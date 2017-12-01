Филарет предложил помириться

Филарет, глава раскольничьего Киевского патриархата, направил Патриарху Кириллу письмо с призывом восстановить молитвенное общение между двумя церквями. Это письмо стало настоящей сенсацией Архиерейского собора, который проходит в эти дни в Москве.

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей РПЦ, подтвердил, что письмо действительно существует, однако многие СМИ расценили содержимое письма как покаяние Филарета и просьбу помиловать раскольничьего патриарха.

Это не совсем так, разъяснил журналистам Иларион. По его словам, Филарет попросил об отмене «всех решений, в том числе о прещениях и отлучениях… ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами». Также Филарет обратился к представителям Русской православной церкви со словами: «прошу прощения во всем, чем согрешил словом, делом и всеми моими чувствами, и так же от сердца искренне прощаю всем».

«Эти слова были восприняты членами Архиерейского Собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении печального разделения, длящегося четверть века. Именно для ведения переговоров, а вовсе не для какого-то "помилования", Собором была сформирована комиссия», - подчеркнул митрополит Иларион.

Для того, чтобы преодолеть раскол не на словах, а на деле, иерархи Русской православной церкви в очередной раз призвали украинскую раскольническую церковь отказаться от насильственного захвата храмов. Только так можно вернуться в лоно истинной, канонической Церкви.

«Отказ от взаимных обвинений и упреков, взаимное прощение друг другу старых обид ― вот те целебные средства самопожертвования и любви о Христе, которыми только и может быть восстановлено единство канонической Церкви на Украине», - гласит документ, принятый на Архиерейском соборе.

Впрочем, на Украине поспешили откреститься от «покаянного письма» - мол, Филарет никогда не просил о помиловании. «Единственный диалог, который патриарх и УПЦ КП хотят и готовы вести с РПЦ, - диалог о признании Москвой автокефалии Украинской церкви. Ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более возвращении в ее состав не может быть и речи», - заявил на своей странице в Facebook пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Там же он опубликовал полный текст письма Филарета, которое и процитировал митрополит Иларион. Более подробную информацию, по словам Евстратия, Филарет поведает журналистам на пресс-конференции, которая должна состояться сегодня в 14.00.

Еще одна сенсация Архиерейского собора – окончательное признание независимого статуса за Украинской православной церковью Московского Патриархата. Отныне ей предоставляется независимость и самостоятельность в управлении, согласно решению, принятому на Архиерейском соборе еще в 1990-м году. Лишь решения Архиерейских соборов по-прежнему будут общими для всей Русской православной церкви.

Глава канонической Украинской православной церкви, митрополит Онуфрий также в эти дни находится в Москве. Он поведал архиереям о гонениях, которым подвергаются верующие на Украине, о захватах храмов греко-католиками, а также о дискриминации Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны украинских властей.

Конечно, ни о какой автокефалии, о которой мечтают украинские патриоты, речи не идет. Принадлежность к Московскому патриархату – вопрос не политический, а канонический. Однако приписка «Московский патриархат» - как бельмо на глазу у радикальных националистов и у тех, кто выступает за полный разрыв с Россией. Именно неистовое желание отделиться от Москвы по всем фронтам и привело в свое время к расколу: часть особо украинствующих священнослужителей во главе с Филаретом заявила о создании собственной, истинно украинской церкви – УПЦ КП.

Всего в раскол ушло около 10% приходов. Их обхаживали и всячески им благодетельствовали свидомые политики, начиная от Кравчука и заканчивая Порошенко, однако, несмотря на это, именно каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата все эти годы являлась крупнейшей христианской общиной Украины.

Что же могло побудить Филарета написать это письмо? Глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов считает, что причиной тому – желание предстать перед Богом на Высшем суде с чистой совестью. «Он пожилой человек, 1929 года рождения, решил примириться с Богом», цитирует его слова агентство ТАСС. Надеюсь, что Филарет действительно нашел в себе мужество примириться с Богом и своей тысячелетней, родной Церковью. И, конечно, этот шаг надо только поддержать», - добавил Анисимов.

Восстановить диалог будет непросто. С точки зрения Православия, Филарет – раскольник, отлученный от Церкви, который не просто решил отделиться от Церкви, но все эти годы активно сотрудничал с русофобами, радикальными националистами и всеми, кто ненавидит Россию, не гнушаясь делать при этом громкие русофобские заявления. Зная историю Филарета, трудно поверить, что он действительно решил примириться.

Очевидно также то, что украинские радикалы, ненавидящие все, что хоть как-то связано с Россией, до судорог, вряд ли оставят письмо Филарета без внимания. Какова будет их реакция – тоже нетрудно предположить: провокации по всей Украине против канонической Русской православной церкви, поджоги, репрессии, насилие… Если письмо Филарета – всего лишь хитрая уловка, православных на Украине ожидают действительно темные времена. Если же нет – остается только молиться, чтобы раскол был преодолен. Пусть не сейчас, но когда-нибудь.

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