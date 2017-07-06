С «героем» - на выход

Поляки пригрозили не пустить Украину в Евросоюз, если там продолжат восхвалять Степана Бандеру. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши. Киев вызвал польского посла на ковер для консультаций и напомнил о той цене, которую платит украинский народ, чтобы не допустить «российские войска на территорию Польши».

«Наше послание очень ясное: с Бандерой в Европу не вступите» - именно так озаглавлено интервью с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским в польском издании wPolityce.

Министр добавил, что Польша впредь не станет повторять ошибок 90-х годов, когда польские меньшинства столкнулись с рядом проблем из-за своего статуса в Литве и Германии.

«Мы будем добиваться от Украины, чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев встанет у порога Европы с просьбой о членстве», - заявил Ващиковский и пригрозил наложить вето на вступление Украины в ЕС.

Реакция Киева не заставила себя долго ждать. Сперва был вызван польский посол для объяснений, а затем депутат Верховной Рады, сын Романа Шухевича, руководителя ОУН УПА в 1940-х, Юрий Шухевич заявил, что «плюнул бы полякам в рожу» из-за подобных высказываний.

По мнению Юрия Шухевича, сами поляки оказались в ЕС незаконно, а претензии по поводу Бандеры — надуманы.. По его мнению, Украине тоже есть что предъявить Польше - поляки проводили массовые депортации немцев и украинцев, устраивали геноцид, и за все эти преступления они должны покаяться.

«Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, что должны нам определять кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?», – заявил Шухевич порталу inforesist.org. «Я бы плюнул полякам в рожу и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибаемся перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как перепуганная мышь, которая не знает куда броситься».

Польша не в первый раз выражает свое возмущение культом Бандеры, расцветшем после революции 2014 года. Лидер польской правящей партии Ярослав Качиньский в январе этого года также заявлял, что с Бандерой Украину в ЕС поляки не пустят.

Правда, стоит отметить, что героизация Бандеры на Украине началась задолго до Майдана. Все попытки России обратить внимание на прославление тех, кто сотрудничал с нацистским режимом Германии, были тщетны: факельные шествия и марши с рунами «СС» на плече в Европе упорно не хотели замечать, как не замечали их и в прибалтийских странах.

Польша, в свою очередь, также закрывала глаза на все, что творилось у ее восточных границ — до поры до времени. Именно Польша считалась «проводником» Украины в Европе, всячески отстаивала украинские интересы и ратовала за скорейшую интеграцию незалежной с Евросоюзом. И понятно, почему: поляки использовали любой шанс, чтобы выступить против России.

Тем не менее, в последнее время в Польше взяли четкий и недвусмысленный курс на противодействие героизации бывших «героев» Украинской повстанческой армии. В прошлом году поляки признали Волынскую резню, устроенную ими, геноцидом, что вызвало тонну гнева среди украинских политиков.

Что же изменилось? Видимо, дело в том, что из-за океана подули иные ветра. С приходом к власти Дональда Трампа отношение к России среди элит США начало меняться, добавьте к этому наметившиеся разногласия между Европой и США, и вуаля — прежние карты спутаны. А ставить на Украину — типичный пример failed state — в Польше больше не хотят, даже если Украиной можно очень больно уколоть Россию.

Вряд ли Украина по доброй воле откажется от того, за что стоял Майдан и ради чего восток страны был утоплен в крови. А у измученной собственными проблемами Европы появился реальный инструмент, как продержать истеричную и взбалмошную «ридну неньку» у порога как можно дольше под благовидным предлогом. Ну а в России к подобным выяснениям отношений можно применить старую добрую пословицу: паны дерутся — у холопов чубы трещат.

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