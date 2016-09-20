Гуманитарный расстрел

Международные организации заявили о приостановке работы по гуманитарному направлению в Сирии из-за инцидента с обстрелом колонны. Как заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке, ООН приостанавливает отправку всех без исключения конвоев с гуманитарной помощью в Сирию из соображений безопасности. Сирийский Красный полумесяц также заявил о приостановке работы в Алеппо на три дня в знак протеста против нападения на гуманитарную колонну.

Инцидент произошел 19 сентября. Совместная колонна из 31 грузовика Сирийского Красного полумесяца (аналог «Красного креста» в мусульманских странах) и ООН подверглась обстрелу неподалеку от Алеппо. В результате погиб один сотрудник (по некоторым данным – 12), также несколько человек были ранены. Колонна намеревалась доставить гуманитарную помощь в окрестности Алеппо и Хомса для более чем 160 тысяч человек. При этом у конвоя были все необходимые разрешения для передвижения по этой территории.

Кто стоит за обстрелом – до сих пор не ясно. Американцы утверждают, что обстрел велся с воздуха, то есть был полноценным авиаударом, обвинив в этом Россию. О том, что за инцидентом стоит Сирийская армия, заявила Саудовская Аравия. При этом США заявили, что непричастны к этому нападению, равно как и их союзники. Реакция ООН была более сдержанной: по словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако «различные источники» подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий, сообщает ТАСС.

Россия отвергла обвинения американской стороны в причастности к обстрелу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что информацию об обстреле проверяют российские военные и в самое ближайшее время смогут выступить с заявлением. Также он добавил, что вчера вечером боевики «Джебхат-ан-Нусры» в ряде районов перешли в наступление. «Мы знаем, что сирийские вооруженные силы, которые на протяжении всей недели были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие, были вынуждены давать ответ на это наступление. Мы понимаем, что подобные действия ставят под угрозу вообще весь процесс, и с сожалением мы констатируем, что за истекший период, а именно срок, который уже превысил неделю, нашим американским коллегам так и не удалось провести размежевание террористов от так называемой умеренной оппозиции. Ситуация вызывает очень серьезную озабоченность», — добавил Песков.

Ситуация в Сирии в последние дни крайне напряженная. Режим перемирия продержался всего неделю и фактически сорван, надежды на его возобновление очень слабые. Не далее, как в субботу, самолеты коалиции под руководством США нанесли серию авиаударов по позициям сирийской армии. Они удерживали стратегический участок близ Дейр-эз-Зора, на протяжении длительного времени находясь в окружении боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство». В результате погибли 62 военнослужащих, свыше 100 человек были ранены. Пентагон заявил, что операция не была заранее запланирована, целью авианалета должны были стать боевики, а не Сирийская армия, и «выразили сожаление».

При этом американцы всерьез были уверены, что данная «ошибка» никак не повлияет на сотрудничество с Россией в сирийском вопросе. «Что касается несчастного случая с определением цели, который произошел на прошлой неделе… Вы знаете, такие вещи происходят, не существует такого понятия, как военные действия без ошибок», — заявил генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула, его слова цитирует агентство Sputnik. «Это прискорбно, но мы не должны позволить этому встать на пути совместной работе по борьбе с ИГ», добавил он.

Однако после обстрела гумконвоя США резко изменили свою риторику. «Соединенные Штаты будут поднимать вопрос с Россией. Учитывая вопиющие нарушение прекращения огня, мы пересмотрим перспективы сотрудничества с России», — сказал представитель Госдепартамента США Джон Кирби. Как передает ТАСС, по версии представителя внешнеполитического ведомства, США «более недели убеждали Москву выполнять обязательства, которые были приняты в Женеве, с целью облегчения» предоставления сирийцам беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. «И более недели сирийский режим вновь и вновь запрещал въезд гуманитарным конвоям ООН, препятствуя тому, чтобы они поставили необходимые продукты питания, воду и медикаменты нуждающимся сирийским гражданам», - говорится в заявлении.

Получается, намеренный (пусть и ошибочный) расстрел американцами позиций Сирийской армии – всего лишь досадное недоразумение, а неизвестно кем осуществленный обстрел гуманитарного конвоя – однозначно вина России и повод к пересмотру всей совместной политики по Сирии. Обстрел гумконвоя может стать формальным и долгожданным поводом для проведения военного трибунала над режимом Башара Асада, а то и лично над Владимиром Путиным. Такое мнение выразил известный блогер и аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид). Он считает, что Путин четко идет по пути Милошевича, а у Запада вполне хватит терпения дождаться, пока он перестанет быть действующим президентом, и рано или поздно ему обязательно предъявят обвинения.

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