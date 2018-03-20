Как голосовали в главных диктатурах Европы и Азии
Как голосовали в главных диктатурах Европы и Азии

Корреспондент РП отправился выбирать российского президента туда, где русским жить хорошо

Для свободного голосования граждан Российской Федерации на выборах президента в 2018 году были созданы беспрецедентные условия. Голосовать можно было, где душа пожелает! — хоть в Белоруссии, хоть в Зимбабве, хоть в КНДР.

Свой выбор можно было сделать до 12 марта, заглянув на сайт http://www.gosuslugi.ru

Фото: gosuslugi.ru

Не отходя от «кассы» (личного ПК или смартфона) каждый гражданин РФ мог оформить заявление, указав то место на планете, где в означенный день (18 марта) и удобный для него час (с 8 до 20) он мог «волеизъявиться по полной». 

Проводя эксперимент, Ваш покорный слуга избрал Минск, куда я и направился 18 марта. В течение нескольких минут система обработала мое заявление и сформировала его «распечатываемую часть», которую вместе с паспортом гражданина Российской Федерации я, как избиратель, должен был предъявить на выборах по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская, 1а.

Очень удобно! С маленькой  поправкой: назад хода не было. И, если бы я решил подать голос за одного из кандидатов в другом месте, то такой возможности я бы уже не получил.

Для голосования в Республике Беларусь (таково официальное название страны, которую мы с советских времен привычно называем Белоруссия) в стране были созданы все условия.

И с учетом того, что в этой стране проживает более 100 000 не просто русских людей, а граждан Российской Федерации, имеющих помимо паспорта гражданина РФ белорусский вид на жительство или разрешение на временное проживание…

Фото: соцсети

Фото: соцсети

…пунктов для голосования здесь было по-настоящему много. Аж 13!  

В метрополитене и на улицах городов можно было увидеть объявления, приглашающие граждан РФ, постоянно или временно проживающих (либо временно находящихся на территории Республики Беларусь) сделать выбор на одном из участков.

Фото: минский метрополитен, РП

Что удивительно, проголосовать здесь можно было даже… досрочно, чего нельзя было сделать на территории РФ. Как оказалось, некоторые российские граждане, находившиеся в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре, сделали свой выбор еще 11 марта, предъявив документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Объяснить массовость пребывания россиян на территории Белоруссии достаточно просто. «Русскому человеку жить в Беларуси лучше, чем в России!» - как-то обмолвился президент этой страны Александр Лукашенко. И, если даже соврал, то совсем чуть-чуть.

Пересекая границу, можно навсегда забыть о мигрантах из Средней Азии. Правда, о российских зарплатах тоже. В Минске учитель и ветеран труда со стажем работы в 55 лет получает примерно 17-18 тысяч рублей. Пенсии на уровне средних по России 11 000 – 13000.

Если сложить… не так и плохо. Но до уровня зарплаты дворника Равшана, подметающего двор на улице Аносова в Москве, все же, не дотягивает. В стране пугающе чисто. Но порядок на сияющих чистотой улицах наводится руками трудолюбивых белорусов.

Граждане России, имеющие вид на жительство в этой стране, во многом приравнены к белорусским гражданам. Они не могут работать на госслужбе и служить в органах охраны правопорядка, именуемые здесь по старинке (милиция и КГБ). Зато получают бесплатное во всех отношениях медицинское обслуживание, которое далеко от израильского, но вполне конкурентно с российским. В Белоруссии нет страховых полисов: приходи да лечись, коль ты россиянин, имеющий вид на жительство!

Расслабляться, однако, не нужно. Каждый иностранный гражданин в Белоруссии (в том числе, и российский) «на крючке» у милиции. Как рассказала корреспонденту РП не пришедшая на избирательный участок жительница Минска, Александра, милиционеры регулярно интересуются, проживает ли российская гражданка по указанному в виде на жительство адресу постоянной регистрации в столице Белоруссии (за проживание иностранца в ином, неизвестном властям месте, штраф и выдворение с запретом въезда на N-ное количество лет).

Лишиться вида на жительство и быть изгнанным из этой страны можно за троекратно зафиксированное в течение 1 года нарушение правил дорожного движения, а также… за тунеядство!

Не работающего и не имеющего подтвержденного источника дохода в Республике Беларусь без уважительной причины россиянина могут «попросить» из страны после 6 месяцев «битья русских баклуш».

