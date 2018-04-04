Латыши изгоняют русский язык

Государственная Дума Российской Федерации опубликовала на своем официальном сайте заявление, осуждающее решение латвийского Сейма ликвидировать школьное образование на русском языке. Действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, считают парламентарии.

«Такие решения нарушают провозглашенные в Конституции Латвийской Республики и подтвержденные ее международными обязательствами права на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии», прежде всего русского и русскоязычного», - гласит заявление. Также депутаты подчеркивают, что без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению. «Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности».

По мнению председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, школьная реформа в Латвии напрямую связана с борьбой с русским языком и Русским миром. «Мы не имеем права допустить, чтобы дискриминационные нормы, принятые в сегодняшней Латвии распространились и на другие страны и континенты. А есть реальный риск, что это может произойти на фоне той антироссийской истерии, которая идёт сегодня из Вашингтона», — сообщил журналистам депутат.

В числе мер, которые могла бы принять Россия в качестве ответа на притеснение русского языка, числятся экономические методы воздействия: ограничение финансовых операций с государством, разрыв либо ограничение торговых договоров, ввод пошлин, ограничения в туристической сфере и другое. В России есть законодательные механизмы (в частности, закон о специальных экономических мерах), позволяющие вводить такого рода санкции по отношению к другим государствам: предложенный пакет мер должен одобрить Совет безопасности, а затем отправить на утверждение президенту.

Напомним, что в минувший понедельник президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе средних школ, где обучаются национальные меньшинства, на латышский язык. Согласно документу, к 2021 году начальное школьное образование будет двуязычным, среднее школьное образование будет на 80% вестись на государственном языке, а старшие классы будут обучаться исключительно на латышском. При этом в Латвии русскоязычные составляют более 25% населения, а в столице латвийского государства, Риге, так и вовсе половину. По словам Вейониса, новый закон «позволит всем школьникам приобрести качественное образование и устроить свою жизнь на родине». Более того, закон создаст более сплоченное общество и усилит страну, считает президент.

Русскоязычные латвийские общины отреагировали на принятие закона традиционными митингами. На 4 апреля объявлен марш протеста против политики президента. Организаторы акции – Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии – назвали поступок президента «неразумным и вредоносным». «Это не первый такой нелегкий поход за право выбора языка обучения. Так, еще в 1998 году, когда данный закон был изначально принят, он предусматривал с 2004 года упразднить обучение на русском в средней школе. В 2003-2004 году мы вышли на улицы десятками тысяч, и заставили парламент изменить закон», - сообщили в Штабе.

В самой Латвии против закона выступают не только представители русской общины. Начать стоит с того, что законопроект противоречит Конституции Латвии – там четко прописаны права нацменьшинств сохранять и развивать свой язык и культуру. Не говоря уже о европейской Хартии о национальных языках, которую Латвия подписала в 2005 году.

«Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений», — написал на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков, по совместительству – глава оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». Партия собирается оспорить решение властей в Конституционном суде Латвии, в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» планируют обратиться с иском в соответствующие инстанции.

«Русская Планета» обратилась за комментарием к Игорю Пименову, депутату Сейма Латвии от партии «Согласие». По мнению Пименова, причины принятия данного закона – сугубо идеологические. «Все прагматические причины – решаемы в рамках той системы образования, которая есть сейчас». Депутат напомнил, что нынешний 2018 год – предвыборный: осенью пройдут выборы в Сейм, и национально настроенные партии тем самым хотят заявить о себе, чтобы добиться большего представительства в новом созыве.

«Наша партия «Согласие» представляет для них препятствие на пути осуществления тех реформ, которые они пытались претворить в жизнь. Да и сам факт наличия оппозиции для них – политический вызов. Им нужно увести избирателя от нашей партии – и тех, кто стоит на позициях латышского национализма, и тех, кто является приверженцем русского национализма с тем, чтобы ослабить наше участие в выборах этой осенью».

В том случае, если закон воплотится в жизнь – а это должно произойти с сентября 2019 года – существенно сократится объем обучения в школах на языках национальных меньшинств, объясняет Пименов. И очевидно, что эти меры направлены против интересов русскоговорящего населения Латвии: 96% школьников нацменьшинств учатся именно на русском языке. И это не только русские – это белорусы, украинцы, а также поляки, евреи и сами латыши.

«Мы согласны с тем, что язык страны, где ты живешь, необходимо знать. Но вместе с тем в Латвии дома почти 37% семей говорят на русском. Это значительная часть общества, это налогоплательщики, которые вкладывают свои деньги в систему образования, поэтому у них есть все основания добиваться того, чтобы латвийское государство обеспечило им право обучаться на русском языке в рамках существующей системы образования», - добавляет Пименов.

Именно обучение на русском в школе может обеспечить возможность воспроизводства семьи, сохранения традиций. «А обучение в школе на другом языке – как бы мы к нему не относились, даже если это английский – в том возрасте, когда родной язык еще не усвоен, может привести к тому что наши дети просто потеряют в значительной степени связь со своими корнями. Ведь наша цель – видеть себя в своих внуках, и это очень важно».

Говоря о мерах, которые могла бы предпринять Россия для защиты интересов своих соотечественников, депутат подчеркнул, что нельзя доводить до ситуации, в которой Россия выстрелила бы себе в ногу. Главное – не навредить текущему положению русскоязычных, да и многим другим латвийским гражданам, которые не виноваты в принятии этого закона и не несут ответственности за ту политику, которую проводит правительство. Если пострадают долгосрочные экономические отношения - это отразится на качестве жизни всех семей, включая русскоязычные, которые живут в Латвии.

По мнению Пименова, громкими окриками из России этот процесс не остановить, а вот вызвать ожесточение в межгосударственных кругах – запросто. Работа должна быть продумана пошагово, с задействованием всех возможных международных организаций, где Россия представлена – начиная от Совета Европы, ООН и заканчивая ОБСЕ и Юнеско, а также с привлечением международных контактов с европейскими странами и с США, авторитет которых в Латвии крайне высок. Обращать внимание на проблему, добиваться исполнения Латвией своих обязательств, настойчиво и неукоснительно – вот что могло бы помочь жителям Латвии, кто говорит на русском языке. В противном случае Россия рискует сократить свои возможности для помощи соотечественникам.

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