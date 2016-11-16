Китайская угроза для Америки

Дональд Трамп формально вступит в должность президента Соединенных Штатов лишь в конце января, однако уже успел провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами. Среди них – и Владимир Путин, и председатель КНР Си Цзиньпин. Эксперты полагают, что приход к власти Трампа может ознаменовать новый этап в международной политике и ожидают изменений действий США на международной арене. Отношения с Россией также изменятся – по крайней мере, хуже не станут. Но главным вызовом для Соединенных Штатов станет вовсе не Россия, а Китай.

Китайские агентства распространили итог телефонного переговора Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. «В настоящее время китайско-американское сотрудничество имеет важный шанс и огромный скрытый потенциал, обе стороны должны усиливать согласованность, продвигать рост своей экономики и глобальной экономики, способствовать обменам и сотрудничеству в различных областях, с тем, чтобы народы наших стран получали больше реальных благ, чтобы придать динамику еще лучшему развитию китайско-американских отношений в дальнейшем», - приводит его слова ТАСС. Си Цзиньпин напомнил, что США и КНР являются двумя крупнейшими экономиками мира.

Торговая война

Разумеется, ни о чем другом в официальных пресс-релизах и не написали бы. Да и не мог официальный телефонный разговор иметь другое содержание. Об истинных намерениях всегда говорят дела. А они таковы, что главной задачей для поднятия экономики США Трамп назвал возвращение промышленного производства обратно в Штаты и создание рабочих мест внутри страны. Эта идея, собственно, была гвоздем предвыборной программы Трампа. А откуда выводить производство? Из Индии, Азии, и, в первую очередь, Китая. Дональд Трамп уверен, что после его избрания знаменитые телефоны Apple начнут собирать на родине, а не в Китае.

«Apple и другие крупнейшие компании начнут производить их iPhone, компьютеры и другую продукцию в Америке, не в Китае, не в других странах мира… Мы начнем производить в своей стране и создавать рабочие места, которые хороши для нашей страны», — сказал Трамп. Главное, по его словам – добиться того, что «американские машины будут гонять по дорогам, американские самолеты заполнят небо, американские корабли будут патрулировать моря». Первая мера, которую может предпринять новая американская администрация – повысить налоги на импорт товаров из Китая.

Китайцы, разумеется, восприняли эту часть предвыборной программы Трампа весьма настороженно, а на заявления о переносе производства Apple в Америку пригрозили принять «ответные меры», в случае, если США начнут против Китая торговую войну. Китаю есть чем ответить: например, отменить заказы на сборку американских «Боингов» и переориентироваться на Европу. «Упадут продажи автомобилей производства США и iPhone, а импорт кукурузы и соевых бобов будет запрещен. Кроме того, Китай может ограничить число своих студентов, обучающихся в американских ВУЗах», — сообщает китайское официальное издание Global Times. Так что быстро осуществить задуманное Трампу навряд ли удастся: потребуется немало лет и уж точно не один президентский срок, чтобы переориентировать экономику и не допустить резких обвалов из-за возможных действий Китая.

Битва за регион

Трамп неоднократно заявлял, что планирует вывести США из всех тех точек земного шара, где присутствие американцев сомнительно с точки зрения американских же интересов – например, из Украины. Есть еще одно направление, где США до недавнего использовали в своих интересах различные военные союзы и наращивали присутствие: Восточная Азия. Если США решат вывести часть войск из региона, у Китая есть шанс упрочить свое положение. В Японии, например, всерьез полагают, что изменившаяся картина мира откроет новые перспективы и России, и Китаю, но взамен – может пошатнуться безопасность в частности в Азии.

«Если в результате изоляционизма США снизится присутствие американских войск в Азиатско-Тихоокеанском регионе, КНР будет действовать более свободно в дипломатической и военной сфере, что может привести к одностороннему изменению статуса-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях», - приводит перевод статьи в крупной японской газете «Иомиури симбун» сайт ИноСМИ. Вместе с тем в дипломатическом курсе Трампа сохраняется много неясных моментов, поэтому некоторые эксперты отмечают, что Пекин, скорее всего, воздержится от провокационных действий, чтобы не раздражать нового американского лидера.

Точек, где интересы Китая и США могут схлестнуться, предостаточно. Это и северокорейская проблема, и Тайвань. Во время президентства Билла Клинтона в 1995-1996 году вспыхнул так называемый Тайваньский кризис, когда в регион был направлен американский авианосец в сопровождении боевых кораблей. Для Китая Тайвань – весьма чувствительное место. Изменившиеся отношения между Китаем и Тайванем не смогут не сказаться на отношениях между Китаем и США.

Соперничество с нулевым исходом между США и Китаем сделает конфликт между двумя странами более вероятным, считают аналитики из американского экспертного издания Project Syndicate. «Одним из потенциальных очагов напряженности будет программа Северной Кореи по ядерному оружию. США уже принимают меры, чтобы предотвратить нападение Северной Кореи на них или Южную Корею, путем расширения усовершенствованных систем ПРО. Новая администрация Трампа могла бы дополнить эти усилия военными действиями, чтобы усилить давление на Китай. Но любые действия по привлечению технологии создания ядерного оружия в Японию или на Корейский полуостров, то, что Трамп объявил приемлемым в ходе кампании, создали бы кризис в Северо-Восточной Азии, подобного которому мир не видел со времен Корейской войны».

Третий не лишний

Учитывая, что Китай и США, несмотря на давнее соперничество, сильно завязаны друг на друга с экономической точки зрения, ссориться с азиатским гигантом Трамп точно не будет. Ухудшение отношений между Россией и США в свое время толкнуло Кремль к поиску союзников именно в Азии, именно тогда Москва обратила свой взгляд на Пекин. Теперь же американцы вполне могут постараться наладить отношения с Россией, чтобы вместе противостоять Китаю.

Пока что сотрудничество между Китаем и Россией развивается довольно успешно. Не далее, как в сентябре, в Южно-Китайском море прошли совместные российско-китайские военно-морские учения. Конечно, дружба между Москвой и Пекином скорее вынужденная: у Китая имеются планы не только на Дальний Восток, но и на Арктику, и в России об этом не забывают. Причем планы в первую очередь торгово-экономического характера, что для Москвы также может быть весьма ощутимо. Однако союз с Россией был важен и Китаю – частые встречи на высшем уровне свидетельствуют об этом как нельзя лучше.

Интересно, что почти месяц назад американские военные высказали мнение, что война между Китаем и Россией «практически неизбежна». Эти слова прозвучали на ежегодной конференции Ассоциации Армии США в Вашингтоне, сообщает издание The Independent. По оценкам военных, с учетом того, как сильно изменилось вооружение за последние годы, война будет очень быстрой, кровопролитной и приведет к большому количеству жертв. По словам генерал-майора Уильяма Хикса, успехи России и Китая в модернизации средств ведения войны впечатляют, а значит, и американцам придется всерьез озаботиться состоянием своего военного аппарата, чтобы подготовиться к войнам таких масштабов. Впрочем, если американцам удастся осуществить свой излюбленный прием – заставить других воевать, а самим дистанцироваться от битвы, то тратить средства на такую модернизацию и не придется. Это было бы очень ловким ходом – заставить два потенциальных полюса силы бодаться между собой, а самим – самоустраниться от глобальной роли (напоказ, разумеется), чтобы заняться собственными проблемами. Что, в свою очередь, в перспективе позволит занять вершину горы с минимальными издержками.

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