Латыши изгоняют русский язык

Зачем в Латвии запрещают учиться на русском языке, и как на это должна ответить Россия
Государственная Дума Российской Федерации опубликовала на своем официальном сайте заявление, осуждающее решение латвийского Сейма ликвидировать школьное образование на русском языке. Действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, считают парламентарии.
«Такие решения нарушают провозглашенные в Конституции Латвийской Республики и подтвержденные ее международными обязательствами права на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии», прежде всего русского и русскоязычного», - гласит заявление. Также депутаты подчеркивают, что без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в средствах массовой информации, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению. «Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности».
По мнению председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, школьная реформа в Латвии напрямую связана с борьбой с русским языком и Русским миром. «Мы не имеем права допустить, чтобы дискриминационные нормы, принятые в сегодняшней Латвии распространились и на другие страны и континенты. А есть реальный риск, что это может произойти на фоне той антироссийской истерии, которая идёт сегодня из Вашингтона», — сообщил журналистам депутат.
В числе мер, которые могла бы принять Россия в качестве ответа на притеснение русского языка, числятся экономические методы воздействия: ограничение финансовых операций с государством, разрыв либо ограничение торговых договоров, ввод пошлин, ограничения в туристической сфере и другое. В России есть законодательные механизмы (в частности, закон о специальных экономических мерах), позволяющие вводить такого рода санкции по отношению к другим государствам: предложенный пакет мер должен одобрить Совет безопасности, а затем отправить на утверждение президенту.
Напомним, что в минувший понедельник президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о переводе средних школ, где обучаются национальные меньшинства, на латышский язык. Согласно документу, к 2021 году начальное школьное образование будет двуязычным, среднее школьное образование будет на 80% вестись на государственном языке, а старшие классы будут обучаться исключительно на латышском. При этом в Латвии русскоязычные составляют более 25% населения, а в столице латвийского государства, Риге, так и вовсе половину. По словам Вейониса, новый закон «позволит всем школьникам приобрести качественное образование и устроить свою жизнь на родине». Более того, закон создаст более сплоченное общество и усилит страну, считает президент.
Русскоязычные латвийские общины отреагировали на принятие закона традиционными митингами. На 4 апреля объявлен марш протеста против политики президента. Организаторы акции – Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии – назвали поступок президента «неразумным и вредоносным». «Это не первый такой нелегкий поход за право выбора языка обучения. Так, еще в 1998 году, когда данный закон был изначально принят, он предусматривал с 2004 года упразднить обучение на русском в средней школе. В 2003-2004 году мы вышли на улицы десятками тысяч, и заставили парламент изменить закон», - сообщили в Штабе.
В самой Латвии против закона выступают не только представители русской общины. Начать стоит с того, что законопроект противоречит Конституции Латвии – там четко прописаны права нацменьшинств сохранять и развивать свой язык и культуру. Не говоря уже о европейской Хартии о национальных языках, которую Латвия подписала в 2005 году.
«Если государство не способно защитить права национальных меньшинств, сделаем это на уровне самоуправлений», — написал на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков, по совместительству – глава оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». Партия собирается оспорить решение властей в Конституционном суде Латвии, в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» планируют обратиться с иском в соответствующие инстанции.
«Русская Планета» обратилась за комментарием к Игорю Пименову, депутату Сейма Латвии от партии «Согласие». По мнению Пименова, причины принятия данного закона – сугубо идеологические. «Все прагматические причины – решаемы в рамках той системы образования, которая есть сейчас». Депутат напомнил, что нынешний 2018 год – предвыборный: осенью пройдут выборы в Сейм, и национально настроенные партии тем самым хотят заявить о себе, чтобы добиться большего представительства в новом созыве.
«Наша партия «Согласие» представляет для них препятствие на пути осуществления тех реформ, которые они пытались претворить в жизнь. Да и сам факт наличия оппозиции для них – политический вызов. Им нужно увести избирателя от нашей партии – и тех, кто стоит на позициях латышского национализма, и тех, кто является приверженцем русского национализма с тем, чтобы ослабить наше участие в выборах этой осенью».
В том случае, если закон воплотится в жизнь – а это должно произойти с сентября 2019 года – существенно сократится объем обучения в школах на языках национальных меньшинств, объясняет Пименов. И очевидно, что эти меры направлены против интересов русскоговорящего населения Латвии: 96% школьников нацменьшинств учатся именно на русском языке. И это не только русские – это белорусы, украинцы, а также поляки, евреи и сами латыши.
«Мы согласны с тем, что язык страны, где ты живешь, необходимо знать. Но вместе с тем в Латвии дома почти 37% семей говорят на русском. Это значительная часть общества, это налогоплательщики, которые вкладывают свои деньги в систему образования, поэтому у них есть все основания добиваться того, чтобы латвийское государство обеспечило им право обучаться на русском языке в рамках существующей системы образования», - добавляет Пименов.
Именно обучение на русском в школе может обеспечить возможность воспроизводства семьи, сохранения традиций. «А обучение в школе на другом языке – как бы мы к нему не относились, даже если это английский – в том возрасте, когда родной язык еще не усвоен, может привести к тому что наши дети просто потеряют в значительной степени связь со своими корнями. Ведь наша цель – видеть себя в своих внуках, и это очень важно».
Говоря о мерах, которые могла бы предпринять Россия для защиты интересов своих соотечественников, депутат подчеркнул, что нельзя доводить до ситуации, в которой Россия выстрелила бы себе в ногу. Главное – не навредить текущему положению русскоязычных, да и многим другим латвийским гражданам, которые не виноваты в принятии этого закона и не несут ответственности за ту политику, которую проводит правительство. Если пострадают долгосрочные экономические отношения - это отразится на качестве жизни всех семей, включая русскоязычные, которые живут в Латвии.
По мнению Пименова, громкими окриками из России этот процесс не остановить, а вот вызвать ожесточение в межгосударственных кругах – запросто. Работа должна быть продумана пошагово, с задействованием всех возможных международных организаций, где Россия представлена – начиная от Совета Европы, ООН и заканчивая ОБСЕ и Юнеско, а также с привлечением международных контактов с европейскими странами и с США, авторитет которых в Латвии крайне высок. Обращать внимание на проблему, добиваться исполнения Латвией своих обязательств, настойчиво и неукоснительно – вот что могло бы помочь жителям Латвии, кто говорит на русском языке. В противном случае Россия рискует сократить свои возможности для помощи соотечественникам.Далее в рубрике 1 апреля католики отпразднуют ПасхуПосещение Италии на Страстной неделе и на Пасху подарит незабываемые впечатления Читайте в рубрике «В мире» России необходимо национальное образованиеЗа что либералы ополчились на Ольгу Васильеву
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