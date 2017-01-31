Донецк под огненным ливнем

Четвертый день в Донбассе не стихают взрывы снарядов. Обстрелы идут практически вдоль всей линии фронта, вновь гибнут мирные люди, под обстрел попали несколько российских съемочных групп. Самые тяжелые бои идут на мариупольском направлении, а также близ Донецка, в районе Авдеевки. Властям ДНР даже пришлось объявить эвакуацию жителей северных районов Донецка, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Несладко пришлось и Авдеевке. Город, находящийся в 6 километрах от Донецка под контролем украинской стороны, остался без света, тепла и воды.

Если ситуация не изменится, Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа. Из-за ситуации на фронте президент Украины Петр Порошенко в понедельник демонстративно прервал свой визит в Германию и вернулся на родину, «чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», сообщил замглавы администрации президента.

Перед поспешным отъездом Порошенко все же успел высказаться на камеры за необходимость сохранить санкции против «агрессора» и пообещал усилить давление на Москву в случае невыполнения минских соглашений.

В обострении ситуации в Донбассе Киев, разумеется, вновь винит Москву. По версии Украины, наступление под Авдеевкой начали силы Донецкой народной республики. Украинские СМИ путаются в показаниях, заявляя о том, что «боевики наступают», но при этом «теряют позиции». Видимо, господин Порошенко думает, что у жителей Донбасса нет ни глаз, ни ушей, чтобы видеть и слышать, откуда летят снаряды и когда начинает работать ответная артиллерия, а также интернета, чтобы выложить это все в онлайн.

Похоже, фокус, который проделывал Порошенко в свое время с куском автобуса, обстрелянного под Волновахой украинскими же военными, больше не прокатит: ему не верят даже в слепой к проблемам Донбасса Европе. В ответ на поспешный отъезд Порошенко из Германии Меркель лишь устало отмахнулась, в очередной раз заявив, что стрелять должны перестать обе стороны. А немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что в обострении ситуации виноват именно киевский режим.

Как пишет газета, Берлин изменил свое отношение к тому, кто же именно виноват в возобновлении обстрелов. Информация, которой располагают немецкие власти, основана на докладах миссии ОБСЕ. Согласно им, в последнее время попытки изменения линии фронта в свою пользу предпринимаются в основном украинской стороной, и напряженность лишь растет.

В правительственных кругах Берлина укрепилось мнение, что Порошенко намеренно стремится обострить ситуацию до предела, чтобы сорвать планы нового президента США Дональда Трампа по ослаблению санкций против России. Порошенко сделает все, что угодно, лишь бы не допустить этого.

В пользу того, что обострение ситуации в Донбассе санкционировано именно сверху, говорит и тот факт, что обстрелы активизировались практически по всей линии фронта. Как пишет ополченец, координатор негуманитарной помощи Донбассу Александр Жучковский, интенсивность военных действий в ДНР с начала недели не спадает, наоборот - наблюдается тенденция к еще большей эскалации конфликта.

«Несмотря на регулярные имитации попыток прорыва малыми силами под Донецком, ВСУ очевидно пока не ставят задачи реально прорвать линию фронта для дальнейшего наступления (иначе задействовали бы более крупные соединения). Эти действия, вместе с шквальным артиллерийским огнем, направлены на одно - на провоцирование. Отчаянное провоцирование армии ДНР на жесткие действия на подконтрольных ВСУ территориях - видимо для того, чтобы выставить ДНР (а точнее Россию) агрессором».

По мнению Жучковского, украинцы пока не рискуют предпринимать серьезные наступательные действия, прекрасно зная, что получат по зубам - это было хорошо продемонстрировано 29 числа, когда ВСУ получили сверхжесткий ответ. «То, что они не угомонились, говорит о задаче во что бы то ни стало спровоцировать еще большую эскалацию конфликта для обвинения в этом России (впрочем Украина уже официально обвинила РФ в обострении ситуации на Донбассе)».

Как сообщает Жучковский, украинские минометы и РЗСО продолжают наносить удары по Донецку. Плотность огня и масштабы разрушений уже достигли уровня января-февраля 2015-го. За два года не было сделано ничего, чтобы изменить ситуацию к лучшему, констатирует он.

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