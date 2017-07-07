Хвастовство Ким Чен Ына
Хвастовство Ким Чен Ына

Северная Корея достигла больших успехов, но не смогла создать современные ядерные силы

Руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который произошел утром 4 июля и вновь взбудоражил мир. Северокорейский лидер назвал испытание ракеты «набором подарков для янки по случаю Дня независимости США». Появление МБР в арсенале стратегических войск Корейской народной армии (КНА) способно изменить баланс сил в регионе, однако успешность проведенного пуска вызывает большие сомнения.

Первые сообщения об испытании баллистической ракеты КНДР появились в японских и южнокорейских СМИ. В Токио и Сеуле определили время и место пуска — около 9.40 (3.40 мск), район города Кусонг, пограничная с КНР провинция Пхёнан-Пукто (северо-западная часть страны). Согласно появившейся информации в первой половине дня 4 июля, ракета пролетела более 900 километров и упала примерно в 300 километрах от японского берега (исключительная экономическая зона).

При этом утверждалось, что северокорейская ракета поднялась на высоту в 2,5 тысячи километра. Данный показатель имеет ключевое значение при определении дальности и типа ракеты. 14 мая 2017 года КНДР испытала «Хвансон-12», предположительная дальность которой составляет 4 тысячи километров. Ракета была запущена по навесной траектории, то есть при запуске находилась в вертикальном положении, и впервые за историю испытаний поднялась на высоту 2 111 километр. По обычной траектории она могла бы поразить цель на расстоянии примерно четыре тысячи километров.

Общепринятая классификация баллистических ракет предполагает деление на три типа. За основу взят Договор о ликвидации РСМД 1987 года, заключенный между СССР и США, который выделяет баллистические ракеты малой дальности (500-1000 километров) и средней дальности (1000-5500 километров). Таким образом, ракета, способная поражать цели на расстоянии свыше 5,5 тысячи километра, «автоматически» зачисляется в класс межконтинентальных.

Источники в Японии и Южной Корее не стали указывать тип ракеты, запущенной 4 июля. Однако если северокорейская ракета «пробила» потолок в 2,5 тысячи километра, то это означает, что по обычной траектории ее дальность может превышать 5 тысяч километров. Отсюда можно сделать два вывода: у Пхеньяна мог появиться полноценный арсенал ракет средней дальности, либо в День независимости США действительно был испытан образец МБР.

Руководство КНДР не спешит делать публичные заявления после испытаний, которые оно признает успешным, и, как правило, оглашает информацию в тот момент, когда мировые СМИ увлечены изобретением всевозможных предположений: «Что на этот раз испытала Северная Корея?», «Куда сможет долететь эта ракета?», «Какой сигнал Ким Чен Ын посылает миру?».

Ближе к полдню по московскому времени северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение о том, что 4 июля была испытана межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», которая, как и «Хвасон-12», была запущена по навесной траектории.

«Запущенная ракета пролетала за 39 минут по намеченной полетной орбите и точно ударила указанную акваторию цели в открытом море Корейского восточного моря. Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран. «Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась до 2,802㎞ (максимальной вершины) и пролетела 933 км», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом пуска МБР и признал испытание успешным. «КНДР, как величественная ядерная держава, обладающая ядерным оружием могущественнейшей межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар в любую точку мира, будет пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США и надежно защищать мир и стабильность Корейского полуострова и региона», — подчеркнуло ЦТАК.

3 июля КНДР отпраздновала День стратегических войск Корейской народной армии (КНА). Газета Трудовой партии «Нодон синмун» вышла с материалом о том, что северокорейские ракетчики способны ударить «по любой точке земного шара». Ранее правительственные СМИ неоднократно сообщали о готовящемся испытании МБР, а Ким Чен Ын — грозил ударить по США в случае провокации или нападения.

Вот, что на этот раз заявил лидер Северной Кореи: «КНДР не будет обсуждать проблему ядерных вооружений и баллистических ракет за столом переговоров и не откажется от укрепления ядерных сил до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике в отношении Пхеньяна… Стратегическая позиция КНДР вышла на новый уровень благодаря тому, что страна обладает атомной и водородной бомбами, а также межконтинентальной баллистической ракетой».

Воинствующая риторика и бравада — отличительные черты северокорейского режима, где господствует «единственно правильная» доктрина развития страны. По разным данным, 30-70% экономики КНДР так или иначе задействованы в укреплении обороноспособности, причем создание МБР, способной долететь до берегов США, является главным приоритетом военного строительства.

К порядкам в Северной Корее можно относиться по-разному, но сохранение антиамериканского оплота на Корейском полуострове уравновешивает силы в регионе. Пхеньян отвлекает военные ресурсы США и их союзников — Японии и Южной Кореи. Очевидно, что за КНДР с репутацией «ядерного хулигана» Китай и Россия заступаться не будут. Единственный способ для Пхеньяна сохранить суверенитет — иметь в арсенале МБР или как минимум тактическое ядерное оружие, способное ударить по «проамериканским» соседям.

За минувшие шесть лет правления Ким Чен Ына Северная Корея достигла больших успехов в создании ракетно-ядерных вооружений. Постоянные испытания — показатель активной работы на этом направлении. Однако Пхеньян явно преувеличивает успехи. Как указывают эксперты, ядерные силы КНДР находятся примерно на уровне 1960-х годов, если сравнивать их со стратегическими войсками СССР. С большой вероятностью, все северокорейские ракеты уязвимы для современных ПВО и не обладают должной точностью.

«Хвансон-14», которая была испытана 4 июля, по всей видимости, не является МБР, по крайней мере, утверждать что-либо еще рано. Мало, кто обратил внимание, что данные Минобороны РФ сильно расходятся с информацией из Токио и Пхеньяна о высоте и дальности полета «межконтинентальной ракеты». Как сообщили на Фрунзенской набережной, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела лишь 510 километров, упав в центральной части Японского моря.

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», — пришло к выводу российское военное ведомство. В Минобороны подчеркнули, что никакой опасности для РФ испытание не представляло. Скорее всего, Пхеньян по-прежнему лишен главного козыря — МБР, а новые заявления Ким Чен Ына являются типичным азиатским хвастовством.

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