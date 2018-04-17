Голливудская улыбка апокалипсиса

С какого момента все это началось, когда война перестала восприниматься самым глобальным вселенским ужасом и кошмаром? Когда Вторая мировая перешла в разряд чуть ли не комикса, а Карибский кризис стал представляться своеобразным анекдотом? Когда произошло отчуждение от войны, ее виртуализация, когда она стала превращаться в бодрую картинку в латексных нарядах?

Может быть, в разряд шоу ее записали после фейковой программы СОИ и последовавшей за ней сагой «Звездные войны». Сейчас даже некоторые горячие головы утверждают, что с помощью тех картинок Штатам удалось подорвать дух Советского Союза вместе с его экономикой. Или когда гуманитарные бомбардировки Ирака и Югославии превратились в зрелищный видеоряд, собирающий огромную аудиторию. Быть может, это следствие подмены эмоций, когда страх и ужас, боль – это что-то понарошку или очень локально, как палец в двери прищемил.

Отчуждению от ужасов войны многим поспособствовала и виртуальная, компьютерная реальность: мочи в стрелялке-бродилке злобных упырей, у тебя много жизней, которые за усердие еще добавятся. Нажимай на пульт джойстика, сидя в комфортном и безопасном кабинете менеджера среднего звена, твой верный дрон сделает свое дело во имя свободы и демократии…

Страны западного мира и, в первую очередь, Штаты со времен вьетнамского момента истины искали аватара от ужасов войны, футляр от страха и боли. Антивоенное движение давно не в чести, не в моде и ушло на периферию. Все эти антивоенные сопли, «миру-мир» - теперь воспринимаются показателем слабости и не к лицу гегемону. Для создания подобного аватара надо было отформатировать саму реальность и внушить эту иллюзию обывателю. В Штатах это умеют. Искусство управления массами, хлеба и зрелищ, культура производства шоу из всего там доведены до совершенства.

Война гуманизирована, в том смысле, что она в сознании стала отделяться от реальности, личного пространства обывателя, например, экраном монитора, все большим приобретением черт комикса. Экран, что океаны, отделяющие Штаты от всего остального мира. Стала внушаться мысль, что любой апокалипсис можно остановить с помощью латекса и супергеройства. Да и никакой не апокалипсис война, а вполне может восприниматься прикольной штукой, так что рассаживайтесь удобней в креслах, хрустите попкорном, вас удивят новыми и невиданными спецэффектами.

Новая реальность войны, внушенная западному обывателю, состоит в ненастоящести. Там полчища зомби, диковинные суперзлодеи, трансформеры с иных миров. Все кто не с нами, то бесславные ублюдки или орки. Да, гибнут люди, но это скорее массовка, фон. Они, как страны третьего мира, объекты принудительной демократизации, из гигиенических соображений их отделяет еще один экран. Лучшие же люди все равно остаются и выживают. Если хотите, то война, представленная в идеологии современного западного масс-медиа и киноиндустрии – это элемент естественного отбора в духе социал-дарвинизма.

«Апокалипсис сегодня» больше не в чести, никого не интересует такой силы и отрезвляющей мощи дубина по сознанию, она не прикольна. Апокалипсис отменен и лучшая защита от него - добрый и сверкающий латекс. Главное, чтобы костюмчик сидел. Сознание обывателя, через пропагандистскую истерию и массовую культуру обтянутое виртуальным латексом, становится лишенным рецепторов боли, оно расплывается в голливудской улыбке.

Зачастую ловишь себя на мысли, что политикой Запада давно уже правит Голливуд. Сознательно или бессознательно, но она идет в русле голливудских штампов. Возможно, в силу того, что западный обыватель уже привык воспринимать информацию в киношной обертке.

Совсем недавний разыгранный сюжет: «Новичок», отравляющее вещество, якобы привезенное из Москвы, шпион-предатель, осевший в Англии, совместное заявление, сплочение западных лидеров и гомерический смех суперзлодея. Где-то это мы уже видели и не раз.

Дискуссионным здесь является единственный момент: политика по голливудским образцам используется для лучшего восприятия и принятия обществом, западный мир потерял такт реальности и его реальность укладывается лишь в комикс или киношный штамп?

Или же политика стала своеобразной лабораторией Голливуда. Через нее пишутся и адаптируются сценарии новых «киношедевров», отрабатываются сценарные ходы. А, может быть, Голливуду уже мало экранных рамок, и его экраном должен стать весь мир и сейчас съемочная площадка вновь переползает в Сирию? Военный конфликт необходим лишь для развертывания кинобоевика, скандал со Скрипалем для шпионской саги. В Голливуде еще очень любят фильмы-катастрофы, фильмы о конце света, причем их Армагеддон все больше с плохим финалом... Это настораживает. Искусство для искусства, кино ради кино – все это ведет к декадансу и зомби-апокалипсису. Неужели прорывается голос секты апокалиптиков, и Трамп мнит себя за всадника апокалипсиса? В сознании, преисполненном гордыни и мессианизма, вполне можно дойти до человекобожества, а дальше и до откровенного людоедства. Иногда создается ощущение, что западные политики воспринимают себя в пространстве фильмов по античным сюжетам про битвы героев и богов. «Умные» ракеты из твиттера Трампа – это разве не вера в магические предметы. Назад в язычество?..

Главная беда всей нынешней ситуации – потеря такта реальности, вместо нее лишь красивые жесты, направленные взлетом американского самолета «судного дня» на утеху публики. Эффектность подменяет реальность. Поэтому мало кто задумывается о том, что произойдет, если блестящий латекс испарится, если Капитан Америка вместе с человеком-пауком окажутся лишь престарелыми актерами, потерявшимися в своем выдуманном мире, в своих супергеройских ролях. Фильм «Бёрдмен» разве не об этом? Тут главное не увлечься и не полететь вместе с ними с карниза вниз. Проблема в том, что уберечься от этого все сложней: глобальные кинодекорации и мировая съемочная площадка могут потащить за собой многих, если не всех.

Так и хочется порекомендовать заокеанским партнерам к прочтению выбранные места из горбачевской книги «Перестройка и новое мышление», те разделы, которые о новом мышлении, о том, что война, как инструмент политики в современном мире, совершенно потеряла свой смысл, ведь этот самый мир может быть погублен многократно. От этого не спрятаться ни в какой аватар, не обернуться в латекс.

Поэтому именно нам следует сохранять такт реальности, чтить ее и не бегать от нее. Благо у нас наша Победа, есть «Бессмертный полк». И боль, и слезы, и любовь. Никакого латекса.

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