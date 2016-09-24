Корейский para bellum

Лидеру КНДР, товарищу Ким Чен Ыну, осталось править на своем посту считанные недели, если не дни, а то и часы? Официальный Сеул отныне в этом не сомневается. Потому что официальный Сеул (самостоятельно ли или нет – отдельный разговор) принял решение устранить ненавистного врага и, судя по всему, в самом жестком значении этого слова.

О том, что Южная Корея создает отдельную группу спецназа, перед которой будет поставлена настолько конкретная задача в пятницу, 23 сентября, в ходе парламентских слушаний заявил министр обороны страны Хан Мин Гу. Правда с оговоркой – создание спецназа само по себе не будет означать, что он немедленно выдвинется к Пхеньяну.

Однако в случае войны между северной и южной частями некогда единой Кореи и только лишь в этом случае натренированные молодцы получат конкретную команду устранить Ким Чен Ына и, конечно, сделают все, чтобы это исполнить. И это не считая серии ракетных ударов по столице КНДР, которые должны будут, очевидно, послужить горькой приправой к «возмездию».

Озвученный и уже безоговорочно поддержанный правительством план ликвидации северо-корейского лидера даже получил название – «Масштабное наказание и репрессалий Кореи» (KMPR) будет введён в действие в случае ядерной ракетной атаки Пхеньяна. Судя по анонсу оборонного ведомства, он дополнит уже реализуемые программы противоракетной обороны и программу упреждения ядерного удара с севера Kill Chain.

«Если станет ясно, что противник намерен использовать ракеты с ядерными боеголовками для подавления целей, цель команды KMPR — принять ответные меры против ключевых областей, где находится северокорейское руководство», — приводят журналисты заявление господина Хана.

Заявление, конечно, беспрецедентное – вряд ли можно вспомнить хотя бы один подобный случай, когда глава оборонного ведомства одной страны открыто грозил физическим устранением лидеру другой страны, причем не просто грозил, но не скупился на подробности. Впрочем, достаточно знать ситуацию на границе между двумя Кореями, чтобы посмотреть на новость другими глазами.

Не далее как 9 сентября Пхеньян радостно поведал всему миру, но, прежде всего, конечно, Сеулу, об успешном завершении очередных ядерных испытаний. Понятно, что новость о том, что теперь у противника, отделенного лишь государственной границей имеются на вооружении ядерные боеголовки суммарной мощностью не менее 10 килотонн. И это при том, что Сеул не забыл еще январские испытания, приведшие даже к локальному землетрясению – тогда по личному указанию товарища Кима были подорваны «всего» 6 килотонн взрывчатки.

Стоит отметить, что откровенно дразнящая тактика, которую предпочитает использовать в диалоге с Сеулом Пхеньян немало беспокоит и Москву. Не занимая однозначно агрессивную позицию по отношению к КНДР, Россия все же не теряет надежды повлиять на возможный негативный сценарий дипломатическими инструментами. В отличие от того же Вашингтона, чья позиция по конфликту Северной и Южной Кореи уже давно и предельно четко обозначена, как и занятая сторона.

При этом КНДР явно не спешит прислушиваться к предельно деликатным доводам Москвы, настаивая на своем праве «кошмарить» южного соседа часто на грани фола. И в этих условиях, пожалуй, действительно ничего не остается кроме как признать право Сеула отвечать Ким Чен Ыну языком угроз и шантажа – тщетная попытка, которая скорее раззадорит северо-корейского лидера, но и перспективу снова потрястись под теперь уже 10 мегатонн взрывчатки – не каждому врагу пожелаешь. Тем более, что с чисто географической точки зрения проводимые Пхеньяном испытания не могут не волновать в том числе и Москву. А некоторая политическая эксцентричность товарища Кима и его готовность к политически экстравагантным заявлениям и действиям спокойствия опять же не добавляет.

В свою очередь и готовность Сеула, при явно выраженной угрозе своим территориальным и политическими интересам, «бить на поражение» руководство КНДР пусть и выглядит скорее «пугалкой» или козырем в диалоге, но по сути тоже становится дополнительным фактором дестабилизации ситуации на полуострове.

Что же делать? Пожалуй, тут уместнее будет другая формулировка – что надо было сделать и что не сделали. Если желаемое отделить от действительного и быть предельно честными, то «авторское право» на корейский конфликт принадлежало и принадлежит внешнеполитическим стратегам Вашингтона, опекающим Сеул. И не опекающим Пхеньян, но только нам, имеющим с КНДР общую границу, от этого вряд ли легче.

Вот и остается лишь уповать на то, что товарищ Ким и далее продолжит лишь дразнить соседа, как успешно и относительно безопасно для всего мира делал предыдущие годы. Ну и на то, что в озвученной министром обороны Южной Кореи угрозе доля фигурального все же преобладает.

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