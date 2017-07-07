Хвастовство Ким Чен Ына

Руководитель КНДР Ким Чен Ын объявил об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который произошел утром 4 июля и вновь взбудоражил мир. Северокорейский лидер назвал испытание ракеты «набором подарков для янки по случаю Дня независимости США». Появление МБР в арсенале стратегических войск Корейской народной армии (КНА) способно изменить баланс сил в регионе, однако успешность проведенного пуска вызывает большие сомнения.

Первые сообщения об испытании баллистической ракеты КНДР появились в японских и южнокорейских СМИ. В Токио и Сеуле определили время и место пуска — около 9.40 (3.40 мск), район города Кусонг, пограничная с КНР провинция Пхёнан-Пукто (северо-западная часть страны). Согласно появившейся информации в первой половине дня 4 июля, ракета пролетела более 900 километров и упала примерно в 300 километрах от японского берега (исключительная экономическая зона).

При этом утверждалось, что северокорейская ракета поднялась на высоту в 2,5 тысячи километра. Данный показатель имеет ключевое значение при определении дальности и типа ракеты. 14 мая 2017 года КНДР испытала «Хвансон-12», предположительная дальность которой составляет 4 тысячи километров. Ракета была запущена по навесной траектории, то есть при запуске находилась в вертикальном положении, и впервые за историю испытаний поднялась на высоту 2 111 километр. По обычной траектории она могла бы поразить цель на расстоянии примерно четыре тысячи километров.

Общепринятая классификация баллистических ракет предполагает деление на три типа. За основу взят Договор о ликвидации РСМД 1987 года, заключенный между СССР и США, который выделяет баллистические ракеты малой дальности (500-1000 километров) и средней дальности (1000-5500 километров). Таким образом, ракета, способная поражать цели на расстоянии свыше 5,5 тысячи километра, «автоматически» зачисляется в класс межконтинентальных.

Источники в Японии и Южной Корее не стали указывать тип ракеты, запущенной 4 июля. Однако если северокорейская ракета «пробила» потолок в 2,5 тысячи километра, то это означает, что по обычной траектории ее дальность может превышать 5 тысяч километров. Отсюда можно сделать два вывода: у Пхеньяна мог появиться полноценный арсенал ракет средней дальности, либо в День независимости США действительно был испытан образец МБР.

Руководство КНДР не спешит делать публичные заявления после испытаний, которые оно признает успешным, и, как правило, оглашает информацию в тот момент, когда мировые СМИ увлечены изобретением всевозможных предположений: «Что на этот раз испытала Северная Корея?», «Куда сможет долететь эта ракета?», «Какой сигнал Ким Чен Ын посылает миру?».

Ближе к полдню по московскому времени северокорейское агентство ЦТАК опубликовало сообщение о том, что 4 июля была испытана межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14», которая, как и «Хвасон-12», была запущена по навесной траектории.

«Запущенная ракета пролетала за 39 минут по намеченной полетной орбите и точно ударила указанную акваторию цели в открытом море Корейского восточного моря. Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран. «Межконтинентальная баллистическая ракета поднялась до 2,802㎞ (максимальной вершины) и пролетела 933 км», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын лично наблюдал за процессом пуска МБР и признал испытание успешным. «КНДР, как величественная ядерная держава, обладающая ядерным оружием могущественнейшей межконтинентальной баллистической ракетой, способной нанести удар в любую точку мира, будет пресекать в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны США и надежно защищать мир и стабильность Корейского полуострова и региона», — подчеркнуло ЦТАК.

3 июля КНДР отпраздновала День стратегических войск Корейской народной армии (КНА). Газета Трудовой партии «Нодон синмун» вышла с материалом о том, что северокорейские ракетчики способны ударить «по любой точке земного шара». Ранее правительственные СМИ неоднократно сообщали о готовящемся испытании МБР, а Ким Чен Ын — грозил ударить по США в случае провокации или нападения.

Вот, что на этот раз заявил лидер Северной Кореи: «КНДР не будет обсуждать проблему ядерных вооружений и баллистических ракет за столом переговоров и не откажется от укрепления ядерных сил до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике в отношении Пхеньяна… Стратегическая позиция КНДР вышла на новый уровень благодаря тому, что страна обладает атомной и водородной бомбами, а также межконтинентальной баллистической ракетой».

Воинствующая риторика и бравада — отличительные черты северокорейского режима, где господствует «единственно правильная» доктрина развития страны. По разным данным, 30-70% экономики КНДР так или иначе задействованы в укреплении обороноспособности, причем создание МБР, способной долететь до берегов США, является главным приоритетом военного строительства.

К порядкам в Северной Корее можно относиться по-разному, но сохранение антиамериканского оплота на Корейском полуострове уравновешивает силы в регионе. Пхеньян отвлекает военные ресурсы США и их союзников — Японии и Южной Кореи. Очевидно, что за КНДР с репутацией «ядерного хулигана» Китай и Россия заступаться не будут. Единственный способ для Пхеньяна сохранить суверенитет — иметь в арсенале МБР или как минимум тактическое ядерное оружие, способное ударить по «проамериканским» соседям.

За минувшие шесть лет правления Ким Чен Ына Северная Корея достигла больших успехов в создании ракетно-ядерных вооружений. Постоянные испытания — показатель активной работы на этом направлении. Однако Пхеньян явно преувеличивает успехи. Как указывают эксперты, ядерные силы КНДР находятся примерно на уровне 1960-х годов, если сравнивать их со стратегическими войсками СССР. С большой вероятностью, все северокорейские ракеты уязвимы для современных ПВО и не обладают должной точностью.

«Хвансон-14», которая была испытана 4 июля, по всей видимости, не является МБР, по крайней мере, утверждать что-либо еще рано. Мало, кто обратил внимание, что данные Минобороны РФ сильно расходятся с информацией из Токио и Пхеньяна о высоте и дальности полета «межконтинентальной ракеты». Как сообщили на Фрунзенской набережной, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров и пролетела лишь 510 километров, упав в центральной части Японского моря.

«Параметрические данные полета баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности», — пришло к выводу российское военное ведомство. В Минобороны подчеркнули, что никакой опасности для РФ испытание не представляло. Скорее всего, Пхеньян по-прежнему лишен главного козыря — МБР, а новые заявления Ким Чен Ына являются типичным азиатским хвастовством.

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