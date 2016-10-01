Конец дипломатии

Дипломатических выходов из сирийского тупика практически не осталось. Запад все явственнее укоряет Россию за ее несговорчивость, обвиняет в военных преступлениях в Сирии, а теперь перешел и к прямым угрозам - «получать солдат в мешках» и терактам в самой России. Эксперты все громче говорят о том, что Россия и США готовы перейти к обмену военными ударами в Сирии. Вопрос лишь в том, когда и в какой форме это произойдет.

Еще несколько недель назад казалось, что дипломатический выход из сирийского тупика вскоре будет найден. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Джон Керри за последнее время встречались бесчисленное количеств раз, большая часть пунктов договоренностей с американцами была обговорена, оставалась самая малость – определиться с очередным перемирием вокруг Алеппо, решить гуманитарные вопросы, а также четко указать, кого можно считать террористами, а кого стоит отнести к оппозиции. Однако все полетело в тартарары, и сейчас сложно припомнить столь жесткий обмен взаимными обвинениями между Кремлем и Белым домом, пожалуй, со времен Холодной войны.

Расстрел гуманитарного конвоя Красного полумесяца стал своеобразной точкой бифуркации. После инцидента Вашингтон прямо обвинил Москву в гуманитарных преступлениях и дал понять, что договариваться больше не желает. Госсекретарь Джон Керри заявил, что Вашингтон готов полностью приостановить всяческое сотрудничество с Москвой по Сирии. Не менее громкое заявление сделал в минувшую среду официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Он предупредил Россию, что Москва продолжит «отправлять на родину тела военнослужащих в мешках и расходовать ресурсы», если «не прекратит насилие» в Сирии. Более того - «будет сбито ещё больше российских самолётов», а экстремисты попытаются устроить теракты в самой России.

Дипломатические перепалки между США и Россией могут быть достаточно резкими, но все же, как правило, они не выходят при этом за некую грань. Столь резкое и откровенное высказывание представителя Госдепа в России восприняли как прямую угрозу. Мария Захарова в Facebook поинтересовалась – кто же реализует эти теракты на практике? Не те ли самые «умеренные оппозиционеры», которых «полгода Вашингтон не может отделить от “Джебхат ан-Нусры”? Теракты во Франции, США и других странах, обезглавливание в Сирии игиловцами людей всех национальностей — это некая другая парадигма?» - задается вопросом Захарова. По ее мнению, слова Кирби больше похожи на команду «фас».

Отреагировали и военные, которые обычно не делают подобных заявлений, оставляя дипломатические игры специально созданным для этого ведомствам. «Высказывание Джона Кирби – самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая гражданскую войну в Сирии оппозиция является подконтрольным США международным террористическим интернационалом», - заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. «Нам хорошо известно, сколько конкретно в Сирии, в том числе и в провинции Алеппо, находится неафишируемых «специалистов», занимающихся оперативным планированием и руководством операциями боевиков», - добавил он.

О том, что Россия и США могут перейти к взаимным обменам ударами – и на этот раз не дипломатическими, а самыми настоящими, в интервью Ъ рассказал директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин: по тем силам, которые каждая из сторон считает союзниками своего оппонента. «События разворачиваются на серых территориях и с применением тактики серых территорий», считает историк Брукингского института Роберт Каган. По его словам для NYTimes, главный вопрос, на который США придется ответить, заключается в том, хотят ли они тоже действовать в серой зоне.

Все говорит о том, что этот вариант событий представляется единственным с точки зрения нынешней американской политической элиты. Примечательно, что агентство Reuters распространило информацию о том, что Белый дом рассматривает силовые варианты реакции на происходящее в Сирии, среди которых - нанесение авиационных ударов по позициям правительственных сил Башара Асада, а значит — и по российским позициям Кроме того, Reuters сообщило о том, что некоторые страны могут начать поставки вооружения сирийской оппозиции – а сирийская оппозиция, как мы знаем, бывает разная: под видом этих поставок страны Персидского Залива получат возможность вооружать подконтрольные им террористические или околотеррористические группировки.

Очевидно, что в преддверии грядущих президентских выборов, которые должны состояться в ноябре, нынешняя американская власть будет всеми силами стараться реализовать свое решение ситуации. А значит, ситуация вокруг Сирии в ближайшее время будет лишь ухудшаться. Американская элита ориентирована на Хиллари Клинтон, но нет никаких гарантий, что именно она займет президентское кресло. Да, система американской власти устроена таким образом, что личные симпатии президента далеко не всегда могут воплотиться в реальность: очень многое решает Конгресс. Но все же есть небольшой шанс, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа диалог между США и Россией хотя бы продолжится. В противном случае затяжная и опосредованная война на сирийском фронте рано или поздно приведет к еще более затяжному и на этот раз прямому конфликту.

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