Накануне Трампа

20 января 2017 года состоится инаугурация одного из самых экстравагантных в истории США президентов. Победа Дональда Трампа застала врасплох западные элиты и пришлась по душе руководству РФ. При этом желание демократов дискредитировать республиканца только навредило национальным интересам Вашингтона и сыграло на руку Москве.

Противник демократии

Поражение Хиллари Клинтон и последовавшие за этим события стали чувствительным ударом по американской системе ценностей. О странностях избирательного процесса было сказано достаточно много. Важно то, как Демократическая партия продолжила борьбу, перейдя рамки морали, этики, а, возможно, и закона.

Кампания по дискредитации Трампа предсказуемо сосредоточилась на антироссийском направлении. Если республиканец предлагает поладить с Москвой, значит, нужно доказать, что он агент Кремля и максимально усложнить отношения с РФ до инаугурации. Заметим, что логика противников республиканца (с точки зрения их интересов) была правильной, однако методы, которые они использовали, адекватными не назовешь.

Статусом сверхдержавы Америка обязана, в том числе, уникальным общественно-политическим строем. Пожалуй, ни в одной стране мира нет такой жесточайшей политической конкуренции двух равноценных и радикально настроенных патриотических сил. Обе партии занимают непримиримые позиции, но сущность их риторики сводится к двум общим принципам: интересы США превыше всего и Америка должна быть самой мощной и великой страной.

Помимо этого, два клуба по интересам безумно гордятся демократией, у истоков которой стояли отцы-основатели «града Божьего на холме». Фигура Трампа выбивается из общепринятого представления о президенте как о яром поборнике прав и свобод угнетенных меньшинств, и, видимо, поэтому с противником истинной демократии решили поступить недемократично.

Хуже, чем…

В течение декабря 2016 года Барак Обама принял несметное количество новых санкций и выслал из Вашингтона и Сан-Франциско 35 наших дипломатов. Наверное, впервые за восемь лет правления в пылу политической борьбы 44-й президент США воспользовался административным ресурсом. 6 января ЦРУ, АНБ и ФБР опубликовали доклад о «кампании влияния» на выборы, которую провели хакеры, телеканал RT и агентство Sputnik по указу Путина.

Несмотря на то, что документ был поднят на смех, спустя неделю в СМИ появилась новая «утка», которая выглядела еще более нелепо. Благодаря BuzzFeed и CNN весь мир узнал о сексуальных предпочтениях Трампа и любви к московским проституткам. В ответ президент РФ метко окрестил составителей компромата: «Они хуже, чем проститутки».

Уходящей администрации удалось осложнить Трампу задачу по выправлению ситуации в сфере антироссийских санкций, однако попытки подорвать легитимность его избрания с треском провалились. Наспех созданные документы и, скорее всего, выдуманные события напоминали дешевые фальшивки из желтой прессы, а подозрения в отношении Москвы выглядели очевидным бредом.

Оппоненты Трампа хотели использовать Россию как инструмент внутриполитической борьбы, но истеричные попытки переписать результаты выборов едва не превратили нашу страну в субъект внутренней политики заокеанской державы. Раздувая скандалы о вмешательстве Москвы, демократы признали слабость США перед «русским медведем», который оказался настолько влиятельным, что смог продвинуть на пост президента «своего кандидата».

Политические элиты Америки уподобились российским коллегам, которые с 2014 года привыкли списывать внутренние неурядицы на козни внешних врагов, расписываясь тем самым в бессилии. Что абсолютно недопустимо для по-настоящему великой державы, какие бы благородные цели она бы не преследовала.

Происходившее последние два месяца — это позор для США и подлинный удар по устоям американской демократии. Однако на сторону России не встали ведущие мировые медиа, и, скорее всего, Америка очень быстро отмоется от грязи. Но краткосрочный ущерб национальным интересам демократы, несомненно, нанесли, унизив свою страну и запачкав ее имидж использованием омерзительных, незаконных и коррупционных методов.

Не исключено, что фейковые новости и документы при Трампе станут предметом судебного разбирательства. Это вполне может произойти, если выясниться, что организаторы кампании против 45-го президента нанесли куда более серьезный ущерб США, чем это сейчас представляется.

Принципы Дональда

С новым хозяином Белого дома всегда связано море надежд. Избиратели и лидеры зарубежных стран ждут от вступившего в должность президента исполнения обещаний, которые бывший кандидат раздавал направо и налево. Последние три года российские СМИ ругают на чем свет стоит Обаму, хотя восемь лет назад его появлению в Овальном кабинете радовались не меньше, чем сейчас победе Трампа.

Поражение уроженца штата Гавайи в 2008 году грозило обернуться катастрофой для РФ. Как минимум на четыре года в Белом доме мог обосновываться ястреб и ярый русофоб Джон Маккейн. Во время избирательной кампании 2016 года Клинтон на фоне Трампа выглядела примерно так же. Напомним, что в 2009 году Триумф Обамы многие воспринимали как благо и наивно рукоплескали перезагрузке. Чем в итоге все закончилось — сегодня в России вспоминать не любят.

Уроки президентства Обамы не прошли даром. Нынешний российский истеблишмент не стал засыпать Трампа комплиментами, и это был, безусловно, верный тактический ход. Однако федеральные СМИ и прогосударственные эксперты явно работали на создание республиканцу образа «друга России». То ли в шутку, то ли всерьез, но некоторые завсегдатаи Facebook даже писали о появлении сообществ «трампистов».

«Трампомания», как и желание возвеличить любого политика, тяжелый диагноз и признак полного отсутствия критического мышления. Главная цель Трампа — сделать Америку великой. На этом пути, учитывая существующие геополитические реалии, Россия при наличии великодержавных амбиций является объективной помехой.

На своей первой после избрания пресс-конференции республиканец дал понять, что если не найдет общий язык с Путиным, то будет говорить с ним жестче, чем это могла бы делать Клинтон.

Российские СМИ и эксперты эту фразу проигнорировали и не придали ей значение. Но в ней Трамп четко расставил приоритеты и продемонстрировал избирателям, что Америка для него превыше всего, а хорошие отношения с Россией — способ упрочить положение США как глобального гегемона. Москве республиканец отправил чуть более завуалированный месседж, и трактовать его можно примерно так: «Русские, ваша несговорчивость и упрямство будут вам дорого стоить».

«Какая муха укусила «нашего Трампушу»?» — завопили российские «трамписты».

45-й президент США с репутацией маргинала успешно встраивается в систему управления государством, которая на данный момент состоит из подавляющего числа русофобов. Антироссийские настроения в элите США — отнюдь не константа и могут поменяться даже без смены состава Конгресса. Однако это может произойти лишь в одном случае, если в России по каким-либо причинам перестанут видеть угрозу.

Кроме того, от российских глаз нередко ускользает еще одна важная деталь. В нормализации российско-американских отношений сильнее всего должна быть заинтересована именно Москва, а не Вашингтон. В первую очередь это вызвано экономическими, а точнее финансовыми причинами. Санкции перекрыли РФ доступ к мировому рынку займов, а «кудринская кубышка» стремительно иссякает.

Только нормальные отношения с США или резкий рост нефтяных котировок позволят спасти нашу экономику от грядущего коллапса. У Трампа есть рычаги влияния на ведущие американские банки и международные финансовые организации. Восстановление потока зарубежных кредитов (при сохранении нынешних цен на энергоресурсы) станет кратковременным драйвером для российской экономики, что, естественно, повлияет на итоги президентских выборов 2018 года.

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