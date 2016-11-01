Карта бита

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фото: subscribe.ru

фото: subscribe.ru

Война компроматов между Трампом и Клинтон вышла к финишной черте

Не успели утихнуть страсти вокруг сексуальных домогательств Трампа и использования личной почты в служебных целях Клинтон, как Америку потряс новый скандал. Федеральное бюро расследований обвинили в… связях с Россией и лично Путиным. А причина тому – возобновление расследования истории с личной перепиской госпожи Клинтон в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Причем сексуального характера, что не удивительно. Рейтинги Клинтон поползли вверх после обнародования записи, где Трамп, в далекие времена, когда еще не помышлял о кресле президента, предался откровениям о том, легко ли миллионеру клеить женщин. Подсказка: конечно, легко. Чем Трамп вовсю пользовался. В итоге от него отвернулись даже однопартийцы. Безусловно, такой сильный удар по репутации Трампа мог стоить ему победы. Но что-то подсказывало, что главные сюрпризы предвыборной гонки еще впереди, и вскоре уже госпоже Клинтон придется оправдываться. Так и случилось. Напомним, на минувших выходных в Штатах разразился скандал после сообщения о том, что против Клинтон вновь может быть возобновлено закрытое летом этого года дело об использовании личной почты в служебных целях. Новым фактом стали обнаруженные недавно на почте мужа помощницы Клинтон, Энтони Винера, фотографий сексуального характера, которые он рассылал несовершеннолетней девушке. Следователи, изучив почту Винера, нашли там, помимо прочего, диалоги с женой под грифом «секретно». В результате министерство юстиции США выдало ордер на проверку писем Хиллари Клинтон, а следователи направили в Конгресс уведомление о том, что дело может быть вновь открыто. Трамп охарактеризовал происходящее как «крупнейший скандал со времен Уотергейта» и заодно припомнил свое обещание, данное во время теледебатов, отправить Клинтон за решетку. Хиллари сделала вид, что удивлена. «Должно быть, вы слышали о письме, которое представил директор ФБР?» – обратилась она к залу во время встречи со своими сторонниками. «Вероятно, у вас, как и у меня, возникло несколько вопросов. Это правда странно – заявлять о чем-то подобном, предоставив так мало информации, непосредственно перед выборами», – цитирует ее слова ТАСС. Разумеется, демократами в ход был вновь пущен единственный аргумент: ФБР работает на Россию. Демократы вообще на протяжении всей предвыборной кампании только и делают, что обвиняют Трампа в связях с Кремлем. Но обвинить в этом не бизнесмена, а целое ведомство – что ж, пожалуй, большего плевка в лицо американской демократии за всю ее историю не было. При этом сами федералы без дела не сидели. Все обвинения со стороны Демократической партии в адрес Трампа были проверены. Как пишет The New York Times, ФБР не выявило «ни одной нити», которая могла бы связать кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с российскими властями. Было проверено все. Финансовые связи самого Трампа, его ближайших советников. Должностные лица органов правопорядка говорят, что ни одно из расследований пока не выявило ни одной нити, которая бы связывала Трампа с правительством России. Агенты проверяли советников, близких к Трампу, возможные деловые контакты с российскими финансистами, а также тех, кто был замешан во взломе компьютеров Демократической партии, - пишет газета. Похоже, Клинтон зря планирует праздновать победу. Поспешила она и с заказом на праздничный фейерверк в Нью-Йорке – об этом пишут американские журналисты. Местные СМИ приводят мнение пожарных, недовольных самоуверенностью Клинтон. Впрочем, как предположил один из сотрудников пожарного департамента, если Клинтон проиграет – она вполне сможет продать уже оплаченное мероприятие своему сопернику за полцены. Шансы занять президентское кресло у Клинтон, между тем, по-прежнему высоки. Рейтинги (при том, не все) показывают лишь небольшое опережение ее Трампом, а значит, на сцену может выйти хорошо знакомый россиянам прием под названием «подтасовка выборов». Наивно полагать, что «карусели» и «вбросы» существуют только у нас. Например, демократы на данный момент активно добиваются запрета на мониторинг выборов на избирательных участках для представителей Республиканской партии аж в четырех штатах – Невада, Огайо, Аризона и Пенсильвания. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов 30 лет в политике госпожи Клинтон. На ее стороне – весь административный ресурс. А Трамп – человек в политике новый. Но даже если Трамп проиграет, Клинтон может грозить импичмент вскоре после того, как она займет президентское кресло. Уголовное дело о разглашении гостайны – это будет покруче телочек Трампа.
Теги:
Места: США
События: выборы
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