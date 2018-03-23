Как Надя Раду взрывала

Подготовка государственного переворота, сговор с целью насильственного свержения конституционного строя, посягательство на жизнь Порошенко, а также его министров, депутатов, главарей украинских политических партий. Но самое обидное — сотрудничество с «террористическими организациями» (ДНР и ЛНР). Таков спектр обвинений, предъявленных в четверг женщине, возвращению которой в родные пенаты рукоплескала вся Украина, где благодаря ореолу голодающего мученика у несостоявшихся политиков, карьера складывается не в пример лучше.

Той боевой летчице-убийце, которую совсем недавно ее «незалежная» родина насилу вырвала из «цепких лап ФСБ». Но в другой исторический день (четверг, 22 марта 2018 года) после демонстрации в зале Верховной Рады оперативной съемки украинских спецслужб и пылкой речи генпрокурора Луценко, ввергла в лапы СБУ.

А ведь всего лишь пару дней назад, после подведения итогов президентских выборов в РФ, Ирина Геращенко назвала Россию психически больной страной… Первый вице-спикер Верховной Рады подметила, что у нас выросло целое поколение людей, которые «не представляют, что власть может меняться».

Как доказала на практике Надя Савченко, герои Украины представляют это очень даже хорошо. В красках, с детальной, если не сказать, изощренной раскадровкой и замысловатым сценарным планом, от которого «выпали бы в осадок» лучшие мастера западного хоррора Хичкок и Кубрик.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зачитывал представление на задержание Савченко. А народный депутат и несостоявшийся террорист стояла перед генеральным прокурором, словно Жанна д’Арк перед инквизитором, надменно сложив руки на груди и, судя по всему, морально готовая к упаковке и отправке в не столь отдаленные места, где благодаря ореолу голодающего мученика у несостоявшихся политиков, карьера складывается не в пример лучше.

Чай не в первой

Как оказалось, преступная группировка, возглавляемая Савченко, вступила в сговор с представителями ДНР и ЛНР, куда Надежда неоднократно ездила под благовидным предлогом посещения плененных украинских военных.

Там, амбициозная героиня Украины и герой Донбасса Захарченко, сошлись во мнении, что ключевой проблемой украинского народа на данном этапе его эволюции по Дарвину является даже не Россия с «опять Путиным», как это заявляют в раде, а вороватая украинская власть. На поверку она оказалась не лучше беглого Януковича, и по мнению Савченко подлежала «экстренному выпиливанию».

Мужеподобной примой-режиссером, так и не отсидевшей свою «двадцатидвушечку» по приговору российского суда, был найден ассистент — донельзя странный персонаж, руководитель украинского Центра освобождения заложников Владимир Рубан.

Рубан, продававший безутешным матерям надежду на возвращение домой их давно погибших детей, вполне разделял наполеоновские планы теряющей симпатии украинцев Савченко. Пленные в перспективе заканчивались. Брать деньги с родственников становилось все сложнее. Пора было подумать и о карьере политического деятеля. Что он – хуже пастора Турчинова?

От партнеров с Донбасса Владимир Рубан намеревался привезти арсенал оружия, который потрясает своей внушительностью. С его помощью вполне можно было бы затеять настоящую войну, идеей которой, в общем-то, не первый день и месяц болезненно бредила туповатая отставница Савченко, так и не нашедшая себя на гражданке. Рубана, «оружейника», а следуя театрально терминологии «реквизитора» сценария смены украинской власти, взяли под белы руки еще 8 марта.

Из его автомобиля извлекли спрятанные в тумбочки ручные пулеметы и гранатометы, автоматы АКС и АКСУ, тысячи патронов разного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, гранаты ВОГ-25, Ф-1, минометные и противопехотные мины осколочного действия, РПГ и пороховые вышибные заряды для них.

Представленная вниманию депутатов видеозапись коммуникации Савченко и ее сообщников потянула на 74 Гб и в деталях иллюстрировала, как должна была выглядеть очередная украинская революция.

