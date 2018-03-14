Не надо было обзывать болваном
Фото wikipedia.org

Фото wikipedia.org

Кто он, новый госсекретарь США, и за что Трамп уволил Тиллерсона?

Президент США Дональд Трамп объявил, что новым госсекретарем будет назначен глава ЦРУ Майк Помпео. С прежним госсекретарем Рексом Тиллерсоном у Трампа давно не складывалось: уж слишком по-разному они смотрели на ключевые мировые проблемы. Зато Помпео можно смело назвать убежденным защитником Трампа и выбранного им курса внешней политики. Как изменится политика Белого дома и стоит ли ждать перемен в отношениях между Россией и США?

Прежде чем начать разбираться, что такого натворил Тиллерсон в должности госсекретаря Соединенных Штатов, стоит упомянуть немаловажную деталь. Практически одновременно с заявлением об отставке Тиллерсона, палата представителей Конгресса США опубликовала черновой вариант доклада-расследования о связях Трампа и представителей его администрации с Россией и о возможном вмешательстве нашей страны в американские выборы. Вердикт был однозначен: ни Дональд Трамп, ни члены его предвыборного штаба в сговоре с Россией не состояли, и свои действия с Москвой никак не координировали.

Разумеется, полностью вину с России американцы не сняли: расследование Конгресса – всего лишь одно из многих, однако заявление о том, что Трамп чист перед своими избирателями и не связан с Россией, развязало последнему руки и позволило уволить нелюбимого госсекретаря, который, к слову, в отношении России настроен весьма негативно. Даже в своей прощальной речи по случаю отставки Тиллерсон не удержался и посетовал на «вызывающее поведение российского правительства», а также заявил, что политика России приведет к ее самоизоляции.

Более того, в свете недавнего скандала между Москвой и Лондоном из-за отравления бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери  Юлии Тиллерсон занял сторону Великобритании, в то время, как Трамп резкий тон Терезы Мэй в адрес нашей страны не поддержал. Собственно говоря, разногласий между Трампом и Тиллерсоном было столько, что в последнее время они «едва разговаривали», как пишут американские СМИ.

Впрочем, истинная причина ухода Тиллерсона с поста госсекретаря США вовсе не в нежелании (или неумении) наладить контакты с Россией. Собственно говоря, сам факт отставки Тиллерсона – не новость: об этом американские СМИ судачили еще с лета прошлого года, и даже угадали имя преемника. А главной ошибкой Тиллерсона называют то, что он публично назвал Трампа болваном. Сам по себе этот факт вряд ли так сильно разозлил Трампа, однако это лишь следствие непримиримых противоречий, а главные разногласия между ним и теперь уже бывшим госсекретарем возникли из-за Ирана.

Другое дело – Майк Помпео. Он с самого начала был противником ядерной сделки с Ираном, заключенной еще при президенте Обаме, а впоследствии всеми силами старался дискредитировать этот договор. Еще будучи директором ЦРУ, Помпео публично сравнил Иран с «Исламским государством» (запрещенной в РФ террористической организацией), пытался найти связи Ирана с «Аль-Каедой» (еще одной запрещенной в РФ террористической организацией).

Отношение к России – вот вопрос, который волнует больше всего не  только нас, но и американские СМИ. Пока Майк Помпео возглавлял ЦРУ, он часто критиковал российского президента Владимира Путина. Но дальше этих заявлений дело не пошло: никаких конкретных шагов, которые должна сделать Америка в противостоянии с Россией, Помпео не назвал.

«Так или иначе, отношения с Россией Тиллерсон не исправил и не улучшил. Поэтому переживать нам пока не из-за чего», - считает политолог Валерий Савельев. Как написал эксперт в своем ЖЖ, хорошо бы было увидеть в этой отставке подготовку новой, позитивной российской политики Трампа.

«Только вот какова вероятность, что Майк Помпео будет исправлять наши отношения, а не попытается, наоборот, утвердить новый стиль прямого давления и угроз в духе острых твиттов президента Трампа?»

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События: политика
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