Люди, которые нас удивили

Уходящий год выдался непростым — недаром за високосными годами тянется дурная слава. Катастрофы, войны, революции, аресты, смерти — подводить итоги этого, тяжелого во всех отношениях 2016-го года перед самым светлым праздником крайне сложно. Поэтому «Русская Планета» решила вспомнить людей, которые сильнее всего нас удивили в этом году.

Барак Обама

Уходящих президентов в США именуют титулом «хромая утка». Мол, и летать толком не может, и даже ходит с трудом и вообще ни на что не влияет — ведь следующий хозяин Белого Дома уже пакует чемоданы и готовится занять апартаменты. Но Обама, в отличие от многих своих предшественников, хромой уткой стать не пожелал — скорее, бешеным селезнем. Иначе как еще можно назвать поведение уходящего президента?

Перед уходом Обама решил наломать дров — напоследок разломав вдребезги всю мебель в Овальном кабинете, назло будущему хозяину. Ссора с Израилем из-за отказа поддержать своего главного союзника на Ближнем Востоке при голосовании в Совбезе ООН, кучи законов, осложняющих и без того запутанные отношения с Россией, которые придется распутывать Трампу, а напоследок — еще и высылка целого полка российских дипломатов в количестве 96 человек включая членов их семей.

Надеемся, до конца февраля — именно тогда, согласно Китайскому календарю, закончится год Огненной Обезьяны, а также состоится инаугурация нового президента, Барак Хусейнович больше ничего не учудит.

Дональд Трамп

А вот будущий президент Соединенных Штатов удивил в приятном смысле. Предвыборные высказывания Трампа об Украине и Крыме раз за разом вызывали разрывы сонных артерий, надрывы голосовых связок и спазмы самых разных групп мышц в стране победившего Майдана. Призывы наладить отношения с Россией и выражение симпатий лично Путину шли вразрез со всей американской политикой последних лет, если не десятилетий.

Но самым большим удивлением стало то, что Трамп все же одержал победу над Клинтон, против которой, даже по признанию его сторонников, у него было мало шансов. За госпожой Клинтон, как никак, почти 30 лет в политике, связи, поддержка бизнеса и мощный админресурс вкупе с серьезной финансовой базой. А за Трампом — позволим себе посмеяться — всего лишь Владимир Владимирович. Теперь все эти предвыборные обещания начнут воплощаться в реальность — нас ждет поистине интересное время.

Патриарх Кирилл

Встречу настоятеля Русской Православной церкви с главой католиков Франциском в аэропорту Гаваны на Кубе в начале февраля можно смело назвать исторической. Главы двух церквей не общались почти тысячу лет, слишком сильны были догматические разногласия между православными и католиками. В 90-е годы возможная встреча папы и патриарха вовсю обсуждалась, однако в практическую плоскость эти переговоры так и не перешли. Главная претензия православной церкви — уния, а также то, какими способами она насаждалась в Западной Украине.

Кто бы мог подумать, что в высокотехнологичный XXI век человечество войдет с багажом начала нашей эры. Гонения на христиан на Ближнем Востоке стали беспрецедентными, десятки тысяч людей погибли лишь за то, что верили в Христа — совсем как первые христиане от рук римлян-язычников. Именно этот факт склонил глав двух христианских церквей к диалогу. Несмотря на возмущение православной общественности, Русская церковь вовсе не уступила католикам — скорее, наоборот: папа римский Франциск впервые публично осудил унию и признал, что это была ошибка.

Либеральная общественность

В уходящем году было немало трагедий, смертей, убийств. Мы не удивляемся, когда либеральный обком радуется смертям российских военных в Сирии либо же героям ополчения Донбасса — мол, так вам и надо, знали, на что шли, получите за «Русский мир». Таких высказываний было столь много, что, казалось бы, люди с оппозиционным складом ума напрочь забыли, что такое сочувствие и сопереживание.

Однако последняя трагедия — гибель российского ТУ-154 под Сочи, на борту которого находился хор имени Александрова и Елизавета Глинка, рассеяла тучи мрака, прочно засевшие в головах многих наших сограждан. И это, надо сказать, приятное удивление — пусть и поводом для него стал трагический случай.

«Перед тем, как перевести свой фейсбук в гигиенический режим, все-таки поинтересуюсь у большой группы украинцев, прилюдно радующихся гибели путинской прислужницы Лизы Глинки: знаете ли вы, что она организовала первый в Киеве хоспис?» - поинтересовался у злорадствующей по поводу гибели самолета публики писатель Виктор Шендерович, сам не раз обвиненный в русофобии и плясках на костях. Его примеру последовали и другие представители либеральной общественности, призвав некоторых товарищей не радоваться трагедии, а просто молчать, если хорошего сказать нечего.

