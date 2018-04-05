Моряки судна «Норд» — граждане Украины!
Моряки судна «Норд» — граждане Украины!

Нам очень хотелось бы, чтобы после присоединения Крыма к России весь «мир прогнулся под нас». Но так, к сожалению, не будет

Идет 11 день с того момента, как в нейтральных водах общего пользования были задержаны моряки рыболовецкого судна «Норд», на борту которого, как сообщают нам сегодня, находились 10 граждан РФ.

Пограничниками «Незалежной» у них были изъяты документы, удостоверяющие личность граждан России и, как сообщает нам сегодня Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в нашей стране, на этих людей оказывают давление с целью признания себя гражданами Украины. 

Обмудсвумен сделала официальное заявление, назвав эту ситуацию парадоксальной, посчитав, что происходит «вопиющее нарушение норм международного права». Она призвала украинские власти незамедлительно прекратить противоправные действия и допустить к российским гражданам представителя дипломатической миссии РФ на Украине, реализовав их право на гражданство.

Соответствующие заявления Татьяна Москалькова направила в ООН, ОБСЕ, а также Совет Европы, отметив, что у находящихся в заложниках украинских властей моряков, имеются умышленно не решаемые представителями компетентных органов «Незалежной» трудности с обеспечением водой, продовольствием и необходимыми медикаментами.

Официальные средства российской пропаганды делают все возможное и невозможное, чтобы мы поверили в то, что задержанные украинскими властями россияне, задержаны неправомерно и противоправно.

Но Татьяна Николаевна высококвалифицированный юрист. И она, моя землячка, уж точно не может не понимать, что немного лукавит.

Право моряков рыболовецкого судна «Норд» на гражданство реализовано на 100%, так как они являются гражданами Украины.

С юридической точки зрения это действительно так. Об этом знает каждый российский юрист. Но все мы предпочитаем об этом умалчивать. В том числе, моя землячка Татьяна Николаевна Москалькова.

И я, и она, русские по национальности, родились не в России. И в моем российском паспорте и в паспорте Татьяны Москальковой в графе «Место рождения» указано «Белорусская ССР». У нее – г. Витебск. У меня – г. Минск.

Мы оба дети военных. И, в принципе, если бы наши отцы, являвшиеся советскими военнослужащими, получили назначение во Фрунзе или Кишинев, Киев или Ригу, мы могли бы родиться в любой из этих когда-то республиканских центров Советского Союза, а сегодня – столиц «независимых донельзя» государств.

Судьбы у нас с Татьяной Москальковой складывались по-разному. На момент распада Советского Союза и судьбоносного «распития спиртных напитков в Беловежской пуще» она была совершеннолетней гражданкой, проживающей на территории РСФСР, а я – 13-летним подростком, который в один прекрасный день заснул гражданином СССР, а проснулся «подданным» Республики Беларусь.

Ни у меня, ни у моих русских родителей, ни у дедов, один из которых родился под Калугой, а второй под Нижним Новгородом, не спрашивали, хотят они становиться гражданами новоиспеченного суверенного государства, или предпочли бы присягнуть на верность России, являвшейся правопреемником СССР.

Не спрашивали об этом и у Владимира Горбенко, капитана рыболовецкого судна «Норд», который мучается сейчас, если верить официальной российской прессе, от гипертонического криза, лишен медицинского обслуживания и подвергается всяческим издевательствам, равно как и члены российского экипажа.

Лично у меня нет ни малейшего сомнения, что украинские (равно как и белорусские, а также российские) компетентные органы являются носителями «лучших традиций НКВД». И при попадании в застенки этих структур не всегда можно рассчитывать на гуманное к себе отношение и апартаменты «как у Брейвика» - с беговой дорожкой, компьютером и дежурящим у дверей камеры добрым врачом.

Но об этом ли речь? Вовсе нет. Со всех точек зрения, жители Керчи, а также других уголков Крыма, являются обладателями двух гражданств. Во-первых, конечно же, российского, с которым им подфартило в момент оспариваемого Украиной и всем миром вхождения Крыма в состав РФ, а во-вторых, украинского!

Да-да! Украина по-прежнему является субъектом международного права, как бы не хотелось некоторым из нас забыть про существование этой недружественно настроенной после известных событий (а впрочем и до них) страны, считающей нас агрессорами.

Все дело в том, что, приняв гражданство другой страны – России, Сингапура, Канады, США, Зимбабве, ты ни в коем случае не перестаешь быть гражданином того государства, которое когда-то, после известных событий 1991 года, навязало тебе свою паспортину (краснокожую, синюю – у кого как). Так, ты можешь быть обладателем не двойного, но двух, трех, пяти гражданств разных стран.

Парадокс? В какой-то мере – да!  

И этот вопрос изучен мною не понаслышке. Я, русский в 10-м колене, достигнув совершеннолетия, не только выстаивал очереди за российским гражданством вместе с гражданами Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и других стран, которые были тоже не прочь обосноваться в Москве и Санкт-Петербурге, Вологде и Череповце, Смоленске и Ногинске.

Получить гражданство страны, в которой родились мои предки, было непросто. Вначале я стал обладателем вида на жительство, пройдя через проверку на ВИЧ, туберкулез, содержание следов наркотических веществ в крови и педикулез. И лишь затем мог подавать на гражданство.

Борьба за возвращение гражданства страны, ставшей правопреемницей СССР, длилась около 11 месяцев и увенчалась успехом. Не будучи сторонником идей многоженства и «многогражданства», я боролся за выход из белорусского «подданства» 7 месяцев — долго и упорно.

И как раз-таки эта схватка была намного тяжелей. Она требовала подтверждения отсутствия ко мне материальных претензий со стороны различных компетентных органов Республики Беларусь, ее банков, так никогда и не переименованного белорусского КГБ, военкомата, физических лиц.

В день, когда меня уведомили о том, что я больше не гражданин Республики Беларусь, я понял, что имеют в виду писатели, когда используют речевой оборот «чуть не умер на радостях».

Изображение: архив автора

И вот он – главный вопрос!

Разве прошла через эту процедуру выхода из украинского гражданства депутат Государственной думы, крымчанка Наталья Владимировна Поклонская, вопросы принадлежности к украинскому государству поднимались не раз. А моряки-рыболовы судна «Норд»? Если да – время для самого серьезного вмешательства дипломатов. Они должны предпринять для защиты россиян все возможное и невозможное при условии, что родственники отыщут и покажут справки, приведенные выше.

А если нет?

Тогда, с точки зрения украинского законодательства, – это граждане Украины. Таковыми они являются, находясь на территории украинского государства, отмахнуться от существования которого невозможно.

Как бы этого не хотелось.

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Места: Украина
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