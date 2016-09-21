Донбасс пережил попытку переворота

В Луганской Народной Республике была пресечена попытка государственного переворота. Об этом ссообщил глава непризнанной республики Игорь Плотницкий в прямом эфире местного телеканала, во время встречи с главами администраций городов и районов ЛНР.

Глава отметил, что в последнее время в ЛНР происходили напряженные события. «Вы, наверное, заметили в последнее время большое количество военных – они и по вашим территориям ездили. Это неспроста. Для жителей скажу тоже, уже можно об этом говорить. Была очередная попытка переворота», - заявил Плотницкий.

По его словам, важен не сам факт возможного переворота в ЛНР, сколько попытка «создать прецедент якобы возмущения украинского народа и под это все должна была зайти украинская армия». – глава также сообщил, что в ЛНР известно, кто за этим стоит.

«Мы работали на опережение, мы все прекрасно знаем – знаем и внутренних врагов, и тех, у которых есть покровители также и в Российской Федерации», - добавил Плотницкий. Глава также обратился с призывом не поддаваться на провокации. «Они видят, что никаким другим путем им нас не одолеть, ни шантажом, ни блокадой, ни войной, поэтому сейчас пытаются такие вещи прокручивать.

Весьма интересно также, что Плотницкий упомянул и об аналогичной акции, готовящейся в соседней ДНР. Об этом он узнал после телефонного разговора с главой ДНР Александром Захарченко. «У них тоже что-то такое готовилось, и они сработали нормально. Поэтому все зависит от нас, ничего у них не получится, республика уже давным-давно состоялась», - заключил Плотницкий.

Покушения, диверсии, убийства нелояльных лидеров ополчения – все это, к сожалению, стало привычной картиной в непризнанных республиках. Не далее, как полтора месяца назад, на главу ЛНР было совершено покушение. 6 августа Плотницкий вместе с охраной ехал на автомобиле по улице Кулибина, после поворота на улицу Ватутина машина остановилась на красный сигнал светофора. В этот момент сработало взрывное устройство направленного действия. Оно было закреплено на столбе перед светофором. В результате несколько человек, включая самого лидера республики, получили ранения. Сам Игорь Плотницкий в тяжелом состоянии был госпитализирован. Медики всерьез опасались за его жизнь, но спустя несколько дней Плотницкий выписался, а вскоре вернулся к работе.

Версия о том, что за покушением могли стоять украинские диверсанты, подразумевалась сама собой. Однако версия внутренних разборок остается самой популярной из неофициальных. Как уже писала «Русская Планета», конфликт между нынешним главой ЛНР и руководителем Министерства госбезопасности республики длится без малого год. В кадровом поле он выразился, в частности, в аресте главы Министерства топлива и энергетики ЛНР Дмитрия Лямина, считавшегося человеком Плотницкого, а также в увольнении в конце прошлого года атамана Павла Дремова, командира казачьего полка, близкого к главе МГБ Леониду Пасечнику.

Обращает на себя внимание еще одна весьма странная деталь. Вчера, 20 сентября, появилась информация о том, что родители Игоря Плотницкого скончались от отравления грибами. Произошло это в России, в Воронежской области. По данным РИА «Воронеж», пожилую супружескую пару, проживающую в воронежском поселке Подгорное, госпитализировали в больницу с симптомами отравления неделю назад. Вскоре супругов Плотницких перевезли в Москву, однако пенсионеры через несколько дней скончались. Раньше, как сообщает агентство, родители Плотницкого жили в поселке Кельменцы Черновицкой области, а в Россию они переехали после того, как Игорь Плотницкий возглавил ЛНР. Комментариев о смерти своих родителей сам Плотницкий прессе не дал.

Источник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал «Русской Планете», что версия конфликта между МГБ и самим Плотницким и его окружением имеет место быть. По словам источника, конфликт зрел давно: Плотницкий окружил себя людьми, которые занимались беспределом, а это очень не нравилось МГБ ЛНР и их кураторам из РФ.

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