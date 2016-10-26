Египетский десант

26 октября завершились российско-египетские учения «Защитники дружбы-2016», проходившие вблизи Александрии. За 11 дней маневров десантники двух стран отработали совместные действия по противодействию терроризму. В рамках маневров военнослужащие провели стрельбы, отработали разведывательные операции при поддержке истребителей F-16, маскировку на местности, скрытое передвижение, освобождение села и уничтожение террористов.

Двойной десант

Кульминацией учений стало десантирование с боевой техникой с самолетов транспортной авиации различного типа. Выброска производилась с легких турбовинтовых Casa (семейство Airbus) и тяжелых российских Ил-76, на которых десантники прибыли в Египет. «После завершения десантирования российские и египетские подразделения осуществили сбор, выход на рубеж перехода в атаку и штурм населенного пункта, захваченного условными террористами», - рапортовал командир российского контингента на учениях полковник Андрей Беляков.

Офицер командования Военно-транспортной авиации РФ полковник Александр Григорьев отметил: «Особенность данных учений в том, что они международные. Всегда очень трудно согласовать все вопросы взаимодействия в ходе применения вооруженных сил разных стран, особенно когда задачи выполняются в воздухе с минимальными интервалами между самолетами. Мы действовали в условиях, максимально приближенных к боевым».

Координация между войсками происходила на английском языке. Десантирование было совершено с высоты три тысячи метров на ограниченную площадку приземления «Таллет». Для десантирования с задержкой раскрытия парашюта российские десантники использовали парашютные системы специального назначения «Арбалет-1», а военнослужащие Египта — парашюты «МС-5».

Около 200 «голубых беретов» действовали в сложных и непривычных природно-климатических условиях. Учения проходили на открытой местности – пустыни, а температура воздуха приближалась к 40 градусам. Это был первый подобный опыт для российских войск. После распада СССР Москва ни разу не проводила учений на африканском континенте. Действия военнослужащих получили высокую оценку со стороны командования двух государств.

Репетиция к «американскому варианту»

«Защитники дружбы-2016» имеют большое значение с военной и политической точек зрения. Российские войска получили уникальный опыт ведения боевых действий в пустыни. Природно-климатические условия Египта схожи со многими государствами ближневосточного региона, включая Сирию. В арабской республике более года Москва продолжает военную операцию, не используя сухопутные силы.

В этом контексте маневры в Египте могут быть своеобразной репетицией для отправки ограниченного контингента в Сирию или другую ближневосточную страну. Речь не идет о крупномасштабной сухопутной операции, которая была в Афганистане. Скорее всего, мы можем увидеть «американский вариант» присутствия в Сирии.

Как известно, в прошлом году США отправили в полыхающую республику 50 спецназовцев для выполнения особых поручений командования. Одновременно Пентагон продолжил наносить воздушные удары и снабжать мятежные силы. Россия находится в похожем положении, однако сильнее втянута в конфликт. Российские военнослужащие вынуждены заниматься обучением правительственной армии и выполнять гуманитарные миссии.

За время сирийской операции по данным Минобороны погибли 20 человек. Большая часть потерь личного состава – небоевые. Последние месяцы российские офицеры гибнут от рук террористов, выполняя задания Центра примирения. Ряд СМИ предполагают, что реальные потери превышают официальные цифры, и несколько военнослужащих погибли в расположении сирийских войск, которые подверглись авиаударам или артиллерийским обстрелам.

Подобная ситуация требует оперативной реакции и более жестких мер безопасности, которые, видимо, не в состоянии обеспечить сухопутные союзники РФ. Также Россия должна обладать в Сирии ресурсами для проведения поисковых операций. Год назад, когда был сбит российский самолет Су-24M, и операцию по спасению летчика проводили хорошо подготовленные шиитские ополченцы. Не исключено, что в Минобороны было застигнуто врасплох и теперь Россия действительно будет во всеоружии.

Москва вербует Каир

«Защитники дружбы-2016» с точки зрения ведущейся на Ближнем Востоке войны и противостояния с Западом — это вполне определенный сигнал США и странам, входящим в американскую коалицию. Москва демонстрирует способность выполнять не только переброску сухопутных войск в регион. Главный итог учений — укрепление антитеррористического союза с Египтом — стержневым государством Ближнего Востока.

Москва вербует Каир в союзники и это удар по самолюбию Вашингтона, который контролировал ситуацию в стране при светском президенте Хосни Мубараке и исламисте Мохаммеде Мурси. С 2014 года республикой руководит фельдмаршал Абдул-Фаттах Ас-Сиси, который заинтересован в закупке российской военной техники и расширении экономического сотрудничества.

Насколько глубоким окажется российско-египетский союз, покажет время. Идеальный вариант развития отношений для Москвы – это Египет, готовый предоставить в распоряжение российских военных инфраструктуру: порты и аэродромы. Однако военное присутствие РФ объективно осложнит отношения Египта с суннитскими государствами региона, негативно воспринимающими политику РФ на Ближнем Востоке.

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