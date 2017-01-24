Конец (не)свободной торговли

Как и ожидалось, первым указом Дональда Трампа в качестве президента Соединенных Штатов Америки стал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Президент назвал этот шаг «великим событием для американского рабочего.

Выход из ТРР – один из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Ранее Трамп обещал своим избирателям, что в первые 100 дней после инаугурации новая администрация Белого дома решит вопрос о выходе США из торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. А в последующие 100 дней может быть реализована другая инициатива - по выходу из NAFTA – Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Транстихоокеанское партнерство действует с прошлого года, его участниками, помимо США, являются 12 стран азиатско-тихоокеанского региона: Австралия, Канада, Мексика, Сингапур, Япония, а также Бруней, Вьетнам, Малайзия, Новая Зеландия, Перу и Чили. Основная цель партнерства – снятие барьеров на торговлю внутри содружества. Из более чем 20 глав соглашения только две касаются непосредственно торговли, остальные – всякие приятные мелочи, упрощающие работу транснациональных корпораций в регионе.

Партнерство было создано по инициативе США: Штаты рассчитывали создать новый рычаг влияния в азиатско-тихоокеанском регионе в противовес Китаю. Многие эксперты видели в создании ТРР попытку противостоять АТЭС. Президент России Владимир Путин заявлял в этой связи, что создание подобной структуры является попыткой США построить выгодную для себя архитектуру экономического сотрудничества, вычленив оттуда Россию и Китай, поэтому она заведомо нежизнеспособна.

По сути, ничего особо полезного в этом содружестве не было, поскольку оно просто-напросто не успело заработать в полную силу. Так что, выведя США из ТРР, Трамп, с одной стороны, ничего не потерял, а с другой – задал очень четкий вектор для всей экономической политики США, а также подтвердил свои предвыборные обещания.

Изменение в первую очередь экономической политики США – весьма важная задача для Трампа. Как успешный бизнесмен, он не раз обещал американцам, что сумеет поднять экономику и создать для граждан своей страны рабочие места, и, похоже, он решил взяться за это дело со всей ответственностью. «Со своей экономической командой мы составили план, который позволит нам достичь этой цели, и, по их прогнозам, в десятилетний период рост достигнет в среднем 3,5%, будет создано 25 миллионов рабочих мест», — заявлял Трамп.

Выход из Транстихоокеанского партнерства также можно рассматривать в свете противостояния с Китаем. Недаром трамп назвал Китай главной угрозой для Америки. Он не раз критиковал экономическую политику Китая, назвав Пекин экономическим врагом. Гнев Трампа вызвал тот факт, что Китай без согласования с США девальвировал валюту, чтобы американским компаниям было труднее конкурировать, а также ввел высокие налоги на американские товары, поступающие в КНР.

При реализации одного из главных предвыборных обещаний – возврате рабочих мест обратно в США – Трампу придется столкнуться с Китаем. Ведь откуда выводить производство? Из Индии, Азии, и, в первую очередь, Китая, само собой. Китайцы, едва услышав предвыборные обещания Трампа, ясно дали понять: просто так они это не оставят и пригрозили принять ответные меры в случае, если Трамп начнет торговую войну против Китая.

Пока что выход из ТРР может показаться скорее уступкой США, однако есть все основания полагать, что это видимость. Трамп – человек деловой и четко дал понять, что выведет США из всех ненужных и бесполезных соглашений, сосредоточившись на главном. Дело в том, что страны, входящие в ТРР – это, как ни крути, 40% мирового ВВП. И за это Трамп готов побороться – просто иными методами. Какими? Сто дней президентства Трампа только начались. Скоро увидим.

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