Эталон демократии

Директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) господин Михаэль Георг Линк решил сыграть в игру, степень рискованности которой он, вероятно, даже не осознает.

Контора эта по большей части печально известна на наших просторах тем, что время от времени издает нелепые доклады по своему профилю, полагаясь при этом на, мягко и по-научному выражаясь, на не вполне референтные источники.

При этом политический уровень самого Бюро таков, что каждый чих с его стороны немедленно проецируется в ведущие мировые СМИ, становится новостью, если не событием.

Таковым – событием – немедленно стало и заявление господина Линка о том, что грядущие выборы в США имеют все шансы оказаться «недемократическими». И это не оговорка, не шутки перевода и его интерпретации.

«Около шести миллионов американцев исключены из процесса выборов», — посетовал глава БДИПЧ ОБСЕ на страницах авторитетного немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, отметил он, речь идет о без малого 3,2 миллиона граждан, находящихся под следствием или судимых. Еще более двух с половиной миллионов американцев, ранее отбывшие наказание, не будут допущены до выборов именно по такому обстоятельству.

Но если бы дело ограничивалось лишь этим, пусть и досадным, но вполне себе безболезненным для более чем трехсотмиллионного населения страны обстоятельством. Но есть и кое-что посерьезнее. А именно – присутствие наблюдателей от министерства юстиции США лишь на семи избирательных округах из четырех штатов – против 13 штатов на выборах в 2012-м году.

Действительно интересный расклад получается, если подумать. Прошлая выборная кампания в Штатах была если не чистой, то уж точно скучной – морально страна была готова к переизбранию Барака. Республиканец Митт Ромни, прямо скажем, не блистал харизмой и в качестве фактора угрозы Белым домом не воспринимался от слова «совсем». И на этих скучных выборах пул наблюдателей оказался пусть и не впечатляющ, но, как видим, все равно порядком серьезнее.

Сюда же, в копилку странностей и недоразумений, можно отнести и решительный отказ со стороны властей штатом Техас, Луизиана и Оклахома принять наблюдателей со стороны России.

Причем отказ настолько решительный, что, если верить информации от российского посольства в Вашингтоне, власти США уже официально предупредили, что «пойманные» российские наблюдатели будут переданы в руки полиции. Даже если просто появятся на избирательных участках в этих штатах.

При этом, имеется принципиальная оговорка: понаблюдать за выборами в США Россия могла бы в составе ОБСЕ. Правда, насколько теперь это снисходительная оговорка будет иметь хоть какую-то определяющую силу – вопрос риторический.

Помимо этого, ранее, ряд наблюдателей из ОБСЕ выразил недовольству из-за того, что во время подсчета голосов во время президентских выборов в штатах, где еще будет продолжаться голосование, узнают о фаворитах среди населения раньше времени. На взгляд представителя из ОБСЕ, это будет расцениваться как влияние на американских избирателей.

Так или иначе, Европа требует от Вашингтона провести ближайшие выборы согласно всем утвержденным и многократно обкатанным международным стандартам, безо всяких оговорок и ограничений, как для избирателей, так и для наблюдателей. Что ответит на этот призыв американская сторона просчитать несложно.

Если в принципе имеет смысл «заморачиваться» такими вопросами, разговаривая с теми, кто ни слышать, ни понимать доводы и призывы к честной конкуренции не желает.

Далее в рубрике