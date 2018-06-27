Когда объявят о смерти Родченкова?
Когда объявят о смерти Родченкова?

Источник: вполне возможно, что Родченков давно мёртв, но о его смерти будет объявлено до окончания Чемпионата мира по футболу

Развязка увлекательного сериала с переодеваниями о похождениях одного из самых одиозных героев современности — Георгия Михайловича Родченкова, наступает сейчас, когда Александр Ионов, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, сообщает о неудачной попытке Родченкова свести счёты с жизнью. 

Но ранее «Русская Планета» сообщила о том, что информатор WADA находится в бессознательном состоянии в одной из психоневрологических клиник после принятия им поистине богатырского количества транквилизаторов и алкоголя в любезно предоставленной ФБР квартире. Бездарная попытка Родченкова сведения счетов с жизнью, как заставляют поверить нас, состоялась ещё 19 июня.

Как заявил Ионов в интервью RT, у предателя сдали нервы: американские спецслужбы попросили у него в очередной раз оклеветать российских спортсменов. 

Кому нужен спектакль? Восстановим хронологию событий.

Не так давно «Русская Планета» связалась с осведомлённым источником в российских спецслужбах, который предрёк скорую ликвидацию Георгия Родченкова.

Напомним, речь шла о судьбах тех, кто в какой-то момент начинал работать против России. Со времени той беседы прошло ровно полгода.

Список, в котором были имена Александра Потеева, Александра Литвиненко, Бориса Березовского, ушедших в небытие при весьма странных обстоятельствах, чуть не пополнился фамилией «Скрипаль». Отец и дочь были отравлены в Солсбери неизвестным веществом 4 марта этого года. Неизбежность летальных исходов «слегка разбавлена» их счастливым выходом из комы.

Что скажет наш собеседник, подполковник Федеральной службы безопасности в отставке, который на условиях анонимности согласился ответить на наши вопросы. Назовём его «ДС».

Русская Планета (РП): Помнится, за жизнь Родченкова вы не давали дохлой мухи ещё в декабре…

ДС: Скорей всего, я не сильно ошибся в прогнозах по срокам.

РП: Но… судя по тому, что говорят СМИ, Родченков не только протянул эти полгода, но и жив по сей день.

ДС:  Никто не знает, так ли это на самом деле. В штате западных спецслужб работает группа «сценаристов», которая с лёгкостью может дать фору мастерам из Голливуда. Но есть странности, на которые нельзя не обращать внимания.

РП: Например?

ДС: Само по себе странно, что Родченкову, якобы, удалось свести счёты с жизнью в занимаемой им квартире в Вашингтоне. Нелепо предполагать, что агент такого масштаба живёт на обыкновенной съёмной квартире, где-нибудь в районе № 8, на окраине, среди «латиносов» и «афроамериканцев», ходит в булочную за углом. 

РП: Дом с видом на Капитолий ему тоже вряд ли предоставили.

ДС:   Где бы он ни жил, можно быть уверенным в том, что наблюдение за ним велось 24 часа в сутки. Тем более, в просочившейся (опять-таки, давайте говорить «условно просочившейся») информации, похожей на слив, сказано, что обнаружили его не патрульные полицейские, а сотрудники ФБР. Что ж получается? Проморгали?

РП: Может быть, наблюдение было не настолько плотным?  

ДС: Да бросьте. Интерес к подлинному местонахождению такой фигуры будет и у наших, и у американцев. Причём всегда. 24 часа в день, 365 дней в году… В любую погоду. И что же? В такой ситуации, кто-то снимет «прослушку», видеонаблюдение с квартиры Родченкова?

РП: То есть, вы не верите в то, что у него сдали нервы, и он мог попытаться самостоятельно «закрыть свой вопрос»?

ДС: То, что Родченков — не вполне уравновешенный человек, известно. И о его проблемах с алкоголем, и о попытке суицида написано много. В этом плане всё вполне логично. Спецслужбы «пляшут» от диагноза. Ещё в феврале 2011 года, до всех этих допинговых историй, после первой попытки суицида, когда он спьяну попытался воткнуть себе нож в сердце, ему был поставлен диагноз «Депрессивный эпизод тяжёлой степени с психотическими симптомами».

Эти документы есть, они опубликованы в открытых источниках. Про них знает каждый, кому интересна эта история. Это замечательный бэкграунд для легенды об уходе Родченкова.

РП: Как? Истории о том, что его ликвидировали российские спецслужбы не будет?

ДС: Послушайте, даже у фарса есть пределы. Оглянемся: идёт Чемпионат мира по футболу. И тут – вдруг! – не своей смертью умирает Родченков. Я уже вижу эти заголовки: «Путин убил Родченкова» или «Люди Кадырова сделали подарок Путину к ЧМ-2018». По-моему, над ними смеялись бы не только в России, но и в США.

Миром управляют законы экономики. С большей степенью вероятности он мёртв давно. А сейчас нам дают сценарную подводку «под уход». В отравление «полонием» и «новичками» уже не поверит никто. С серьёзным лицом об этом не сможет говорить даже Трамп. Иначе получится, что Россия с её вездесущими «эскадронами смерти» усердно гадит сама себе. А так – «сдали нервы». Почему бы нет? Вспомните эту историю с пластической операцией и появлением в СМИ фотографий человека. Давно проведены соответствующие исследования. Давно установлено, что это не Родченков. Да, нашли похожего. Да, многое совпадает. Но не он это. И точка.

РП: Где настоящий?

ДС: В том-то и дело, что, скорей всего, на том свете. Посмотрите, как развивались события. Родченков настолько уверенно и самоотверженно лгал до какого-то момента. И вдруг включил заднюю в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде. Дескать, я не я, корова не моя. Не давал спортсменам коктейлей, не видел, употребляли они его или нет, не знаю состав «Дюшеса». Что это? «Тут помню, а тут не помню», как в известном фильме?

РП: А, действительно, что это было?  

ДС: Я полагаю, не сошёлся в цене с кураторами. Намекнул на то, что всё может быть совершенно по-другому. Этим предопределил свою судьбу. Куда проще ликвидировать человека, чем оплачивать предъявленные ему многомиллионные иски за его ложь.

РП: Когда нам объявят о смерти Родченкова? 

ДС: В тот момент, когда это будет наиболее удобно. Подлинного Родченкова давно нет, а та кукла, которую нам подсовывают, выдавая за него, может выступать с новыми заявлениями, уйти в небытие в результате нервного срыва и дёшево обставленной суицидальной попытки. Всё! Это отыгранный персонаж, который в определённый момент стал обходиться очень дорого. 

РП: Заявление о его смерти может прозвучать в последний день Чемпионата Мира?

ДС: Красиво, театрально, но слишком очевидно. Хотя, может быть, на такой абсурдистский символизм и решатся.

РП: Про то, чтобы получить доступ к телу можно не мечтать?

ДС: На 101% нет. Вспомните Скрипалей: никого не пустили. Что там было? Можно знать только со слов западных «экспертов». А как умер Родченков мы, скорей всего, не узнаем никогда. Крематории в США работают круглосуточно.

Что ж. Поживём – увидим. Жаль, Родченков, похоже, нет.

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