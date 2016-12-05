Лишнее звено

Турция на прошлой неделе ратифицировала соглашение о строительстве «Турецкого потока», который может стать альтернативой заблокированному Европой «Южному потоку». В ответ Украина отказалась модернизировать компрессорные станции, заявив, что с учетом подписания соглашения между Россией и Турцией делать такие инвестиции нецелесообразно. Чем грозит возможная остановка транзита газа через территорию Украины и удастся ли России избавиться от непредсказуемого посредника, воспользовавшись потеплением отношений с Анкарой?

Идея создания альтернативных украинскому маршрутов начала воплощаться в 1997 году – правда, тогда не анонсировался отказ от услуг Украины. О планах России к 2019 году полностью избавиться от посреднических услуг соседнего государства официально было заявлено лишь в марте прошлого года, во время встречи главы Газпрома Алексея Миллера и министра энергетики Александра Новака с греческими партнерами в лице министра окружающей среды и энергетики Панайотиса Лафазаниса. По итогам встречи он подтвердил, что после отказа газ будет поступать в Европу через Турцию и далее в Грецию.

К сожалению, два других проекта – «Южный поток» и «Северный поток-2», которые могли бы ускорить отказ от транзита через Украину, всячески блокировались со стороны Евросоюза. На севере – возмущались давние противники России, Польша и прибалтийские страны, на южном направлении ЕС, по сути, вынудил Болгарию отказаться от проекта. В итоге, из-за неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу, как охарактеризовал ситуацию президент РФ Владимир Путин, Россия была вынуждена свернуть все работы по «Южному потоку». 1 декабря 2014 года Алексей Миллер заявил, что проект окончательно закрыт и возврата к нему не будет. Болгария пыталась отыграть назад, попросив Россию возродить проект, либо включать Болгарию в новый план – «Турецкий поток», но было поздно.

«Турецкий поток» планировался именно как альтернатива «Южному», труба должна была пройти по дну Черного моря до турецкого побережья, затем – по суше, по территории Турции, после чего через Грецию наш газ поступал бы к европейским потребителям. Сбитый год назад турками российский СУ-24 чуть было не поставил крест и на нем: Россия заявила, что прекращает все работы над инвестиционными и газовыми проектами с Турцией. Летом этого года, после налаживания отношений между двумя странами, проект был возобновлен.

Порошенко признал, что реверс газа из Европы обходится дороже российского на 30%. «Нафтогаз» отказался закупить оборудование для модернизации трех станций, что может привести к остановке транзита российского газа в Европу, поскольку альтернативные маршруты на увеличившийся объем не рассчитаны. При этом всей газораспределительной системе Украины настанет, мягко выражаясь, коллапс. Как пишет «Ъ», одна из самых мощных транзитных газовых систем может пойти на металлолом, а также приведет к потерям для Украины около 2 миллиардов долларов в год, что приведет к дополнительным экономическим и технологическим проблемам.

При этом турки, несмотря на возобновление проекта, тоже могут считаться непредсказуемыми и не совсем благонадежными партнерами – пусть и не в такой степени, как украинцы. Сбитый самолет наших ВВС лишь тому подтверждение. К тому же, на южном направлении у российского газа есть и другие конкуренты – Иран, Туркмения, иракский Курдистан, Азербайджан и другие. Турция умело выстраивает свои отношения в регионе, играя на противоречиях между соседями и получая, в конечном итоге, более выгодные условия исключительно для себя. Рынок Европы, кто бы что ни говорил, конечен, а значит, конкуренция за доступ к нему будет серьезной. И здесь выиграет тот, кто предложит свой товар дешевле. Выгодно ли это будет для России, с учетом расходов на строительство новых веток газопроводов?

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