Конец АТО – войны начало

Президент Украины Петр Порошенко заявил об окончании АТО и начале новой военной операции в Донбассе, которая приведет к «победе Киева». Эксперты сходятся во мнении, что Донбассу это не сулит ничего хорошего, однако причины, по которым Порошенко решил пойти на этот шаг – сугубо внутренние: как еще поднять стремительно падающий рейтинг? Что изменится в раскладе сил в Донбассе и чем новая операция будет отличаться от АТО – разбиралась «Русская Планета».

«Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом, парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые и более эффективные меры по применению Вооруженных сил, расширению наших оборонных возможностей и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашей страны. Порох надо держать сухим», - заявил Порошенко во время правительственного совещания по вопросам децентрализации и регионального развития. По словам Порошенко, война «закончится нашей победой».

Инициатива Порошенко – прямое следствие приведения в действие подписанного в феврале закона о реинтеграции Донбасса. Согласно плану, закон обеспечит правовой механизм для Сергей Наев, возвращения Донбасса под контроль Киева. Из особенностей законопроекта можно назвать то, что Россия впервые на законодательном уровне провозглашена «страной-агрессором», оккупировавшей украинские территории (Донбасс и Крым). А у президента страны появляется право на использование армии в регионе, причем не только в военное, но и в мирное время – ради «защиты суверенитета страны», то есть, по сути, без официального объявления войны.

Более того: закон напрочь игнорирует минские соглашения: исчезли даже нормы, которые отсылали к ним. Из документа исчезла даже отсылка к резолюции Совбеза ООН по Донбассу, якобы потому, что закон создается для «внутреннего потребления», а не из-за отказа от «Минска».

Генштаб Украины разработал документ, определяющий порядок применения военной силы на территории Донбасса. Вместо понятия «АТО» (антитеррористическая операция) вводится так называемая ООС, или операция объединенных сил. Сам режим АТО при этом не исчезнет, а будет существовать параллельно с новым форматом. По сути, вводится переподчинение вооруженных сил: от СБУ – Генеральному штабу вооруженных сил Украины. Министерству обороны Украины даны поручения укрепить вооруженные силы настолько, чтобы они были в состоянии «освободить оккупированные территории».

Начальником ООС назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. Он командовал батальоном «Восток» во время боевых действий в 2015-2017 годах. Комментируя назначение Наева, Порошенко подчеркнул, что он убежден в том, «что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, другими военными формированиями в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины».

«Именно Сергей Наев, командуя оперативным участком в районе Донецкой агломерации, до последнего посылал на убой своих солдат во время операции по освобождению Донецкого аэропорта. В 2015 году в течение нескольких недель, когда судьба аэропорта была уже решена, Украина до последнего посылала на верную смерть в этот район военнослужащих. Это делалось только ради успокоительных сюжетов для телеканалов, которые врали населению, раздувая миф о бессмертных «киборгах». Количество погибших до сих пор точно не установлено. Поэтому, конечно, такой человек, проверенный в тяжелых ситуациях, безусловно, нужен Порошенко. Президент Украины же в последнее время чувствует себя не очень уверенно», — рассказал «Федеральному агентству новостей» эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Собственно, именно неустойчивое положение Порошенко и толкает его к поиску новых форматов по принуждению Донбасса к «миру». Напомним, что и пресловутый закон о реинтеграции подписывался в условиях настоящей осады Верховной Рады Украины национал-радикалами. Порошенко кровь из носу нужна победа. Новый формат военной операции в Донбассе развяжет руки военным на применение силы против мирного населения – хотя, их и до этого не останавливали ни минские соглашения, ни всевозможные перемирия, лишь один аргумент работал: мощная «ответка» со стороны ДНР и ЛНР по позициям украинских артиллеристов. Вряд ли все эти перемены приведут к настоящему наступлению, но то, что вдоль линии соприкосновения населению непризнанных республик придется совсем туго – печальный, но факт. Зато успокоит воинственно настроенных патриотов и отвлечет их внимание от провалов Порошенко во внутренней политике. Впрочем, надолго ли, если победы не будет?

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