Ни да, ни нет – европейский ответ

Европа устала от антироссийских санкций – теперь это уже не фигуральное выражение, а прямая констатация факта. Во всяком случае, к такому выводу подводит нас признание главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Перед заседанием глав министерств иностранных дел стран Евросоюза она заявила журналистам буквально, что вопрос об ужесточении или хотя бы продлении санкций Евросоюза в отношении России просто не стоит в повестке дня: «введение санкций очень активно обсуждается в СМИ, но не на наших встречах», — подчеркнула госпожа Могерини, особо при этом отметив, что до сегодняшнего дня ни одна из стран не вышла к руководству блока с подобным предложением.

Быть может, госпожа дипломат неправильно выразилась? Но нет же, вот и глава внешнеполитического ведомства Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет прямым текстом: «Я в настоящее время не вижу, как долгосрочные санкции могли бы привести к улучшению обеспечения гражданского населения, поэтому я не единственный, кто в вопросе санкций скорее настроен скептически», — заявил он. Да и вообще-де не о санкциях думать надо, а о том, как возобновить диалог между сторонами сирийского конфликта и прекратить огонь в Алеппо.

Впрочем, как уже, вероятно, знает наш информированный читатель, это заявление Штайнмайера идет вразрез с позицией его патронессы – канцлера Ангелы Меркель, которая никак, похоже, не может определиться со своим отношением к России, Путину и роли их в разруливании сирийского конфликта. И действует по невероятно удобному принципу: не осталось аргументов в диалоге с Россией – вводи санкции. Вообще в любой непонятной с Россией ситуации – вводи санкции, чтобы наверняка. Потому что если Россия во внешней политике делает что-то непонятное и неприятное – это однозначно во вред.

Как бы не распинались пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава МИДа Сергей Лавров. Последний в ответ на новости о возможном продлении санкций только и смог устало вознадеяться, что, мол, здравый смысл на Западе возобладает и он прекратит защищать однозначных террористов, губящих мирное население. И перестанет донимать Башара Асада – легитимно избранного президента Сирии.

Но распинайся – не распинайся, а если госсекретарь Джон Керри сказал «надо» - значит, хочешь или не хочешь, а надо. Позиция Госдепартамента относительно продления санкций против России, которая, дескать, прямо виновна в обострении ситуации в Сирии, известна хорошо – никакого снисхождения, никаких скидок на борьбу с терроризмом. При этом, как напоминают в российском МИДе, сам Вашингтон как-то быстро забыл о данном в ходе переговоров обещании размежевать реальных террористов с «конструктивной оппозицией» в лице мирных жителей.

Вместо этого размежевания – дела, согласимся, больно хлопотного – Госдепартамент предпочел снова заговорить о санкциях против России, которая «все испортила» - только лишь потому, что решила добить вновь захвативших Алеппо террористов. Тех самых, которых за океаном – не шутя ни секунды – считают теми самыми мирными жителями, что страдают от гнета Башара Асада. Но что могут значить такие тонкости, когда речь идет о фантастически удобном поводе отыграться на геополитическом противнике «за все хорошее»?

Как ожидается, формально вопрос продления антироссийских санкций будет решен уже в ходе брюссельского саммита ЕС, который пройдет 20 и 21 октября. И хотя пока что страны-члены европейского блока усердно изображают нейтралитет и стараются не демонстрировать кровожадность, чудес от этого мероприятия ждать вряд ли придется. Одно дело – быть скептиком, а другое – одновременно с этим быть еще и прагматиком.

«Не нужно, но надо» - такой игрой слов можно обозначить сегодня отношение европейского истеблишмента к теме санкций против России. Ярким выразителем этой модели можно назвать, например, главу внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрем, которая, на прямой вопрос журналистов о голосовании страны по вопросу санцкций против России, заявила: «Я не буду выступать против». И поди разберись, что эта женщина вкладывает в свое «не против».

Если это действительно имеет значение, конечно…

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