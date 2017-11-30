«Гаагское правосудие» против христиан

Обвиненный в чудовищных военных преступлениях сербский генерал Радко Младич был приговорен к пожизненному заключению 22 ноября. Гаагский трибунал полагает, что Младич несет ответственность за «геноцид мусульманского населения Боснии и Герцоговины. Пожизненный срок, судя по состоянию здоровья 74-летнего Младича, не получающего надлежащую медицинскую помощь, получится недолгим.

Докторов из Сербии к Младичу не пускают. Как заявил один из судей трибунала, серия пережитых сердечных приступов и гипертонических кризов – «норма для человека его возраста».

Такой подход не нов. При невыясненных до конца обстоятельствах в Гаагских тюрьмах ранее скончались 6 лидеров Сербии. В июле 2016 года скончался Горан Хаджич, занимавший пост президента Республики Сербская Краина. В полном соответствии с пресловутыми европейскими ценностями его обрекли на мучительную смерть от опухоли головного мозга и выпустили из тюрьмы, издевки ради, незадолго до смерти.

Но самым громким случаем стала очень странная смерть Слободана Милошевича, который на протяжении долгих лет страдал в тюрьме от сердечных приступов и, в конце концов, оставленный без надлежащей медпомощи, скончался от инфаркта миокарда в 2006 году.

Буквально вчера 72-летний Генерал Слободан Пральяк, выслушав вердикт судилища, где ему подтвердили необходимость отбыть назначенный еще в 2013 году 20-летний тюремный срок, не захотел провести остаток жизни в тюрьме, унижаясь и выпрашивая необходимые в его возрасте медикаменты и моля о надлежащем уходе.

— Генерал Слободан Пральяк — не военный преступник! Я отвергаю ваш вердикт, — заявил он и поднес ко рту непонятно как оказавшуюся у него миниатюрную емкость. — Я принял яд! – четко прозвучало в зале заседаний.

Оператор незамедлительно сориентировался, показав зрителям лицо судьи. Была заметна очевидная растерянность «вершителя правосудия», не ожидавшего такого драматического поворота событий.

Мало кто знает, что Пральяк до начала гражданской войны в Югославии окончил академию драматического мастерства, был режиссером, имеет театральные постановки, снял фильм, вышедший на экраны в 1989 году.

Он мастерски сменил жанр устроенного Гаагским трибуналом фарса, превратив его в настоящую трагедию. И в финале акта, где ему суждено было сыграть главную роль, с которой он справился блестяще, откровенно отрицательными персонажами выглядят те, кто устроил это «однобокое судилище».

Комментируя приговоры Международного трибунала по бывшей Югославии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, известный дружеской позицией по отношению к России. Он заявил, что профессионализм судей потерпел полное фиаско, а также предложил убрать из учебников любые упоминания о Гаагском трибунале, как о справедливом суде.

Ситуация, действительно, заслуживает рассмотрения и анализа с привлечением экспертов! Получивший пожизненное «балканский мясник» Младич и хорватский генерал Слободан Пральяк, приговоренный к сроку в 20 лет, но предпочетший суицид, выглядят замученными стариками по сравнению с оправданным трибуналом МТБЮ Насером Оричем.

Речь идет о «Шамиле Басаеве югославского розлива», который командовал группировкой войск Армии Республики Босния и Герцеговина во время Боснийской войны.

Фото: соцсети

Его злодеяния признавал даже ангажированный трибунал по Югославии, осторожно обвинявший Насера Орича в непринятии мер по предотвращению расстрела пленных. После повторного рассмотрения дела, Насер Орич был признан полностью невиновным.

При этом замалчивается тот факт, что до июля 1995 года Сребренница была базой вооруженных мусульманских формирований во главе с печально известным командиром-убийцей Насером Оричем, который, по мнению сербского исследователя Миливойе Иванишевича, за 3 года войны приложил руку к уничтожению 3262 сербов, из которых менее 900 имели отношение к вооруженным формированиям. Особого внимания заслуживает тот факт, что массовые убийства происходили в дни православных праздников.

Что происходит? Давайте вспомним, про США и НАТО, без участия которых в последние десятилетия не совершаются никакие чудовищные преступления на земле.

Именно сопротивляющиеся сербы, которых, начиная с XVII века, изгоняли и вырезали в результате албанизации/исламизации региона, во время кровопролития в Сребреннице в середине 90-х были представлены западными СМИ, как чудовища, которые безосновательно уничтожают мусульман.

Такая информационная кампания дала НАТО повод для начала авиаударов по Сербским позициям. В итоге США обрели отличную площадку для отработки своих разрушительных технологий, практикуемых ими сегодня во всем мире, а заодно способствовали отделению от Сербии и образованию Косово. Уничтожены сотни редчайших христианских памятников. Зато создан мировой центр преступности, где сегодня торгуют наркотиками и человеческими органами.

Никто не говорит, что в своих действиях сербы безукоризненно соблюдали традиции и законы войны. Но, все же, почему наряду с 70-летними старцами, один из которых покончил с собой на глазах у миллионов зрителей, не наказали Насера Орича, всесторонне оправданного за тысячи безжалостно убитых его головорезами сербов-христиан.

С вопросом о том, насколько справедлив был обвинительный приговор Слободану Пральяку и несправедлив оправдательный вердикт Насеру Оричу, мы обратились к эксперту. На вопросы корреспондента «РП» отвечает руководитель уголовной практики «BMS Law Firm» Тимур Хутов.

Русская Планета (РП): Тимур, насколько справедлив был приговор Слободану Пральяку?

Тимур Хутов (ТХ): Основные обвинения против Пральяка касались его действий в то время, когда он занимал должность начальника штаба Хорватского совета обороны. По версии обвинения, занимая такую должность, генерал не мог не знать о планируемом истреблении мусульман в боснийских городах, однако он ничего не сделал, чтобы это предотвратить.

РП: Не много ли – 20 лет за «не предотвращение»?

ТХ: Часть обвинений была снята, но суд отказался смягчить приговор. Если исходить только из фактов, то действительно генерал должен был знать о готовящихся действиях, поэтому приговор вполне справедлив, учитывая количество жертв. С другой стороны, Пральяк иначе оценивал свои действия в тот момент, считая их военной необходимостью. Скорее всего, этим объясняется его последнее высказывание перед принятием яда.

РП: Как яд оказался в суде?

ТХ: Что касается возможности пронести яд в суд, то здесь ситуация двоякая. Пронести оружие было бы практически невозможно, яд же находился в маленькой емкости, которую очень сложно обнаружить. Однако и самостоятельно это сделать генералу вряд ли бы удалось, поэтому стоит ставить вопрос о том, кто помог ему осуществить задуманное.

РП: Тимур, а почему никто из боснийских мусульман не понес ответственности в Гаагском трибунале? Например, Насер Орич, который был полностью оправдан МТБЮ?

ТХ: Обвинения, предъявленные Насеру Оричу, действительно были в какой-то мере схожими, однако, разбирательство дела имело совсем иные итоги. Сложно сказать, почему его оправдали, так как решение принималось на основании изучения представленных доказательств. Исходя из открытой информации, вину Орича не смогли доказать, так как доказательства были… слишком противоречивыми.

РП: Спасибо за ваше экспертное мнение.

Может быть, преступлений боснийских мусульман, которые были совершены в ходе вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, предпочитают «не замечать»? Ведь на их стороне были НАТО и Соединенные Штаты.

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