиты разрабатывают сценарии по защите и нанесению ответного удара, а не нападения.

Не исключено, что раздуваемая на официальном и неофициальном уровне русофобия - не более чем политический блеф. Сёрейде тесно взаимодействует с Пентагоном и потому может играть роль проводника американских коммерческих интересов. США испытывают сложности со сбытом F-35 и пытаются продать как можно больше экземпляров новинки своим союзникам, несмотря на нерешенные до конца технические проблемы. Вряд ли для американцев имеет значение, под каким политическим соусом продавать истребители. Война с Россией - так война с Россией.

К примеру, на фоне всплеска русофобских настроений в Дании США долбились согласия королевства на приобретение 27 самолетов за три миллиарда долларов. В июне 2016 года соответствующее решение принял датский парламент. В истории с F-35 в действие может вступать простая арифметика. По состоянию на 2011 год на разработку истребителя ушло свыше 56 млрд долларов. Средняя стоимость одной модели составляет чуть более 100 миллионов долларов и на данный момент ни один F-35 не ушел за рубеж.

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