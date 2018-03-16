ЧП в Гудаури. Эхо трагедии 1990 года

«Высокий дом, широкий двор седой Гудал себе построил...» — считается, что имя одного из своих героев Михаил Лермонтов придумал, посетив это славное грузинское местечко — Гудаури.

Сегодня здесь пострадали 9 человек в результате обрыва троса на канатной дороге. Произошедшее стало эхом трагедии, случившейся 27 лет назад. Тоже в Грузии — в Мтацминдском парке, где погибли 19 человек. Большинство из погибших дети из 5-й средней школы г. Алахциха, для которых экскурсия «под небеса» должна была стать наградой за прилежную учебу.

Все случилось в первый летний день 1990 года, когда весь мир в 40-й раз отмечал День защиты детей.

Как это произошло?

Фото: Sputnik Грузия

Один из старых тросов неожиданно порвался. На смертельно опасной высоте лишились крепления сразу… две кабины с детьми.

В момент трагедии один из вагончиков поднимался вверх. А другой, напротив, опускался и находился в момент обрыва троса ниже. Звук разорвавшегося каната, крики ужаса находившихся в кабинках детей и взрослых…

Гондола, расположенная ниже, первой устремилась вниз и — спустя считанные мгновения! — с гулким чудовищным звуком ударилась о станцию. Люди, находившиеся в ней, были травмированы, но еще живы…

Повзрослев, 9-летняя русская девочка Алеся, находившаяся в момент катастрофы с родителями на балконе, расположенного под канатной дорогой шестиэтажного здания, будет вспоминать о самой страшной картине в своей жизни.

Она увидела, как второй «небесный вагончик» на полном ходу врезался в нижний и — словно гильотина! — разрубил его напополам. Одна из частей конструкции полетела на крыши домов. Взрослые, из числа сопровождающих, а также дети, находившиеся внутри, упали вниз. Кто-то на крыши… кто-то во двор.

В это время в той половине гондолы — которая все еще осталась на высоте! — отчаянно молили о спасении плачущие дети, из последних сил цепляясь руками за осколок, казалось бы, прочной, но не выдержавшей сокрушительного удара кабины итальянского производства.

Еще молодой в те годы Давид пришел на канатную дорогу в тот злополучный день, чтобы порадовать ребенка ближайших родственников! Вдвоем они находились в «торпедировавшей» и расколовшей надвое нижнюю кабинку гондоле, которая обрушилась на нижнюю кабинку после подъема вверх.

Позже он вспоминал, что в момент начала стремительного скольжения в пропасть проводник вдруг закричал:

— На пол! Всем лечь на пол! – и пытался предотвратить беду, отчаянно работая уже не функционировавшим тормозом.

Однако многие из почувствовавших стремительное движение вниз, не видели в падении на дно гондолы никакого смысла и… пытались спастись из кабинки, оказавшейся «капсулой смерти», прыгая в бездну. Но высота, на которой они находились, не оставила им шанса на спасение.

Давид выжил, обретя проблемы с позвоночником на всю жизнь… Находившийся с ним малыш, к величайшему сожалению, нет. Самыми тяжелыми минутами в жизни мужчины были мгновения, когда он, окровавленный, шел к телефону, чтобы сообщить о случившемся матери погибшего малыша. Трагические моменты катастрофы он видит во снах и сегодня.

Другие люди, спасшиеся счастливым образом, вспоминали, как уступили свое местечко в одной из заполненных под завязку гондол симпатичным девчонкам-близняшкам…

Почему это произошло 27 лет назад?

Почти два десятка жертв! И тем, кто, млея от ужаса, наблюдал за происходящим из окон расположенных ниже зданий, и тем, кто был в кабинках, но остался жив, произошедшее казалось диверсией. Предпосылки думать так были. Дело обретало странный оттенок. Пострадавших словно огораживали друг от друга, лишая возможности собираться, обмениваться информацией и делать выводы…

«Диверсией» была обыкновенная халатность.

Как оказалось, за два года до трагедии канатная дорога, на которой так нелепо погибли учащиеся грузинской средней школы, была «виртуозно» реконструирована по проекту одного из ведущих грузинских инженеров. Три опорных вышки заменили двумя. Более низкую (высотой в 20 метров) заменили на 25-метровую.

Закупили дорогие и более тяжелые итальянские кабинки (гондолы), имевшие прямоугольную форму, в которых, согласно правилам техники безопасности, должно было находиться не более 40 человек. А вот старенький трос не поменяли! Вот и не выдержал канат перегруза, ведь в момент падения кабинка, которая была расположена ниже, насчитывала 46 пассажиров. А в верхней было 47…

Почему это повторяется сегодня?

Как ни крути, происшествия в Мтацминдском парке и на курорте Гудаури похожи. Как и 27 лет назад люди в момент аварийной остановки движения на канатной дороге, начали прыгать вниз и получали травмы. К счастью, погибших нет.

Сейчас в больницах находятся 9 пострадавших, которым госорганы Грузии уже пообещали оказать всестороннюю помощь. Среди пострадавших двое россиян, получивший тяжелые травмы украинец, а также трое его менее пострадавших соотечественников. Граждане Швеции и Грузии. Хочется верить, что всем им будет оказана надлежащая помощь, невзирая ни на какую напряженность в отношениях между нашими странами.

Что было ошибкой на сей раз? Переполненность кабин? Ненадежность тросов? Ответы на эти вопросы в ближайшее время должны дать грузинские следователи.

«Русская Планета» будет следить за развитием событий.

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