Однако, расписав прелести и красоты «Синеокой», вернемся к нашим выборам. 

…Прибыв в российское посольство к 8 утра в день выходной и воскресный, я, грешным делом, надеялся, что буду первым. Ан нет!

Фото: РП

Уже в 8 утра к озаренному лучами все еще холодного белорусского солнца дипломатическому представительству РФ длинной вереницей стекались русские люди, предъявлявшие двум добрым молодцам в штатском, стоявшим у рамки металлоискателя, свои «краснокожие паспортины».

Предъявил и я свой документ, удостоверяющий личность, уже через считанные минуты, оказавшись на территории своей страны, расположенной в самом сердце другой.

Со стендов взирали лица «самовыдвиженца» и других кандидатов, ставших родными за время предвыборных баталий.

Фото: РП

Уже через минуту на руках у меня был заветный бюллетень. И шагнув в кабину, я сделал непростой выбор.

В первые часы работы организация выборов российского президента на территории белорусского государства выглядела более чем скромно. Даже бедненько. Никакого «дыма коромыслом». Никаких тебе танцев в русских народных костюмах. Никаких самоваров с медведями. Из угощений – так и не заработавшая к моменту моего ухода из родного посольства кофеварка да пряники в русском стиле по полтора белорусских рубля (40₽) за штуку.

Фото: РП

То ли дело выборы белорусского президента, на которых мне приходилось бывать в иные времена, когда на избирательных участках была и пресловутая — никогда не заканчивающаяся! — белорусская «чарка со шкваркой» для поднятия настроения соответствующей части электората и куры гриль на вертелах.

Впрочем, к обеду дело пошло на лад! И соотечественники, голосовавшие в российском посольстве в Минске в течение дня, наблюдали как «дорогие, понимаешь, россияне» выстраивались в очередь к избирательным урнам, приводя с собой детей и внуков!

Фото: Onliner.by

Когда еще побываешь в родном посольстве, на родной, можно сказать, русской земле, коей формально считается территория дипломатического представительства России, если не на выборах? Теперь только через 6 лет.

Фото: Onliner.by

Фото: Onliner.by

Русских людей потчевали «вкусными осетинскими пирогами».

Фото: Onliner.by

И почему-то грузинским лимонадом.

Фото: Onliner.by

При воспоминании о событиях 2008 года смотрелось чуть-чуть «циничненько». Но ведь всем известно, что белорусский лидер, гениальный мастер дипломатии, всесторонне извлекает выгоду из хороших взаимоотношений и с Евросоюзом, и с Россией, умудрившись не признать не только независимость Осетии и Абхазии, но и… вхождение в состав РФ Крыма.

С Крымом, кстати, история уникальна! Непризнанный Белоруссией Крым в составе РФ здесь запрещен даже на уровне кино. Чтобы не испортить отношений с Украиной и Евросоюзом, здесь не только не стали показывать скандально известную кинокартину «Крым» в кинотеатрах, но и блокировали демонстрацию этой картины 17 марта на Первом канале, заменив ее фильмом об Олеге Табакове.

Но – к слову! – за Путина в Белоруссии проголосовало не «каких-нибудь 76%», а целых 83%. А в целом политические предпочтения россиян, проживающих или временно находящихся на территории Белоруссии, распределились так.

Фото: соцсети

Общее число проголосовавших россиян невелико. Зато количество одобривших передовые идеи Русского Мира – слегка зашкаливает даже по сравнению с российской статистикой!

А вот явка россиян на выборах в Северной Корее была 100%-ной.

И дело не в одной лишь дисциплине. Хотя все 112 сотрудников российского посольства и членов их семей, включая принимавшего участие в выборах первый раз в жизни Алексея Салтыкова, которого поприветствовал и поздравил сам чрезвычайный и уполномоченный посол А.Мацегора, проголосовали, как один.

Дело в том, что в КНДР проживает — па-пам! — всего 1 не имеющий отношения к российском посольству россиянин. Зовут его Владимир Ли.

Кто он? И какой выбор сделал этот человек, избравший для себя более такую экзотику, как жизнь в Северной Корее?  Он был немногословен и заявил, что голосовал за сильную и процветающую страну, в которой живут и работают его родные братья. И, в общем-то, не трудно догадаться, каков был этот выбор.

Таким было голосование в «главных диктатурах» Европы и Азии.

Скромненько, по-русски и, главное, со вкусом.

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