И лишь Божена Львовна Рынска радует постоянством своего «человеколюбия». Последние высказывания бывшей светской львицы, ныне распродающей свои панталоны через интернет, по степени маразма просто зашкаливают. Даже некоторые идеологические напарники поспешили назвать Божену умалишенной. Радоваться гибели людей, оправдывая это тем, что они оказались сотрудниками НТВ — неправильно, Божена.

Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев удивил так, как ранее не удивлял ни один министр федерального уровня: он был задержан при получении взятки в 2 миллиона долларов, причем наличными. По версии следствия, которое больше года разрабатывало министра, он получил взятку от представителей «Роснефти» за одобрение на покупку государственного пакета акций «Башнефти».

Сама сделка вопросов у следствия не вызывает, а вот министр, теперь уже бывший, рискует получить 15 лет по статье 290 и неплохой штраф. Что удивительного в этой истории, спросите вы? То, что федеральные министры, оказывается, до сих пор берут взятки наличными. И в столь скромных размерах.

Ксения Собчак

Когда-то Ксения Анатольевна не стеснялась разгуливать в нетрезвом состоянии с бутылкой в руке на камеру во время съемок скандального шоу «Блондинка в шоколаде». Дальнейшая жизнь ведущей и светской львицы не позволяла усомниться в том, что Собчак и дети — вещи несовместимые, а семейные ценности Ксению нисколько не интересуют. Собчак не скрывала своего отношения к «мелким гаденышам» и даже стала фигуранткой скандала, когда, не стесняясь в выражениях, жаловалась на детей, которые, по ее мнению, слишком поздно играют, а разговор этот взяли да записали, и выложили в интернет. И тут — замужество и беременность. Кто бы мог подумать!

Несмотря на то, что с сыном Ксении, который родился в конце ноября, в основном нянчатся бабушки и дедушки, нельзя назвать Собчак «кукушкой». Наступает пора корпоративов и праздников, горячее время для ведущей заработать денег — и уже не на новые туфельки, а на достойную жизнь малышу. Мы верим в тебя, Ксюша!

Анджелина Джоли

Звездных расставаний в этом году было предостаточно. Непростой високосный год не пережили союзы Джонни Деппа и Эмбер Херд, «доктора Ватсона» Мартина Фримена и Аманды Аббигнтон, и даже 33-летний союз короля металла Оззи Озборна с женой Шерон не выдержал влияния планет - ну или что там портит каждый четвертый год всем землянам.

Но если в случае с Деппом было понятно, что роман со старлеткой, желающей сделать себе имя за счет знаменитого актера изначально обречен на провал, пусть даже Депп и отвел Херд под венец (в отличие от Ванессы Паради, с которой он прожил много лет и обзавелся двумя детьми), то развод образцовой многодетной голливудской семьи Брэда Питта и Анджелины Джоли стал настоящим шоком даже для тех, кто не особо интересуется сплетнями из мира шоу-бизнеса.

Тем более странным оказалось, что инициатором разрыва была именно Джоли. Ей не нравилось, как Питт воспитывает детей — а именно, приучает к дисциплине. Джоли пыталась даже добиться запретить Питту видеть детей, от чего сам Брэд был в ярости и не находил себе места. Журналисты пытались найти ему это место — то в объятиях Марион Котийяр, партнерши по последнему фильму, то актрисы Марго Робби, исполнившей роль Харли Квин в «Отряде самоубийц», но, похоже, все это оказалось слухами. Перед Рождеством Джоли немного оттаяла и разрешила Брэду встретить праздник с детьми, правда, с одним условием: на встрече будет присутствовать психолог. Анджелина, за что же ты так Питта?

Владимир Путин

Наш глава государства умеет удивлять как никто другой. Пока на политических кухнях судачат о том, каким образом Владимир Владимирович сможет принять участие в следующих президентских выборах — если вообще захочет, были сомнения насчет последней пресс-конференции президента: осилит ли он хотя бы три часа общения? Осилил, и даже больше! На пенсию ему явно пока рано.

Этот год был крайне непростым для Путина — слишком много событий, слишком много вызовов. Но, если верить соцопросам, россияне считают, что он справился. И не только россияне: Путин вновь назван самым влиятельным человеком года — одни выборы президента США чего стоят. Из главных итогов - победа поддержанной Путиным «Единой России» удивления не вызвала. А вот последний жест в ответ на высылку российских дипломатов из США удивил весьма. Президент решил никак не отвечать на данный странный жест Обамы и — более того — пригласил сотрудников американской дипмиссии и членов их семей на торжественное празднование Нового года.

Такой великодушный ответ, по оценкам американских СМИ, стал самым большим унижением Обамы в уходящем году. Вот это называется ассиметричный ответ. Так держать, Владимир Владимирович!

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