Закадровый голос поведал народным украинским избранникам, что вышеупомянутый аферист В.В. Рубан вступил в сговор с Надеждой Викторовной и подъехал на пьяной козе к военнослужащим вооруженных сил «Незалежной» Г.П. Березню и В.В. Киту с предложением, принять участие в государственном перевороте.

На украинских вояк информация об очередной планируемой «заварушке» поначалу произвела неизгладимое впечатление. Словно колокольчик на собак Павлова. Ведь, как показывает практика, любая революция или переворот на Украине способна фекальной волной вознести на высоты национальной любви и привилегированного положения самый разный сброд.

Пуская слюни, «солдаты удачи» провели с гражданкой Савченко несколько очных встреч, в ходе которых они слишком быстро убедились в том, что цели и задачи, которые ставит перед собой Надя, решившая залить Киев кровью по колено, не совпадают с их собственной концепцией обогащения и карьерного экспресс-роста. Народ Украины мог не оценить Надиной профессиональной страсти к трупотворчеству. И служивые призадумались.

Ладно, если бы Савченко хотела порешить Порошенко и людей из его окружения, что вполне поддержала бы добрая половина украинцев, соскучившаяся по революции за 4 года. Так ведь нет! Надя демонстрировала отчетливо нездоровый интерес к расправам над семьями своих оппонентов, намекала на то, что ее интересуют места жительства их близких, где неплохо бы заняться показательным террорчиком.

Ну а уж когда бой-баба рассказала про кульминационную фазу своего спектакля, в которой она лицом к лицу с продажной украинской властью в день выступления Порошенко перед парламентом намеревалась выполнить норматив по метанию гранат, добиться падения люстры (гильотины-занавеса этого красивого фарса) все и вовсе обалдели.

— Надя, мы же видели, как ты метаешь гранаты! – пытался разубедить бой-бабу Березень. — Максимум подорвешь сама себя!

Но Савченко, согласно ее собственным заверениям, была способна выдержать даже ураганный огонь охранников Порошенко.

— А платить кто будет? — едва не сорвалось с языка у Березня.

Никто. Платой, по мнению Савченко, должна была стать канонизация террористов, причисление их к лику «Небесной сотни № 2».

«Нам с вами не по пути, мадам»!

Вслух этой фразы никто произнести не осмелился. Но «солдаты удачи» скорехонько направили свои стопы в СБУ. И, начиная с ноября 2017 года, Савченко, продолжавшая встречаться с избранными ею «пламенными революционерами», уже оснащенными всей необходимой записывающей аппаратурой, была «под колпаком у Мюллера». В смысле – Порошенко.

Продемонстрированные в Верховной Раде видеозаписи отразили и другие интересные моменты. Атаманше не удалось найти понимания с ВСУ-шниками. А вот глава ДНР Александр Владимирович Захарченко понял ее отлично, всецело поддержал и разделил намерения.

В ходе одной из встреч Савченко и сдавших ее в СБУ головорезов обсуждалась тема ее переговоров с главой ДНР. Если верить им, то Захарченко демонстрировал Савченко благоустроенность находящегося в его ведении Донецка. И даже устроил девушке вояж по столице непризнанной ДНР на бронированной машине с четырьмя броневиками сопровождения.

Александр Владимирович посетовал национальной украинской героине на исчерпывающую бесперспективность своего собственного положения. Дескать, в геополитическом отношении воссоединиться с Россией или остаться независимыми навечно, как ни крути, не получится. А возвращаться под крыло «Незалежной» при действующей власти как-то абсурдно. Мотать пожизненное никакого желания нет!

Так что меняйте власть. Мы вам поможем с оружием. Вы нам Турчинова дадите на съедение для показательной расправы за устроенную им войну на Донбассе и – по рукам. Савченко, в планы которой входило разобраться с Порошенко, Аваковым и Турчиновым лично, делилась с Захарченко своим личным горем.

