Exit итальяно

Прошедший в выходные референдум в Италии, по итогам которого премьер-министр Маттео Ренци вынужден уйти в отставку, обнажил серьезные проблемы не только в стране. Подобно британскому Brexit, последствия референдума будут весьма ощутимы для всего континента.

За что же голосовали итальянцы в минувшее воскресенье? На одобрение народом была вынесена реформа конституции страны, предложенная правящей Демократической партией. По задумке, в результате реформы итальянская парламентская система подлежала модернизации, что позволило бы улучшить качество управления страной и более эффективно бороться с кризисом. Несмотря на то, что у Италии мощная экономика, ее госдолг – второй по величине в ЕС после Греции. Лидер демократической партии, премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что если реформа не будет принята, то он уйдет в отставку.

Казалось бы, идея о сокращении количества парламентариев и оптимизация всей системы – которая, к слову, третья по числу парламентариев в мире, после Китая и Великобритании – весьма здравая. Как пишет The Financial Times, количество итальянских парламентариев – 952 человека, у депутатов и у сената равные права и обязанности, из-за чего они редко могут договориться, что делает всю властную систему неэффективной. Однако итальянцы сказали «нет». Но это «нет» относилось вовсе не к самой идее реформы, а к правящей партии и лично к Маттео Ренци.

Дело в том, что в глазах итальянцев Ренци выглядит проводником политики Евросоюза, а проводимая реформа – не ради Италии, а чтобы было удобнее интегрироваться в ЕС. То, что реформа необходима, признают все политические круги в Италии, однако то, как именно это реформа будет проводиться, стало объектом критики со стороны оппозиции: звучали опасения, что в результате этой реформы резко возрастет роль премьера.

«Если я проиграю на референдуме, это будет означать провал моей политики», - говорил сам Ренци. По сути, результат референдума подтвердил, что итальянцы недовольны положением дел в стране. Ситуация в Италии, конечно, не такая печальная, как в Греции, но тем не менее, за последние 16 лет экономического роста не наблюдается. Теперь, после проигрыша Ренци, политическая картина в Италии может серьезно измениться. После того, как он уйдет в отставку, как и обещал, есть два варианта: досрочные выборы парламента (которые могут пройти летом 2017 года) либо формирование временного.

Итальянская оппозиция серьезно воодушевилась итогами плебисцита. Эксперты прочат усиление позиций партии «Пять звезд», это вторая по популярности партия в Италии. Ее лидер, Беппе Грилло, не стесняется открыто выражать симпатии в адрес Владимира Путина и России – так же, как и прочие представители итальянской оппозиции, включая давнего друга Путина, Сильвио Берлускони. Партия «Пять звезд» - евроскептики, ратующие за скорейший выход Италии из Евросоюза и возврату к национальной валюте. Судя по последним опросам общественного мнения, эту точку зрения разделяют больше половины итальянцев. В случае, если выход Италии из ЕС все же станет реальностью, удар по европейскому единству станет фатальным, полагают эксперты. Италия – слишком крупный игрок, третья экономика среди стран ЕС. Европейским странам придется выбирать: либо серьезно реформировать и пересобрать свое единство на новых, более справедливых для каждой страны условиях, либо прекратить свое существование.

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