Эрдоган объявил войну Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган непременно войдет в историю как один из самых хитрых и изворотливых государственных деятелей. Риторика турецкого лидера стала воплощением противоречащих друг другу идейных течений. Во внутренней политике Эрдоган – одновременно и исламист, и светский защитник всех тюрков. Во внешней – он и друг, и враг всем центрам силы на мировой арене. При этом ни одна из держав, не отважилась на то, чтобы поставить точку в отношениях с турецким плутом.

Неизвестно долго ли Эрдоган будет водить за нос собственных граждан и внешних партнеров, но пока это у него получается. Вечером 29 ноября президент Турции заявил, что целью сухопутной операции на севере Сирии является свержение «тирана» Башара Асада: «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор».

«Говорят, что в Сирии погибло 600 тысяч человек, но я думаю, что погибших около миллиона. Где ООН, что она делает? Мы долго терпели, но в конце концов были вынуждены войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией», – изрек борец за свободу сирийского народа. При этом Эрдоган подчеркнул, что не собирается покушаться на территориальную целостность САР.

Дружба по-турецки

Эрдоган далеко не первый раз примеряет на себя образ заступника сирийцев и выступает с жесткой критикой сирийского коллеги. За пять лет войны, наверное, многие забыли о том, что до 2011 года Эрдоган и Асад – были не просто закадычными друзьями, они называли друг друга братьями. Оба лидера не только обменивались реверансами, но и проводили вместе отпуска. Факт столь теплых отношений между номинальным турком и этническим арабом, учитывая степень исторической вражды между двумя народами, вызывал немалое удивление.

В планах на межгосударственно уровне у Анкары и Дамаска стояло формирование свободной экономической зоны и безвизового пространства. Зачем это нужно было Эрдогану? Скорее всего, за дружбой с будущим «тираном» скрывались вполне прагматичные интересы. В середине 2000-х годов у президента Турции созрел амбициозный план воссозданию некоего прообраза Османской империи. Сирия – стержневое в географическом отношении государство на Ближнем Востоке. Также сотрудничество с САР открывало путь к диалогу с Ираном, который является злейшим врагом тогдашних конкурентов Турции – Израиля и Саудовской Аравии.

Но почему Эрдоган так резко поменял точку зрения на дружбу с Асадом? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Востоковеды полагают, что турецкий президент мог отказаться от реализации чересчур грандиозных внешнеполитических задач и решил урвать свой кусок сирийского пирога – северные районы, где проживают непокорные курды. При этом принципиальное решение на этот счет было принято еще в 2010 году, то есть за несколько месяцев до начала «арабской весны» и гражданской войны в САР.

Шесть лет назад часть территории Турции превратилась в базу по подготовке боевиков. Детищем Эрдогана является не только «Свободная сирийская армия» (ССА), которая действительно представляет светскую и умеренную часть оппозиции. Президент способствовал формированию вооруженного сопротивления правительственным войскам сирийских туркоманов. Кроме того, большинство российских экспертов сходятся во мнении, что Эрдоган принял активное участие в поддержке отделившейся от «Аль-Каиды» «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), где были собраны религиозные фанатики.

Единственное в чем нельзя обвинить турецкого президента, так это в военном сотрудничестве с ДАИШ (запрещена в РФ), потому что практически вся разношерстная сирийская оппозиция ведет бои с террористами. Скорее всего с ДАИШ Эрдоган сотрудничал экономически. В период охлаждения российско-турецких отношений Москва неоднократно обвиняла Анкару в покупке ворованной в Сирии и Ираке нефти у ДАИШ.

С большой вероятностью инициатором операции по свержению Асада выступила не Турция, а США и страны Персидского залива. Пентагон предоставил инструкторов для обучения мятежников, а богатейшие теократические арабские монархии – миллиарды долларов на материальное обеспечение вооруженной оппозиции и покупку оружия. Турция и Иордания были нужны как плацдарм для развертывания бандформирований и как канал для их последующего снабжения.

Ноль реакции

Ставки в сирийском конфликте чрезвычайно высоки. В свержение Асада были вложены, возможно, десятки миллиардов долларов, и Россия решила пресечь планы, которые противоречат ее национальным интересам. Несмотря на серьезное военное присутствие в САР, Москва может опереться только на Иран – единственного (и не самого надежного) союзника в регионе.

За год с момента появления российских ВКС сирийская армия, шиитское ополчение и иранские формирования не смогли достичь коренного перелома в конфликте. С самого начала война шла в основном не с отрядами ДАИШ, а с мятежными группировками, включая «Джебхат-ан-Нусру». Примечательно, что ситуация на фронте мало зависела от динамики российско-турецких отношений.

Более того, спустя две недели после встречи в Константиновском дворце Турция начала наземную операцию в САР под названием «Щит Ефрата», которая была нужна якобы для борьбы с ДАИШ. Теперь Эрдоган, не смущаясь, заявляет, что на самом деле турецкие войска хотят уничтожить режим «жестокого тирана». Дамаск и Анкара находятся буквально в шаге от открытого противостояния и тогда России придется на это реагировать.

Вооруженное столкновение может начаться вблизи города Эль-Баб, который находится в 36 километрах от осажденного Алеппо. Эрдоган не скрывает планов освобождения этого населенного пункта силами «Сирийской свободной армии» при поддержке турецких ВВС. Одновременно на Эль-Баб наступают сирийская армия и курды. По информации СМИ, стычки между войсками Асада и мятежниками начались на прошлой неделе.

Наибольший интерес вызывает позиция России по поводу операции «Щит Ефрата», которая, как оказалось, преследует цель убрать поддерживаемого РФ президента. От прежней резкости в заявлениях наших политиков не осталось и следа. «Заявление Эрдогана является очередным подтверждением того, что Турция преследует в отношении Сирии собственные цели, далеко не во всем совпадающие с задачами противодействия силам международного терроризма на территории этой страны и, соответственно, с российским видением этих задач», — цитирует РИА Новости главу международного комитета Совфеда Константина Косачева.

«Вряд ли это заявление Эрдогана будет способствовать сирийскому урегулированию, это заявление даже усложняет ситуацию для сирийского урегулирования… Позиция российской стороны выверена. Она состоит в том, что Асад является законно избранным президентом, а с мировым терроризмом надо бороться. Не вижу смысла пересматривать эту позицию», — рапортовал агентству первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

Скупая на эмоции и содержание реакция законодателей не должна удивлять российского обывателя. Президент РФ Владимир Путин не комментирует планы Эрдогана и не раскрывает детали августовских договоренностей. 26 ноября глава государства вновь провел очередные телефонные переговоры с турецким коллегой. Кроме того, из открытой информации следует вывод, что турецкий Генштаб координирует действия с Минобороны РФ. После примирения с Турцией цель политики Москвы на сирийском направлении продолжает оставаться загадкой.

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