Выйти на главный пост Украины в 2019 году ей «не светило». И дело не в том, что на второй срок засобирался «Петя», который уже распределил «козырные» места в очередном выборном шоу на Украине. Как сообщила Савченко своим подельникам, Порошенко решил баллотироваться, назначив себе «номинальных» оппонентов — господ Лешко и Бойко, на фоне которых будет выглядеть «козырно» даже он – человек, обеспечивший своим гражданам перспективную возможность без виз сбежать из страны, где им делать, в общем-то, особо нечего.

Сама же Савченко за время своей депутатской деятельности не только не сумела сколотить вокруг себя недоверчивый украинский электорат, но и дала понять, что в технологиях политического процесса не смыслит ни бельмеса, не знает его специфики и правил.

Про героические убийства российских журналистов и голодание в ходе судебного процесса в России украинцы, поди, за 2 года подзабыли. Савченко основательно отъелась. А что же непримиримая критика Порошенко, которая стала в последнее время модным трендом на Украине? У Нади она получалась чрезмерно горлопанистой, бездоказательной и слабой. Видали украинцы критиканов и получше.

От понимания того, что «полковницу никто не ждет» и письма почитателей приходят все реже и реже, Савченко начала сходить с ума. Быстрее всех это поняли ее потенциальные соратники, которым Надежда посулила за участие в их совместной операции 400 000.

— Денег? — с надеждой переспросил Г.П. Березень.

— Смертей! — урезонила его Савченко, намеревавшаяся, по всей видимости, устроить после переворота тотальную чистку и набирать очки электората «хирургическим путем», расстреливая тех, кто не уверует в ее президентские способности, на стадионах.

Несколько сот украинских головорезов, необходимые для реализации маниакальных идей Савченко, были нужны ей, чтобы пойти вместе с ней до конца. Но ведь ежу понятно, что они если и пойдут до определенной конечной точки, то за деньги, но никак не за перспективу умереть в борьбе с гнилым режимом Порошенко.

Все карты смешало задержание Рубана. На ТВ запестрили кадры с извлечением оружия из «перевозимых» им с территории Донбасса «тумбочек». В них находился весь внушительный боезапас, выторгованный в ходе Надиных многократных поездок в Донецк. Он позволил бы Савченко и ее бойцам устроить в Киеве ту кровавую баню, по сравнению с которой февральские события 2014 года показались бы невинной детской игрой в крысу.

Оценив оглашенные генеральным прокурором Луценко Надины планы по уничтожению высших должностных лиц украинского режима, депутаты почесали в затылках, и удивленно воззрились на Надю.

Пытаясь переиграть ситуацию, атаманша заявила, что данный искрометный сценарий был написан ею в жанре сюрреализма. Сделано это было во благо. Ну, просто хотелось продемонстрировать фатальную уязвимость украинской власти, доказав Порошенко и его людям «что они тоже смертны»!

Именно с этой — чисто педагогической по сути! — целью уже после произошедшего 8 марта задержания ее соратника «генерала» Рубана, планировавшего обстрел кортежа Порошено из винтовки «Топаз», а здания парламента из минометов, Надя заявилась в здание Верховной Рады с набором гранат в сумочке, в чем была уличена и… выгнана из помещения.

Ну а оружие из закромов Захарченко, по всей видимости, вывозилось ею и ее сообщникам с Донбасса с целью скорейшего разоружения ополченцев из ДНР:

— Чтобы не пострадали украинские военные - пожала плечами бесноватая бой-баба и очень искренне, по-детски, улыбнулась чистой улыбкой сумасшедшего человека.

Депутаты улыбнулись ей в ответ и большинством голосов одобрили ее арест. Так украинская пенитенциарная система приняла эстафетную палочку у российской.

Долго ли придется ждать возвращения атаманши на украинскую политическую арену? Обвинения ей предъявлены более чем серьезные. Но власть на Украине меняется больно уж часто. Кто там придет к власти в марте 2019 или раньше? Дай ответ, Русь-тройка!

Не дает ответа.

Но в том, что на арене украинской политики вновь окажутся обвинявшиеся в страшных преступлениях герои минувших лет, которые с криком «А вот и я! А вот и я!», спотыкаясь о подножки своих коллег, начнут новые военно-политические баталии, сомнений нет.

Такая история.

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